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อาลัย “ซอฟวัน อาแว” นักเตะ FC ยะลา ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตกลางสนาม เจ็บอีก 8 ราย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 07:01 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 07:01 น.

อาลัย “ซอฟวัน อาแว” นักเตะ FC ยะลา ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตกลางสนามใน จ.นราธิวาส นอกจากนี้มีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 8 ราย

จากกรณีเหตุสะเทือนขวัญ หลังเกิดเหตุฟ้าผ่า ใส่ตัวนักฟุตบอล ระหว่างแข่งขันรายการโก-ลก เอฟเอคัพ ที่สนามสันติภาพ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เป็นสาเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนั้น

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก FC YALA เอฟซี ยะลา แจ้งข่าวเศร้าว่า “ขอแสดงเสียใจกับครอบครัวของ “ซอฟวัน อาแว นักเตะใหม่เอฟซี ยะลา”

ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์ ได้อัปเดตเพิ่มเติมว่านอกเหนือจากผู้เสียชีวิตแล้ว มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 8 ราย ได้แก่ “นายสมชาย หลงมิหนา (อายุ 25 ปี)
นายซากีรีน ตีกาสม (อายุ 36 ปี)
นายสะการียา กอและ (อายุ 38 ปี)
นายฮามีรูล เจ๊ะอาแซ (อายุ 32 ปี)
นายศรนันท์ สถาวรณ์ (อายุ 37 ปี)
นายมะยูสรันต์ กาโซ (อายุ 31 ปี)
นายฟาเฏล บากา (อายุ 19 ปี)
นายสูไฮมี รอหมาน (อายุ 28 ปี)
ผู้ได้รับบาดเจ็บชาวมาเลเซีย (1 ราย) นายโมฮามัด อาลิฟ เอซซาฮาน บิน ซุลกิฟลี (MOHAMAD ALIF EZZAHAN BIN ZULKIFLI) (อายุ 22 ปี) — ตัดสินใจเดินทางกลับไปเข้ารับการรักษาต่อที่ประเทศมาเลเซีย
นายอนัส ดุลยเสรี และ นายคอยรี ลาเย็ง อยู่ระหว่างการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเพิ่มเติม”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 07:01 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 07:01 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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