ดูดวงรายวัน 30 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี
วันอาทิตย์ ธาตุไฟ ดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีแดง
วันของดวงอาทิตย์ในวันรองสุดท้ายของเดือน ดวงดาวให้พลังใจเต็มที่สำหรับคนที่กำลังจะเริ่มอะไรใหม่ในเดือนหน้า วันนี้เหมาะกับการตั้งเป้าให้ตัวเองมากกว่าการนั่งเสียดายสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จ ใครให้อภัยตัวเองเป็นจะเริ่มต้นได้เร็วกว่าคนอื่นหนึ่งก้าว
ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)
พลังใจมาเต็มสำหรับการเริ่มเดือนใหม่ วันนี้วางแผนแล้วลงมือได้เลยไม่ต้องรอวันจันทร์ มีคนพร้อมสนับสนุนถ้าคุณเปิดปากชวน การเงินมีรายจ่ายเรื่องสุขภาพ ความรักคนโสดเด่นมาก
สีมงคล แดงอิฐ · เลขนำโชค 3
ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)
อยากพักผ่อนแบบสบาย ๆ ให้เต็มที่ก่อนเริ่มเดือนใหม่ ตามใจตัวเองได้ การเงินมีลาภจากคนใกล้ตัว ความรักหวานเมื่อได้กินข้าวด้วยกัน สุขภาพระวังกินเพลินจนอึดอัด
สีมงคล ครีม · เลขนำโชค 6
ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)
มีคนชวนไปหลายที่ในวันสุดท้ายของสุดสัปดาห์ เลือกที่อยากไปจริง ๆ พอ วันนี้คุยกับคนแปลกหน้าแล้วได้ไอเดียสำหรับเดือนหน้า การเงินมีรายจ่ายจากการสังสรรค์ ความรักสดใส
สีมงคล เขียวมรกต · เลขนำโชค 5
ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)
ต้องการเวลาอยู่กับครอบครัวมากกว่าอยู่กับใคร วันนี้อยู่บ้านแล้วใจฟูกว่าออกไปข้างนอก มีเรื่องเก่ากลับมาให้คิดแต่ไม่หนัก การเงินควรงดให้ยืม ความรักต้องการคำอธิบายมากกว่าความเงียบ
สีมงคล ขาวมุก · เลขนำโชค 2
ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)
ดาวเจ้าเรือนส่องเต็มที่ วันนี้คือวันของคุณ ความมั่นใจมาเต็ม เหมาะกับการตั้งเป้าใหญ่สำหรับเดือนหน้า การเงินคล่องตัว มีลาภเข้าแบบไม่คาดคิด ความรักเด่นสุดในรอบสัปดาห์
สีมงคล แดงสด · เลขนำโชค 1
ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)
อยากจัดทุกอย่างให้พร้อมก่อนเริ่มเดือนใหม่ ทำเลยแล้วจะสบายใจ วันนี้เหมาะกับการเตรียมของใช้และวางตารางสัปดาห์แรกของเดือน การเงินเข้าออกสมดุล ความรักดีขึ้นเมื่อเลิกจับผิดรายละเอียด
สีมงคล น้ำตาลอ่อน · เลขนำโชค 8
ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)
เสน่ห์ดีและอารมณ์ดีตลอดวัน ใครอยู่ใกล้ก็พลอยสบายใจไปด้วย เหมาะกับการชวนคนมารวมตัวก่อนปิดเดือน การเงินมีรายจ่ายเพื่อคนอื่นแต่ได้ใจกลับมา ความรักหวานขึ้นเมื่อคุณเริ่มก่อน
สีมงคล ชมพูอ่อน · เลขนำโชค 7
ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)
พลังภายในแรงแต่ไม่แสดงออก วันนี้เหมาะกับการอยู่กับตัวเองและวางแผนเงียบ ๆ สำหรับเดือนหน้า การเงินมีรายรับที่รอมานาน ความรักลึกซึ้งขึ้นเมื่อได้อยู่ตามลำพังสองคน
สีมงคล ม่วงเข้ม · เลขนำโชค 9
ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)
อยากออกไปหาประสบการณ์ใหม่ก่อนหมดเดือน วันนี้ยิ่งไปไกลยิ่งได้เยอะ มีโอกาสเจอคนที่จะช่วยงานคุณในอนาคต การเงินมีรายจ่ายเรื่องเดินทางแต่คุ้ม ความรักคนโสดมีคนต่างถิ่นสนใจ
สีมงคล ส้มสด · เลขนำโชค 4
ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)
ยังคิดเรื่องงานแม้เป็นวันหยุด ลองปิดสวิตช์สักครึ่งวันแล้วจะได้ไอเดียดีกว่าเดิม มีผู้ใหญ่พูดถึงคุณในทางที่ดี การเงินควรเก็บก่อนใช้ ความรักต้องการเวลาจากคุณมากกว่าของขวัญ
สีมงคล เทาเงิน · เลขนำโชค 10
ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)
ไอเดียใหม่ผุดขึ้นระหว่างพักผ่อน จดไว้แล้วเก็บไปเริ่มต้นเดือนหน้า วันนี้เหมาะกับการทดลองอะไรที่ไม่เคยลอง การเงินมีช่องทางรายได้จากออนไลน์ ความรักคนโสดถูกใจคนที่คุยแล้วสนุก
สีมงคล ฟ้าเทอร์ควอยซ์ · เลขนำโชค 11
ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)
อารมณ์อ่อนไหวแต่ในทางที่ดี มีเรื่องเล็ก ๆ ทำให้ประทับใจได้ทั้งวัน เหมาะกับงานศิลปะหรือการอยู่ใกล้ธรรมชาติ การเงินระวังใช้จ่ายตามอารมณ์ ความรักโรแมนติกเป็นพิเศษในช่วงเย็น
สีมงคล ม่วงลาเวนเดอร์ · เลขนำโชค 12
เคล็ดประจำวัน
เขียนเป้าหมายของเดือนกันยายนไว้สามข้อในวันนี้ พลังของวันอาทิตย์ทำให้สิ่งที่เขียนมีน้ำหนัก
คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: