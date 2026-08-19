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ดูดวงรายวัน 20 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 06:31 น.
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger

วันพฤหัสบดี ธาตุดิน ดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีส้ม

วันของดาวพฤหัสบดี ดาวแห่งครูบาอาจารย์และผู้มีอำนาจ ดวงดาววันนี้เปิดทางให้คนที่รู้จักขอความช่วยเหลือเป็น โอกาสจะไม่เดินมาหาเอง แต่มาในรูปของคนที่ยื่นมือให้ ใครกล้าเอ่ยปากถามจะได้คำตอบที่รอมานาน ส่วนใครถือทิฐิไว้อาจต้องรออีกยาว

ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)

มีผู้ใหญ่ให้โอกาสแบบไม่ได้ร้องขอ รับไว้ก่อนแล้วค่อยคิดรายละเอียด งานที่เคยติดขัดคลี่คลายเพราะมีคนช่วยพูดให้ การเงินมีรายรับจากงานพิเศษ ความรักคนมีคู่ได้รับความเข้าใจมากกว่าที่คาด

สีมงคล ส้มอ่อน · เลขนำโชค 9

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)

เรื่องเงินเป็นข่าวดี มีรายการที่คิดว่าจะเสียกลับไม่ต้องเสีย งานราบรื่นแบบเรียบ ๆ ไม่หวือหวาแต่ไม่มีปัญหา ความรักต้องการเวลาคุณภาพมากกว่าของขวัญ สุขภาพระวังของหวานเกินพอดี

สีมงคล เหลืองทอง · เลขนำโชค 2

ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)

พูดคุยกับผู้ใหญ่แล้วได้ประโยชน์เกินคาด วันนี้เหมาะกับการขอคำปรึกษาเรื่องอนาคตงาน มีข้อเสนอใหม่เข้ามาแต่ต้องอ่านเงื่อนไขให้ครบ การเงินคล่องตัว ความรักคุยกันสนุกจนลืมเวลา

สีมงคล เขียวใบไม้ · เลขนำโชค 5

ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)

มีคนในครอบครัวเป็นกำลังใจในจังหวะที่ต้องการพอดี ใจเบาลงชัดเจนหลังจากหนักมาหลายวัน งานได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีม การเงินมีทางออกสำหรับเรื่องที่กังวล ความรักอบอุ่นขึ้น

สีมงคล ขาวมุก · เลขนำโชค 6

ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)

ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลงานสำคัญ ถือเป็นการวัดฝีมือที่คุณรออยู่ ทำเต็มที่แล้วผลจะตามมาในระยะยาว การเงินมีเงินเข้าจากงานที่ทำไว้นานแล้ว ความรักเด่นมาก สุขภาพระวังนอนดึกติดต่อกัน

สีมงคล ทองอ่อน · เลขนำโชค 1

ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)

เหมาะกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ อบรม สัมมนา หรืออ่านเรื่องที่อยากรู้มานาน ความรู้ชิ้นหนึ่งจะได้ใช้จริงในอีกไม่กี่วัน การเงินมีรายจ่ายเรื่องการเรียนแต่ถือว่าลงทุน ความรักคุยตรงไปตรงมาแล้วสบายใจ

สีมงคล เบจ · เลขนำโชค 8

ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)

เสน่ห์ดีมาก เหมาะกับการเข้าสังคมหรือร่วมงานเลี้ยง จะได้คอนเนกชันที่ใช้ได้จริง งานเจรจาผ่านฉลุย การเงินมีโชคจากคนอื่นชวนไปกิน ความรักคนโสดมีโอกาสสูงกว่าวันไหนในสัปดาห์

สีมงคล ชมพูกลีบบัว · เลขนำโชค 7

ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)

เรื่องที่กังวลไว้กลับไม่หนักอย่างที่คิด มีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยพูดในจังหวะที่ดี งานคืบหน้าแบบเงียบ ๆ แต่มั่นคง การเงินระวังการค้ำประกันให้ใคร ความรักเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นหลังคุยเปิดอก

สีมงคล เลือดหมู · เลขนำโชค 3

ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)

ดาวเจ้าเรือนส่องเต็มดวง วันนี้ขออะไรมักได้ ใครมีเรื่องต้องยื่นหรือขออนุมัติให้รีบทำ มีข่าวดีเรื่องการเดินทางหรือการศึกษา การเงินมีลาภลอยเล็กน้อย ความรักสดใส

สีมงคล ส้มสด · เลขนำโชค 4

ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)

ผู้ใหญ่เห็นความทุ่มเทและเริ่มพูดถึงในทางที่ดี วันนี้เหมาะกับการเสนอแผนที่เตรียมไว้นาน การเงินเริ่มเข้าที่หลังจากตึงมาหลายวัน ความรักอาจถูกละเลยเพราะโฟกัสงานมาก สุขภาพระวังปวดหลัง

สีมงคล น้ำตาลเข้ม · เลขนำโชค 10

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)

มีคนชวนร่วมโปรเจกต์ที่ฟังแล้วน่าสนใจ พิจารณาให้ดีเพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มาบ่อย งานสร้างสรรค์เดินได้ไกล การเงินมีรายได้ทางใหม่เข้ามา ความรักคนโสดเจอคนที่คิดคล้ายกัน

สีมงคล ฟ้าคราม · เลขนำโชค 11

ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)

สัญชาตญาณแม่นเป็นพิเศษ รู้สึกอย่างไรกับใครมักเป็นจริง เชื่อความรู้สึกตัวเองได้ในวันนี้ งานที่ใช้จินตนาการทำได้ดี การเงินมีคนช่วยเหลือในจังหวะที่ขัดสน สุขภาพควรนอนให้เร็วขึ้น

สีมงคล ฟ้าน้ำทะเล · เลขนำโชค 12

เคล็ดประจำวัน

ขอบคุณคนที่ช่วยคุณไว้สักคนให้เป็นเรื่องเป็นราว วันนี้ความสัมพันธ์คือทุนที่งอกเงยเร็วที่สุด

คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

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Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 06:31 น.
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Phruek Vajara

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