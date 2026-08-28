ดูดวงรายวัน 29 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี
วันเสาร์ ธาตุไฟ ดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีม่วง
วันของดาวเสาร์ในสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ดวงดาวเหมาะกับการปิดบัญชีทั้งเรื่องเงินและเรื่องใจ วันนี้ทบทวนว่าเดือนที่ผ่านมาอะไรได้ผลและอะไรควรเลิกทำ ใครยอมมองความจริงตรง ๆ จะเริ่มเดือนหน้าด้วยความเบา ส่วนใครหลบไว้ก่อนจะแบกต่อไปอีกเดือน
ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)
พลังเหลือแต่ใจล้า วันนี้เอาแรงไปลงกับการจัดบ้านหรือออกกำลังกายจะดีกว่าคิดเรื่องงาน การเงินมีรายจ่ายเรื่องซ่อมแซมของใช้ ความรักคนมีคู่ควรลดน้ำเสียงลงครึ่งหนึ่งแล้วเรื่องจะจบไว
สีมงคล ม่วงอ่อน · เลขนำโชค 3
ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)
เหมาะกับการนั่งสรุปเรื่องเงินของทั้งเดือนอย่างจริงจัง วันนี้มองเห็นรูรั่วที่มองข้ามมานาน งานไม่มีอะไรเร่ง ใช้เวลาวางแผนดีกว่าลงมือ ความรักเรียบง่ายแต่มั่นคง สุขภาพระวังปวดหลัง
สีมงคล ครีม · เลขนำโชค 6
ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)
หัวคิดเยอะเรื่องเดือนหน้าจนพักไม่ลง เขียนออกมาให้หมดแล้วค่อยเลือกทีหลัง วันนี้ยังไม่ต้องรีบตัดสินใจ การเงินควรงดซื้อของตามอารมณ์ ความรักดีขึ้นเมื่อพูดน้อยลงแล้วฟังมากขึ้น
สีมงคล เขียวมรกต · เลขนำโชค 5
ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)
อยากอยู่บ้านและอยู่กับคนที่ไว้ใจได้ ตามใจตัวเองได้เต็มที่ วันนี้การพักคือการลงทุนสำหรับเดือนหน้า การเงินมีรายจ่ายเรื่องของใช้ในบ้าน ความรักอบอุ่นแบบเงียบ ๆ
สีมงคล ฟ้าอ่อน · เลขนำโชค 2
ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)
มีเรื่องต้องรับผิดชอบแม้เป็นวันหยุด ทำไปเถอะเพราะจะกลายเป็นเครดิตในเดือนหน้า การเงินระวังการใช้จ่ายเพื่อรักษาภาพลักษณ์ ความรักคนมีคู่ต้องการเวลาจากคุณมากกว่านี้
สีมงคล ส้มอิฐ · เลขนำโชค 1
ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)
วันนี้คือวันของคุณโดยแท้ ทุกอย่างที่เป็นระบบระเบียบจะราบรื่น เหมาะกับการปิดบัญชี เคลียร์เอกสาร และจัดตารางเดือนหน้า การเงินเริ่มเห็นภาพชัดขึ้น ความรักคุยด้วยเหตุผลแล้วเข้าใจกันเร็ว
สีมงคล น้ำตาลอ่อน · เลขนำโชค 8
ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)
อยากให้ทุกอย่างลงตัวก่อนขึ้นเดือนใหม่แต่ยังมีเรื่องค้าง เลือกปิดสิ่งที่สำคัญที่สุดหนึ่งอย่างก็พอ การเงินมีรายรับจากของที่ขายไว้ ความรักหวานขึ้นเมื่อคุณยอมง้อก่อน
สีมงคล ม่วงลาเวนเดอร์ · เลขนำโชค 7
ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)
ดาวเจ้าเรือนหนุนเรื่องความอดทน วันนี้เหมาะกับงานที่คนอื่นทำไม่ไหว มีบางอย่างที่คุณรู้อยู่คนเดียวและยังไม่ถึงเวลาพูด การเงินมีเรื่องต้องจ่ายให้ครอบครัว ความรักต้องการความจริงใจ
สีมงคล ม่วงเข้ม · เลขนำโชค 9
ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)
อยากออกไปไกล ๆ ก่อนสิ้นเดือนแต่มีเรื่องรั้งไว้ หาที่ใกล้ ๆ ไปแทนก็ได้ผลเหมือนกัน วันนี้ได้เจอคนที่ให้ไอเดียดี การเงินมีรายจ่ายเรื่องเดินทาง ความรักคนโสดเจอคนถูกใจแบบไม่ตั้งใจ
สีมงคล ส้มสด · เลขนำโชค 4
ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)
ดาวเจ้าเรือนอยู่กับคุณเต็มที่ วันนี้ทำอะไรที่ต้องใช้ความอดทนจะสำเร็จหมด เหมาะกับการวางแผนระยะยาวสำหรับไตรมาสหน้า การเงินเริ่มมั่นคงขึ้น ความรักอาจดูห่างเพราะคุณจริงจังเกินไป
สีมงคล เทาเงิน · เลขนำโชค 10
ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)
อยากอยู่คนเดียวเพื่อทบทวนเรื่องของตัวเอง ให้เวลาตัวเองได้เต็มที่ วันนี้ความคิดที่ดีที่สุดมักมาตอนที่ไม่มีใครรบกวน การเงินมีช่องทางใหม่ที่ควรจดไว้ก่อน ความรักควรบอกความต้องการให้ชัด
สีมงคล ฟ้าเทอร์ควอยซ์ · เลขนำโชค 11
ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)
ใจล่องลอยกว่าปกติ งานที่ต้องใช้สมาธิควรเลื่อนไปก่อน วันนี้เหมาะกับการพักผ่อน ฟังเพลง หรือทำอะไรที่ไม่มีเป้าหมาย การเงินระวังซื้อของตามความรู้สึก ความรักอ่อนโยนขึ้นเมื่ออยู่ด้วยกันเงียบ ๆ
สีมงคล ม่วงลาเวนเดอร์ · เลขนำโชค 12
เคล็ดประจำวัน
ทบทวนว่าเดือนนี้อะไรกินเวลาคุณไปมากที่สุดโดยไม่ให้อะไรกลับมา แล้วตัดออกจากเดือนหน้า
คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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