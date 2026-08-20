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ดูดวงรายวัน 21 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 06:31 น.
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger

วันศุกร์ ธาตุน้ำ ดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีฟ้า

วันของดาวศุกร์ ดาวแห่งความรัก ความงาม และเงินที่ได้มาแบบสบายใจ ดวงดาวผ่อนจังหวะให้ทั้งจักรราศีหลังจากสัปดาห์ที่แน่นมาหลายวัน วันนี้เรื่องดีมักมาในรูปของคนมากกว่าตัวเลข ใครยอมอ่อนลงสักนิดจะได้กลับมามากกว่าที่ให้ไป

ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)

อารมณ์ดีขึ้นชัดเจน มีเรื่องให้หัวเราะตั้งแต่ช่วงสาย งานเบาลงกว่ากลางสัปดาห์ ใช้เวลาที่เหลือเก็บรายละเอียดจะได้เปรียบ การเงินมีรายจ่ายเรื่องความสวยความงาม ความรักคนโสดมีคนเข้ามาจีบตรง ๆ

สีมงคล ฟ้าอ่อน · เลขนำโชค 3

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)

ดาวเจ้าเรือนเข้าข้างเต็มที่ เสน่ห์แรง เงินคล่อง วันนี้เหมาะกับการปิดการขายหรือขอขึ้นราคางาน มีลาภจากคนรักหรือคนใกล้ตัว ความรักหวานเป็นพิเศษ สุขภาพดีแต่ระวังกินเพลิน

สีมงคล ฟ้าคราม · เลขนำโชค 6

ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)

คุยเก่งเป็นพิเศษ เหมาะกับการเจรจาที่ค้างมาทั้งสัปดาห์ มีคนพร้อมตกลงถ้าคุณเปิดประเด็นก่อน การเงินมีรายรับเล็ก ๆ เข้ามา ความรักสดใส มีคนอยากใช้เวลาช่วงเย็นกับคุณ

สีมงคล ฟ้าน้ำทะเล · เลขนำโชค 5

ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)

ใจเย็นลงกว่าหลายวันก่อน เรื่องที่เคยกวนใจเริ่มคลี่คลายเอง วันนี้เหมาะกับการให้รางวัลตัวเองแบบพอดี การเงินมีรายจ่ายเรื่องของกินของใช้ ความรักอบอุ่น คนมีคู่ได้เวลาคุณภาพร่วมกัน

สีมงคล ขาวมุก · เลขนำโชค 2

ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)

เด่นเรื่องภาพลักษณ์ ใครเห็นก็จำได้ เหมาะกับการถ่ายรูป ออกงาน หรือพรีเซนต์ตัวเอง การเงินคล่องแต่ระวังตามใจตัวเองเกินไป ความรักมีคนชื่นชมอย่างเปิดเผย สุขภาพระวังพักผ่อนน้อย

สีมงคล ทองอ่อน · เลขนำโชค 1

ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)

งานที่ทำมาทั้งสัปดาห์เริ่มเห็นผล เก็บรายละเอียดสุดท้ายให้จบแล้วปล่อยวาง การเงินเข้าออกสมดุล มีโอกาสได้ส่วนลดที่คุ้ม ความรักดีขึ้นเมื่อเลิกวิเคราะห์แล้วปล่อยให้เป็นไป

สีมงคล เบจ · เลขนำโชค 8

ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)

ดาวเจ้าเรือนหนุนเต็มที่ วันนี้คือวันของคุณ เสน่ห์ดี คนเข้าหา และได้ในสิ่งที่ขอ เหมาะกับการนัดสำคัญทุกรูปแบบ การเงินมีลาภจากคนรอบตัว ความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนที่ใช่

สีมงคล ชมพูกลีบบัว · เลขนำโชค 7

ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)

เรื่องที่เก็บไว้ในใจเริ่มอยากระบายให้ใครฟัง เลือกคนให้ถูกแล้ววันนี้จะเบาลงมาก งานลงตัวกว่าที่คิด การเงินมีรายจ่ายเพื่อความสุขส่วนตัว ความรักคนมีคู่กลับมาหวานอีกครั้ง

สีมงคล ม่วงเข้ม · เลขนำโชค 9

ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)

อยากออกไปข้างนอกมากกว่าอยู่กับที่ เหมาะกับการนัดเพื่อนหรือวางแผนทริปสุดสัปดาห์ การเงินมีรายจ่ายเรื่องท่องเที่ยวแต่ถือว่าคุ้ม ความรักสดใส มีคนชวนไปไหนมาไหนด้วย

สีมงคล ส้มสด · เลขนำโชค 4

ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)

งานเริ่มผ่อนลงหลังจากหนักมาหลายวัน วันนี้อนุญาตให้ตัวเองพักได้บ้าง มีคนชวนไปสังสรรค์ ไปเถอะจะได้คอนเนกชันดี การเงินควรตั้งงบก่อนออกจากบ้าน ความรักดีขึ้นเมื่อคุณชวนก่อน

สีมงคล เทาเงิน · เลขนำโชค 10

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)

ความคิดสร้างสรรค์มาเต็ม เหมาะกับงานออกแบบหรือเนื้อหาที่ต้องใช้ไอเดีย การเงินมีรายได้จากช่องทางที่ไม่ใช่งานประจำ ความรักคนโสดถูกใจคนที่มีมุมมองต่างจากตัวเอง สุขภาพระวังนอนดึก

สีมงคล ฟ้าเทอร์ควอยซ์ · เลขนำโชค 11

ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)

ธาตุน้ำเข้ากับวันนี้ที่สุด อารมณ์ละเมียดและอ่อนโยนเป็นพิเศษ เหมาะกับงานศิลปะ ดนตรี หรือการดูแลคนอื่น การเงินระวังใจอ่อนแล้วให้ยืม ความรักโรแมนติกมากในช่วงค่ำ

สีมงคล ฟ้าอ่อน · เลขนำโชค 12

เคล็ดประจำวัน

ซื้อดอกไม้หรือของเล็ก ๆ ให้ตัวเองสักชิ้น วันนี้ความรู้สึกดีคือการลงทุนที่ให้ผลทันที

คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

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Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 06:31 น.
Photo of Phruek Vajara

Phruek Vajara

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