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ดูดวงรายวัน 28 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 06:31 น.
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger

วันศุกร์ ธาตุน้ำ ดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีฟ้า

วันศุกร์สิ้นเดือนกับดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือน เป็นจังหวะที่เงินเข้าและใจก็อยากใช้พร้อมกันพอดี ดวงดาววันนี้ให้ความสุขแบบง่าย ๆ แต่ก็แอบวางกับดักไว้ตรงความอยาก ใครตั้งงบไว้ก่อนออกจากบ้านจะสนุกได้โดยไม่เสียใจทีหลัง

ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)

อารมณ์ดีเป็นพิเศษเพราะงานเบาลงและเงินเข้า วันนี้เหมาะกับการให้รางวัลตัวเองแบบมีขอบเขต การเงินมีรายจ่ายเรื่องของที่อยากได้มานาน ความรักคนโสดมีคนเข้ามาจีบแบบตรงไปตรงมา

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สีมงคล ฟ้าอ่อน · เลขนำโชค 3

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)

ดาวเจ้าเรือนเข้าข้างเต็มที่ในวันที่เงินเข้าพอดี เสน่ห์แรง เงินคล่อง เหมาะกับการปิดการขายหรือขอขึ้นราคางาน มีลาภจากคนใกล้ตัว ความรักหวานเป็นพิเศษ สุขภาพระวังกินเพลิน

สีมงคล ฟ้าคราม · เลขนำโชค 6

ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)

มีคนชวนไปสังสรรค์ปิดเดือนหลายวง เลือกที่อยากไปจริง ๆ พอ วันนี้บทสนทนาเล่น ๆ อาจกลายเป็นงานในเดือนหน้า การเงินควรตั้งงบก่อนออกจากบ้าน ความรักสดใส

สีมงคล เขียวมรกต · เลขนำโชค 5

ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)

อยากอยู่บ้านมากกว่าออกไปฉลอง ตามใจตัวเองได้ วันนี้ความสงบมีค่ากว่าความครึกครื้น การเงินมีรายจ่ายเรื่องของใช้ในบ้าน ความรักอบอุ่นเมื่อได้กินข้าวด้วยกันเงียบ ๆ

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สีมงคล ขาวมุก · เลขนำโชค 2

ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)

เด่นเรื่องภาพลักษณ์ ใครเห็นก็จำได้ เหมาะกับการออกงานปิดเดือน การเงินคล่องแต่ระวังตามใจตัวเองเกินไปในวันที่เงินเพิ่งเข้า ความรักมีคนชื่นชมอย่างเปิดเผย สุขภาพระวังพักผ่อนน้อย

สีมงคล ทองอ่อน · เลขนำโชค 1

ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)

เหมาะกับการนั่งสรุปบัญชีของทั้งเดือนก่อนใช้เงินก้อนใหม่ วันนี้ตัวเลขจะบอกอะไรที่คุณไม่เคยสังเกต การเงินเข้าออกสมดุลถ้าไม่ตามใจตัวเอง ความรักคุยตรงไปตรงมาแล้วสบายใจทั้งคู่

สีมงคล เบจ · เลขนำโชค 8

ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)

ดาวเจ้าเรือนหนุนเต็มที่ วันนี้คือวันของคุณ เสน่ห์ดี คนเข้าหา และได้ในสิ่งที่ขอ เหมาะกับการนัดสำคัญทุกรูปแบบ การเงินมีลาภจากคนรอบตัว ความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนที่ใช่

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สีมงคล ชมพูกลีบบัว · เลขนำโชค 7

ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)

เรื่องที่เก็บไว้ในใจทั้งเดือนอยากระบายให้ใครฟัง เลือกคนให้ถูกแล้ววันนี้จะเบาลงมาก งานลงตัวกว่าที่คิด การเงินมีรายจ่ายเพื่อความสุขส่วนตัว ความรักคนมีคู่กลับมาหวานอีกครั้ง

สีมงคล ม่วงเข้ม · เลขนำโชค 9

ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)

อยากออกไปข้างนอกและวางแผนทริปสุดสัปดาห์ วันนี้จองอะไรไว้ก่อนจะได้ราคาดี การเงินมีรายจ่ายเรื่องท่องเที่ยวแต่ถือว่าคุ้ม ความรักสดใส มีคนชวนไปไหนมาไหนด้วย

สีมงคล ส้มสด · เลขนำโชค 4

ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)

งานผ่อนลงหลังจากหนักมาทั้งเดือน วันนี้อนุญาตให้ตัวเองพักได้บ้าง มีคนชวนไปสังสรรค์ ไปเถอะจะได้คอนเนกชันดี การเงินควรแบ่งเก็บก่อนใช้ ความรักดีขึ้นเมื่อคุณเป็นฝ่ายชวนก่อน

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สีมงคล เทาเงิน · เลขนำโชค 10

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)

ความคิดสร้างสรรค์มาเต็มในวันสุดท้ายของสัปดาห์ทำงาน เหมาะกับการวางไอเดียไว้ใช้เดือนหน้า การเงินมีรายได้จากช่องทางที่ไม่ใช่งานประจำ ความรักคนโสดถูกใจคนที่มีมุมมองต่าง

สีมงคล ฟ้าเทอร์ควอยซ์ · เลขนำโชค 11

ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)

อารมณ์ละเมียดและอ่อนโยนเป็นพิเศษ เหมาะกับงานศิลปะหรือการดูแลคนอื่น การเงินระวังใจอ่อนแล้วให้ยืมในวันที่เงินเพิ่งเข้า ความรักโรแมนติกมากในช่วงค่ำ

สีมงคล ฟ้าอ่อน · เลขนำโชค 12

เคล็ดประจำวัน

แบ่งเงินส่วนที่จะเก็บออกก่อนใช้ วันนี้การเก็บก่อนใช้ได้ผลกว่าการตั้งใจเก็บทีหลัง

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คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

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Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 06:31 น.
Photo of Phruek Vajara

Phruek Vajara

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