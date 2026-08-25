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ดูดวงรายวัน 26 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 06:31 น.
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger

วันพุธ ธาตุน้ำ ดาวพุธเป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีเขียว

วันของดาวพุธในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ดวงดาวหนุนเรื่องเอกสาร สัญญา และการตกลงที่ต้องปิดให้จบก่อนขึ้นเดือนใหม่ วันนี้รายละเอียดเล็ก ๆ ที่ข้ามไปจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ในเดือนหน้า ใครอ่านให้ครบก่อนเซ็นจะสบายใจไปอีกยาว

ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)

มีเอกสารหรือข้อตกลงที่ต้องปิดให้จบวันนี้ อ่านให้ครบก่อนตกลง งานเดินเร็วเมื่อคุณเป็นฝ่ายเริ่มติดต่อ การเงินมีรายจ่ายที่คาดไว้แล้ว ความรักคนมีคู่ควรพูดตรง ๆ ดีกว่าปล่อยให้เดา

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สีมงคล เขียวอ่อน · เลขนำโชค 3

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)

เรื่องเงินที่รอมาทั้งเดือนเริ่มมีคำตอบ วันนี้เหมาะกับการทวงหรือติดตามอย่างสุภาพ งานราบรื่นถ้าไม่รับเพิ่ม การเงินมีรายรับที่รอมานาน ความรักอบอุ่นจากมื้อเย็นเรียบง่าย

สีมงคล ครีม · เลขนำโชค 6

ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)

ดาวเจ้าเรือนเข้าข้าง วันนี้พูดอะไรคนเชื่อ เหมาะกับการเจรจาปิดดีลก่อนสิ้นเดือน มีข้อเสนอเข้ามาให้เลือกมากกว่าหนึ่งทาง การเงินคล่องตัว ความรักสดใส คนโสดมีคนทักมาแบบไม่คาดคิด

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สีมงคล เขียวมรกต · เลขนำโชค 5

ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)

มีเรื่องเก่าย้อนกลับมาให้จัดการอีกครั้ง คราวนี้ทำให้จบจริง ๆ วันนี้ใจนิ่งกว่าที่ผ่านมา งานได้รับความช่วยเหลือจากคนที่ไม่คาดคิด การเงินควรงดให้ยืม ความรักต้องการเวลามากกว่าคำพูด

สีมงคล ฟ้าอ่อน · เลขนำโชค 2

ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)

มีโอกาสได้แสดงผลงานให้ผู้ใหญ่เห็นก่อนปิดเดือน เตรียมข้อมูลให้พร้อม การเงินคล่องแต่ระวังใช้เกินตัวช่วงใกล้เงินเดือนออก ความรักเด่น มีคนชื่นชมอย่างเปิดเผย สุขภาพระวังนอนดึก

สีมงคล ส้มอิฐ · เลขนำโชค 1

ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)

วันนี้คือวันของคนละเอียด ตรวจงานตรวจตัวเลขได้ครบถ้วนกว่าใคร ใช้โอกาสนี้ปิดงานค้างให้หมด การเงินเข้าออกสมดุล ความรักคุยด้วยเหตุผลแล้วเข้าใจกันเร็ว สุขภาพระวังปวดตาจากหน้าจอ

สีมงคล น้ำตาลอ่อน · เลขนำโชค 8

ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)

เหมาะกับการเป็นตัวกลางปิดเรื่องที่ค้างระหว่างสองฝ่าย วันนี้คุณพูดแล้วทั้งคู่ยอมฟัง งานเจรจาผ่านฉลุย การเงินมีรายรับจากคนที่เคยยืมไป ความรักหวานขึ้นเมื่อคุณชวนคุยก่อน

สีมงคล ชมพูอ่อน · เลขนำโชค 7

ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)

มีข้อมูลที่ควรเก็บไว้ก่อนยังไม่ถึงเวลาเปิดเผย วันนี้ความนิ่งคือข้อได้เปรียบ งานคืบหน้าแบบเงียบ ๆ แต่มั่นคง การเงินมีเรื่องต้องจ่ายให้ครอบครัว ความรักคนโสดได้ข้อความจากคนเก่า

สีมงคล ม่วงเข้ม · เลขนำโชค 9

ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)

มีเรื่องเดินทางหรือติดต่อกับคนต่างถิ่นเข้ามา ถือเป็นจังหวะดีที่จะได้คอนเนกชันใหม่ก่อนขึ้นเดือน การเงินมีรายจ่ายเรื่องเดินทางแต่คุ้ม ความรักสดใส สุขภาพระวังอากาศเปลี่ยน

สีมงคล ส้มสด · เลขนำโชค 4

ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)

งานเอกสารและตัวเลขกองรออยู่ ใช้ความอดทนที่คุณมีเป็นทุนแล้วจะจบได้ในวันเดียว มีผู้ใหญ่มองเห็นความรับผิดชอบ การเงินควรเก็บก่อนใช้ ความรักหาเวลาให้อีกฝ่ายบ้าง

สีมงคล เทาเงิน · เลขนำโชค 10

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)

มีไอเดียที่อยากเสนอก่อนปิดเดือน วันนี้จังหวะเปิดพอดี พูดออกไปเลย การเงินมีช่องทางรายได้ใหม่ที่ควรลองในเดือนหน้า ความรักคนโสดถูกใจคนที่คิดต่างจากตัวเอง สุขภาพระวังนอนดึก

สีมงคล ฟ้าเทอร์ควอยซ์ · เลขนำโชค 11

ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)

ใจล่องลอยเพราะคิดถึงเรื่องที่ยังไม่เกิด ดึงตัวเองกลับมาที่งานตรงหน้าก่อน วันนี้งานที่ใช้จินตนาการทำได้ดี การเงินระวังใช้จ่ายตามอารมณ์ ความรักโรแมนติกขึ้นในช่วงค่ำ

สีมงคล ม่วงลาเวนเดอร์ · เลขนำโชค 12

เคล็ดประจำวัน

อ่านเอกสารที่ต้องเซ็นให้จบทุกบรรทัดก่อนลงชื่อ วันนี้ความละเอียดมีราคาสูงกว่าความเร็ว

คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

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Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 06:31 น.
Photo of Phruek Vajara

Phruek Vajara

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