ดูดวงรายวัน 27 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี
วันพฤหัสบดี ธาตุดิน ดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีส้ม
วันของดาวพฤหัสบดี ดาวแห่งผู้ใหญ่และโอกาส ในช่วงที่หลายที่กำลังสรุปผลงานประจำเดือน ดวงดาววันนี้เปิดทางให้คนที่กล้าพูดถึงสิ่งที่ตัวเองทำไว้ ใครเงียบเกินไปอาจถูกมองข้ามทั้งที่ทำงานหนักไม่แพ้ใคร วันนี้การเล่าผลงานไม่ใช่การโอ้อวด แต่คือการรายงานตามจริง
ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)
มีผู้ใหญ่ให้โอกาสในจังหวะที่ใกล้ปิดเดือนพอดี รับไว้ก่อนแล้วค่อยคิดรายละเอียด งานที่ติดขัดคลี่คลายเพราะมีคนช่วยพูดให้ การเงินมีรายรับจากงานพิเศษ ความรักได้รับความเข้าใจมากกว่าที่คาด
สีมงคล ส้มอ่อน · เลขนำโชค 9
ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)
เรื่องเงินเป็นข่าวดีก่อนสิ้นเดือน มีรายการที่คิดว่าจะเสียกลับไม่ต้องเสีย งานราบรื่นแบบเรียบ ๆ ความรักต้องการเวลาคุณภาพมากกว่าของขวัญ สุขภาพระวังของหวานเกินพอดี
สีมงคล เหลืองทอง · เลขนำโชค 2
ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)
เหมาะกับการขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่เรื่องทิศทางในเดือนหน้า วันนี้ถามแล้วได้คำตอบที่ใช้ได้จริง การเงินคล่องตัว ความรักคุยกันสนุกจนลืมเวลา คนมีคู่ระวังคำล้อเล่นที่แรงเกินไป
สีมงคล เขียวใบไม้ · เลขนำโชค 5
ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)
ใจเบาลงหลังจากหนักมาหลายวัน มีคนในครอบครัวเป็นกำลังใจในจังหวะที่ต้องการพอดี งานได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีม การเงินมีทางออกสำหรับเรื่องที่กังวล ความรักอบอุ่นขึ้น
สีมงคล ขาวมุก · เลขนำโชค 6
ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)
ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลงานสำคัญก่อนขึ้นเดือนใหม่ ถือเป็นการวัดฝีมือที่รออยู่ การเงินมีเงินเข้าจากงานที่ทำไว้นานแล้ว ความรักเด่นมาก สุขภาพระวังนอนดึกติดต่อกัน
สีมงคล ทองอ่อน · เลขนำโชค 1
ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)
เหมาะกับการเรียนรู้สิ่งใหม่หรือลงคอร์สที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นเดือน ความรู้ชิ้นหนึ่งจะได้ใช้จริงเร็วกว่าที่คิด งานละเอียดสำเร็จได้ดี การเงินมีรายจ่ายเรื่องการเรียนแต่ถือว่าลงทุน
สีมงคล เบจ · เลขนำโชค 8
ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)
เสน่ห์ดีมาก เหมาะกับการเข้าสังคมหรือร่วมงานเลี้ยงปิดเดือน จะได้คอนเนกชันที่ใช้ได้จริง งานเจรจาผ่านฉลุย การเงินมีโชคจากคนอื่นชวน ความรักคนโสดมีโอกาสสูง
สีมงคล ชมพูกลีบบัว · เลขนำโชค 7
ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)
เรื่องที่กังวลไว้กลับไม่หนักอย่างที่คิด มีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยพูดในจังหวะที่ดี งานคืบหน้าแบบเงียบ ๆ แต่มั่นคง การเงินระวังการค้ำประกันให้ใคร ความรักเข้าใจกันมากขึ้นหลังคุยเปิดอก
สีมงคล เลือดหมู · เลขนำโชค 3
ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)
ดาวเจ้าเรือนส่องเต็มดวง วันนี้ขออะไรมักได้ ใครมีเรื่องต้องยื่นหรือขออนุมัติให้รีบทำก่อนสิ้นเดือน มีข่าวดีเรื่องการเดินทางหรือการศึกษา การเงินมีลาภลอยเล็กน้อย
สีมงคล ส้มสด · เลขนำโชค 4
ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)
ผู้ใหญ่เห็นความทุ่มเทตลอดทั้งเดือนและเริ่มพูดถึงในทางที่ดี วันนี้เหมาะกับการเสนอแผนสำหรับเดือนหน้า การเงินเริ่มเข้าที่ ความรักอาจถูกละเลยเพราะโฟกัสงานมาก สุขภาพระวังปวดหลัง
สีมงคล น้ำตาลเข้ม · เลขนำโชค 10
ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)
มีคนชวนร่วมโปรเจกต์ที่จะเริ่มเดือนหน้า พิจารณาให้ดีเพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มาบ่อย งานสร้างสรรค์เดินได้ไกล การเงินมีรายได้ทางใหม่ ความรักคนโสดเจอคนที่คิดคล้ายกัน
สีมงคล ฟ้าคราม · เลขนำโชค 11
ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)
สัญชาตญาณแม่นเป็นพิเศษ รู้สึกอย่างไรกับใครมักเป็นจริง เชื่อความรู้สึกตัวเองได้ในวันนี้ งานที่ใช้จินตนาการทำได้ดี การเงินมีคนช่วยเหลือในจังหวะที่ขัดสน สุขภาพควรนอนให้เร็วขึ้น
สีมงคล ฟ้าน้ำทะเล · เลขนำโชค 12
เคล็ดประจำวัน
สรุปสิ่งที่คุณทำสำเร็จเดือนนี้ออกมาสามข้อ เก็บไว้ใช้ตอนที่มีคนถาม
คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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