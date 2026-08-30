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ดูดวงรายวัน 31 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 06:31 น.
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger

วันจันทร์ ธาตุดิน ดวงจันทร์เป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีเหลืองครีม

วันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมตรงกับวันของดวงจันทร์ ดาวแห่งอารมณ์และความทรงจำ วันนี้หลายคนจะรู้สึกว่าเดือนนี้ผ่านไปเร็วกว่าที่คิด ดวงดาวเหมาะกับการปิดเรื่องค้างและเคลียร์ความรู้สึกที่ยังติดอยู่ ใครเริ่มเดือนกันยายนด้วยใจที่โล่งจะไปได้ไกลกว่าคนที่ยกของเก่าข้ามเดือน

ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)

วันสุดท้ายของเดือนกับงานที่ต้องปิดให้จบ ใจเย็นแล้วไล่ทีละอย่าง วันนี้ยิ่งรีบยิ่งพลาด การเงินมีรายจ่ายแทรกเล็กน้อยช่วงปลายเดือน ความรักคนมีคู่ควรลดน้ำเสียงลงแล้วเรื่องจะจบไว

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สีมงคล เหลืองครีม · เลขนำโชค 3

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)

สรุปงานประจำเดือนได้เรียบร้อยกว่าที่คิด มีคนช่วยเคลียร์ให้โดยไม่ต้องขอ วันนี้เหมาะกับการวางงบสำหรับเดือนหน้า การเงินมีสัญญาณดีเรื่องรายได้เสริม ความรักอบอุ่นจากเรื่องเล็ก ๆ

สีมงคล ครีม · เลขนำโชค 6

ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)

อารมณ์ขึ้นลงเร็วกว่าปกติในวันปิดเดือน ระวังคำพูดในที่ประชุมช่วงเช้า วันนี้ฟังให้จบก่อนแล้วค่อยตอบ งานเอกสารไหลลื่นดี การเงินมีเงินก้อนเล็กเข้ามา ความรักเลี่ยงคำล้อเล่นที่แรงเกินไป

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สีมงคล เขียวอ่อน · เลขนำโชค 5

ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)

ดวงจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณ วันนี้สัญชาตญาณแม่นมาก เหมาะกับการตัดสินใจเรื่องที่ใช้ใจก่อนขึ้นเดือนใหม่ มีคนในครอบครัวเป็นกำลังใจในจังหวะที่ต้องการพอดี การเงินมีทางออกสำหรับเรื่องที่กังวล

สีมงคล ขาวมุก · เลขนำโชค 2

ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)

ปิดเดือนด้วยงานที่ท้าทายกว่าเดิม รับไว้แล้วจะได้เครดิตต่อเนื่องไปเดือนหน้า มีชื่อเข้าหูผู้ใหญ่ในทางที่ดี การเงินคล่องแต่ระวังใช้เกินตัว ความรักคนมีคู่ได้ข่าวดีร่วมกัน

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สีมงคล ทองอ่อน · เลขนำโชค 1

ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)

สมองแล่นเป็นพิเศษ เหมาะกับการตรวจงานและปิดตัวเลขประจำเดือน ใช้ความละเอียดให้เป็นประโยชน์แต่อย่าแก้งานคนอื่นจนเขาเสียหน้า การเงินเข้าออกสมดุล ความรักคุยด้วยเหตุผลแล้วเข้าใจกันเร็ว

สีมงคล เบจ · เลขนำโชค 8

ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)

มีเรื่องให้ต้องเป็นคนกลางปิดความขัดแย้งก่อนหมดเดือน ทำได้ดีจะได้ใจทั้งสองฝ่าย งานประสานงานเดินหน้าได้ไกล การเงินมีรายรับจากคนที่เคยยืมไป ความรักหวานขึ้นเมื่อยอมง้อก่อน

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สีมงคล ชมพูอ่อน · เลขนำโชค 7

ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)

เรื่องที่ค้างใจมาทั้งเดือนถึงเวลาสะสาง วันนี้พูดออกไปแล้วจะเบาลงกว่าที่คิด งานมีคู่แข่งที่คิดไม่ถึงแต่ฝีมือคุณยังนำอยู่ การเงินมีเรื่องต้องจ่ายให้คนในครอบครัว ความรักต้องการความชัดเจน

สีมงคล ม่วงเข้ม · เลขนำโชค 9

ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)

มีนัดหรือประชุมปิดเดือนนอกสถานที่ ถือเป็นจังหวะดีเพราะได้เจอคนที่จะช่วยงานในเดือนหน้า การเงินมีรายจ่ายเรื่องเดินทาง ความรักคนมีคู่คิดถึงกันมากขึ้นเมื่ออยู่ห่าง สุขภาพระวังเป็นหวัด

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สีมงคล ส้มสด · เลขนำโชค 4

ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)

งานหนักในวันปิดเดือนแต่ผลตอบแทนตามมาแน่นอน วันนี้เหมาะกับการวางแผนไตรมาสสุดท้ายมากกว่าลงมือเร่งรีบ มีผู้ใหญ่มองเห็นความอดทนของคุณอยู่เงียบ ๆ การเงินควรเก็บก่อนใช้

สีมงคล น้ำตาลเข้ม · เลขนำโชค 10

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)

อยากเริ่มเดือนใหม่ด้วยวิธีทำงานที่ต่างจากเดิม วันนี้เขียนแผนไว้ให้ชัดแล้วเริ่มพรุ่งนี้ การเงินมีช่องทางรายได้จากออนไลน์ ความรักคนมีคู่ควรเปิดใจฟังมากกว่ารีบเสนอทางออก

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สีมงคล ฟ้าคราม · เลขนำโชค 11

ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)

ใจอ่อนและคิดถึงเรื่องเก่าเป็นพิเศษในวันสุดท้ายของเดือน ปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกบ้างแล้วค่อยเดินต่อ งานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทำได้ดี การเงินระวังการใช้จ่ายตามอารมณ์ ความรักโรแมนติกในช่วงค่ำ

สีมงคล ฟ้าน้ำทะเล · เลขนำโชค 12

เคล็ดประจำวัน

ปิดเรื่องที่ค้างใจกับใครสักคนก่อนหมดวันนี้ อย่ายกความรู้สึกค้างข้ามไปเดือนใหม่

คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

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Photo of Phruek Vajara

Phruek Vajara

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