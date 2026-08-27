ดูดวงรายวัน 28 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี
วันศุกร์ ธาตุน้ำ ดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีฟ้า
วันศุกร์สิ้นเดือนกับดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือน เป็นจังหวะที่เงินเข้าและใจก็อยากใช้พร้อมกันพอดี ดวงดาววันนี้ให้ความสุขแบบง่าย ๆ แต่ก็แอบวางกับดักไว้ตรงความอยาก ใครตั้งงบไว้ก่อนออกจากบ้านจะสนุกได้โดยไม่เสียใจทีหลัง
ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)
อารมณ์ดีเป็นพิเศษเพราะงานเบาลงและเงินเข้า วันนี้เหมาะกับการให้รางวัลตัวเองแบบมีขอบเขต การเงินมีรายจ่ายเรื่องของที่อยากได้มานาน ความรักคนโสดมีคนเข้ามาจีบแบบตรงไปตรงมา
สีมงคล ฟ้าอ่อน · เลขนำโชค 3
ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)
ดาวเจ้าเรือนเข้าข้างเต็มที่ในวันที่เงินเข้าพอดี เสน่ห์แรง เงินคล่อง เหมาะกับการปิดการขายหรือขอขึ้นราคางาน มีลาภจากคนใกล้ตัว ความรักหวานเป็นพิเศษ สุขภาพระวังกินเพลิน
สีมงคล ฟ้าคราม · เลขนำโชค 6
ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)
มีคนชวนไปสังสรรค์ปิดเดือนหลายวง เลือกที่อยากไปจริง ๆ พอ วันนี้บทสนทนาเล่น ๆ อาจกลายเป็นงานในเดือนหน้า การเงินควรตั้งงบก่อนออกจากบ้าน ความรักสดใส
สีมงคล เขียวมรกต · เลขนำโชค 5
ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)
อยากอยู่บ้านมากกว่าออกไปฉลอง ตามใจตัวเองได้ วันนี้ความสงบมีค่ากว่าความครึกครื้น การเงินมีรายจ่ายเรื่องของใช้ในบ้าน ความรักอบอุ่นเมื่อได้กินข้าวด้วยกันเงียบ ๆ
สีมงคล ขาวมุก · เลขนำโชค 2
ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)
เด่นเรื่องภาพลักษณ์ ใครเห็นก็จำได้ เหมาะกับการออกงานปิดเดือน การเงินคล่องแต่ระวังตามใจตัวเองเกินไปในวันที่เงินเพิ่งเข้า ความรักมีคนชื่นชมอย่างเปิดเผย สุขภาพระวังพักผ่อนน้อย
สีมงคล ทองอ่อน · เลขนำโชค 1
ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)
เหมาะกับการนั่งสรุปบัญชีของทั้งเดือนก่อนใช้เงินก้อนใหม่ วันนี้ตัวเลขจะบอกอะไรที่คุณไม่เคยสังเกต การเงินเข้าออกสมดุลถ้าไม่ตามใจตัวเอง ความรักคุยตรงไปตรงมาแล้วสบายใจทั้งคู่
สีมงคล เบจ · เลขนำโชค 8
ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)
ดาวเจ้าเรือนหนุนเต็มที่ วันนี้คือวันของคุณ เสน่ห์ดี คนเข้าหา และได้ในสิ่งที่ขอ เหมาะกับการนัดสำคัญทุกรูปแบบ การเงินมีลาภจากคนรอบตัว ความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนที่ใช่
สีมงคล ชมพูกลีบบัว · เลขนำโชค 7
ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)
เรื่องที่เก็บไว้ในใจทั้งเดือนอยากระบายให้ใครฟัง เลือกคนให้ถูกแล้ววันนี้จะเบาลงมาก งานลงตัวกว่าที่คิด การเงินมีรายจ่ายเพื่อความสุขส่วนตัว ความรักคนมีคู่กลับมาหวานอีกครั้ง
สีมงคล ม่วงเข้ม · เลขนำโชค 9
ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)
อยากออกไปข้างนอกและวางแผนทริปสุดสัปดาห์ วันนี้จองอะไรไว้ก่อนจะได้ราคาดี การเงินมีรายจ่ายเรื่องท่องเที่ยวแต่ถือว่าคุ้ม ความรักสดใส มีคนชวนไปไหนมาไหนด้วย
สีมงคล ส้มสด · เลขนำโชค 4
ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)
งานผ่อนลงหลังจากหนักมาทั้งเดือน วันนี้อนุญาตให้ตัวเองพักได้บ้าง มีคนชวนไปสังสรรค์ ไปเถอะจะได้คอนเนกชันดี การเงินควรแบ่งเก็บก่อนใช้ ความรักดีขึ้นเมื่อคุณเป็นฝ่ายชวนก่อน
สีมงคล เทาเงิน · เลขนำโชค 10
ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)
ความคิดสร้างสรรค์มาเต็มในวันสุดท้ายของสัปดาห์ทำงาน เหมาะกับการวางไอเดียไว้ใช้เดือนหน้า การเงินมีรายได้จากช่องทางที่ไม่ใช่งานประจำ ความรักคนโสดถูกใจคนที่มีมุมมองต่าง
สีมงคล ฟ้าเทอร์ควอยซ์ · เลขนำโชค 11
ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)
อารมณ์ละเมียดและอ่อนโยนเป็นพิเศษ เหมาะกับงานศิลปะหรือการดูแลคนอื่น การเงินระวังใจอ่อนแล้วให้ยืมในวันที่เงินเพิ่งเข้า ความรักโรแมนติกมากในช่วงค่ำ
สีมงคล ฟ้าอ่อน · เลขนำโชค 12
เคล็ดประจำวัน
แบ่งเงินส่วนที่จะเก็บออกก่อนใช้ วันนี้การเก็บก่อนใช้ได้ผลกว่าการตั้งใจเก็บทีหลัง
คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: