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PEA แจงปม ฝึกพนง. ใหม่กลางแดดจนต้องผ่าตัดสมอง ชี้ป่วยส่วนตัว ยันดูแลเต็มที่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 09:21 น.
กฟภ. โต้ปมพนักงานใหม่วูบผ่าสมอง ชี้ป่วยส่วนตัว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชี้แจงปมภรรยาร้องสามีถูกสั่งให้ตากแดด ป่วยหนักผ่าตัดสมอง ยันเกิดจากปัญหาสุขภาพส่วนตัว พร้อมย้ายกลับภูมิลำเนา ดูแลสวัสดิการครบถ้วน

จากกรณีที่ภรรยาออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้สามีที่เป็นพนักงานใหม่ของหน่วยงานแห่งหนึ่งถูกสั่งให้ตากแดดระหว่างการอบรมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 จนเกิดอาการวูบ ไม่พาไปโรงพยาบาลจนสามีเลือดซึมออกในสมองจนต้องผ่าสมอง เพราะขาดน้ำและตากแดดนาน ทำให้ความดันขึ้น ปัจจุบันจะครบ 3 ปีหลังผ่าตัดแต่ยังไม่สามารถทำงานได้

ล่าสุด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอชี้แจงกรณีภรรยาร้องขอความเป็นธรรม อ้างสามีถูกลงโทษกลางแดดจนป่วยหนัก หลังเข้าฝึกกับ PEA

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรณีภรรยาของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการดูแลสามีที่มีอาการเจ็บป่วย โดยระบุว่าอาการดังกล่าวเกิดจากการฝึกพนักงานใหม่ ส่งผลให้ไม่ได้รับการพิจารณาสิทธิประโยชน์บางประการ และได้ยื่นเรื่องร้องขอความเป็นธรรมตั้งแต่ปี 2568 แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ อีกทั้งส่งผลกระทบต่อรายได้และการดำรงชีวิตของครอบครัวนั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

1. พนักงานคนดังกล่าว ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานช่าง ระดับ 3 สังกัดแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้ผ่านการฝึกหลักสูตรพื้นฐานช่างสายสำหรับพนักงานช่างใหม่ ประจำปี 2566 สำเร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมและกลับไปปฏิบัติงาน ได้เกิดปัญหาด้านสุขภาพขึ้น ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่ามีสาเหตุจากการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว และ PEA ได้ดำเนินการดูแลและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง

ต่อมา เมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 ได้มีการเผยแพร่ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยที่อ้างว่าเกิดจากการเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ซึ่ง PEA ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด โดยผลการตรวจสอบพบว่า ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เชื่อมโยงว่าอาการเจ็บป่วยดังกล่าวเกิดจากการฝึกในหลักสูตรดังกล่าว แต่เป็นอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากภาวะทางสุขภาพของพนักงาน

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประสานงานและชี้แจงข้อมูลกับครอบครัวมาโดยตลอด

2. ในปี 2568 PEA ได้พิจารณาให้บุคคลดังกล่าวย้ายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มาปฏิบัติงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้สามารถกลับภูมิลำเนาและอำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาล

ปัจจุบันพนักงานยังคงมีสถานะเป็นพนักงานของ PEA และได้รับเงินเดือน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป โดยไม่ได้ถูกตัดสิทธิหรือสูญเสียสิทธิประโยชน์ตามระเบียบขององค์กร

PEA ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาเรื่องดังกล่าวตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย พร้อมทั้งมีการประสานงานและชี้แจงข้อมูลกับครอบครัวอย่างต่อเนื่อง มิได้เพิกเฉยต่อกรณีดังกล่าว และไม่ได้ลดหรือกระทบต่อสิทธิของพนักงานตามระเบียบขององค์กรแต่อย่างใด โดยดำเนินการทุกกรณีด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของพนักงานภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

PEA แจงปมภรรยาร้องขอความเป็นธรรม อ้างสามีถูกลงโทษกลางแดดจนป่วยหนัก หลังเข้าฝึก

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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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