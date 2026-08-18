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ดูดวงรายวัน 19 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 06:31 น.
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger

วันพุธ ธาตุน้ำ ดาวพุธเป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีเขียว

กลางสัปดาห์กับวันของดาวพุธ ดาวแห่งการสื่อสารและการต่อรอง วันนี้เรื่องที่ค้างอยู่จะขยับได้ถ้ามีใครเปิดปากก่อน ดวงดาวหนุนคนที่กล้าถามและกล้าเสนอ ส่วนคนที่รอให้อีกฝ่ายทักมาก่อนอาจต้องรอต่อไปอีกหลายวัน งานเอกสารและการนัดหมายเดินได้ดีเป็นพิเศษ

ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)

มีเรื่องต้องเจรจาตั้งแต่เช้า เตรียมข้อมูลให้พร้อมแล้วจะได้เปรียบ วันนี้พูดสั้นแต่ตรงประเด็นได้ผลกว่าพูดยาว การเงินมีรายจ่ายเรื่องอุปกรณ์ทำงาน ความรักคนมีคู่ควรอธิบายมากกว่าปล่อยให้เดา

สีมงคล เขียวอ่อน · เลขนำโชค 5

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)

งานที่รอคำตอบมานานเริ่มมีความคืบหน้า อย่าเพิ่งรีบตกลงจนกว่าจะอ่านเงื่อนไขครบ การเงินมีสัญญาณดีจากช่องทางที่ไม่ใช่งานประจำ ความรักอบอุ่นขึ้นจากบทสนทนาสั้น ๆ ก่อนนอน

สีมงคล ครีม · เลขนำโชค 6

ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)

ดาวเจ้าเรือนหนุนเต็มที่ วันนี้คือวันของคุณ พูดอะไรคนเชื่อ เสนออะไรคนฟัง เหมาะกับการนำเสนอหรือสัมภาษณ์ การเงินมีลาภจากการติดต่อสื่อสาร ความรักสดใส มีคนอยากคุยกับคุณมากกว่าปกติ

สีมงคล เขียวมรกต · เลขนำโชค 3

ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)

มีคนมาปรึกษาเรื่องที่หนักเกินกว่าคุณจะรับไหว ฟังได้แต่ไม่ต้องแบกแทน วันนี้ขอบเขตคือสิ่งที่ต้องรักษา การเงินควรงดให้ยืม ความรักต้องการความชัดเจนมากกว่าการเดาใจกันไปมา

สีมงคล ฟ้าอ่อน · เลขนำโชค 2

ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)

มีโอกาสได้พูดในที่ที่คนฟังเยอะ เตรียมตัวสักนิดแล้วจะได้เครดิตยาว ผู้ใหญ่จับตาดูอยู่ การเงินคล่องตัวแต่ระวังใช้เกินตัว ความรักเด่น มีคนชื่นชมความมั่นใจของคุณ สุขภาพระวังเสียงแหบจากการพูดมาก

สีมงคล ส้มอิฐ · เลขนำโชค 1

ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)

งานละเอียดที่ค้างมาหลายวันจบได้ในวันนี้ ใช้ช่วงเช้าให้คุ้มเพราะสมาธิดีที่สุด การเงินเข้าออกสมดุล มีโอกาสได้ส่วนลดที่คุ้ม ความรักคุยกันตรงไปตรงมาแล้วสบายใจทั้งคู่ สุขภาพระวังปวดตา

สีมงคล น้ำตาลอ่อน · เลขนำโชค 8

ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)

เหมาะกับการเป็นคนกลางเจรจา วันนี้คุณพูดแล้วทั้งสองฝ่ายยอมฟัง งานประสานงานเดินหน้าได้ไกลกว่าที่คิด การเงินมีรายรับที่รอมานาน ความรักหวานขึ้นเมื่อคุณเป็นฝ่ายชวนคุยก่อน

สีมงคล ชมพูอ่อน · เลขนำโชค 7

ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)

มีข้อมูลบางอย่างมาถึงมือคุณก่อนใคร ใช้อย่างระมัดระวังแล้วจะได้เปรียบ วันนี้การเงียบมีค่ามากกว่าการรีบบอกต่อ การเงินมีเรื่องต้องจ่ายให้คนในครอบครัว ความรักคนโสดได้ข้อความจากคนเก่า

สีมงคล ม่วงเข้ม · เลขนำโชค 9

ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)

มีเรื่องเดินทางหรือประชุมนอกสถานที่แทรกเข้ามา ถือเป็นจังหวะดีที่ได้เจอคนใหม่ การเงินมีรายจ่ายเรื่องเดินทางแต่คุ้ม ความรักสดใส มีคนต่างถิ่นหรือต่างวัยสนใจ สุขภาพระวังอากาศเปลี่ยน

สีมงคล ส้มสด · เลขนำโชค 4

ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)

ต้องอธิบายงานให้คนอื่นเข้าใจซ้ำหลายรอบ ใจเย็นไว้แล้ววันนี้จะผ่านไปได้ดี มีผู้ใหญ่มองเห็นความอดทนของคุณ การเงินควรเก็บก่อนใช้ ความรักอาจดูห่างเพราะงานล้น ส่งข้อความสั้น ๆ ก็ช่วยได้

สีมงคล เทาเงิน · เลขนำโชค 10

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)

ไอเดียแปลกใหม่ผุดขึ้นเต็มหัวจนตามจดไม่ทัน เลือกมาหนึ่งอย่างแล้วเริ่มวันนี้ การเงินมีช่องทางรายได้จากออนไลน์ ความรักคนโสดถูกใจคนที่คุยแล้วสนุก คนมีคู่ควรฟังมากกว่ารีบเสนอทางออก

สีมงคล ฟ้าเทอร์ควอยซ์ · เลขนำโชค 11

ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)

ใจลอยกว่าปกติ งานที่ต้องใช้สมาธิควรทำตอนเช้า วันนี้เหมาะกับงานที่ใช้จินตนาการมากกว่าตัวเลข การเงินระวังการใช้จ่ายตามอารมณ์ ความรักโรแมนติกขึ้นในช่วงค่ำเมื่อได้อยู่เงียบ ๆ ด้วยกัน

สีมงคล ม่วงลาเวนเดอร์ · เลขนำโชค 12

เคล็ดประจำวัน

ส่งข้อความหาคนที่คุณตั้งใจจะติดต่อมาสามวันแล้ว วันนี้จังหวะเปิดให้พอดี

คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

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Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 06:31 น.
Photo of Phruek Vajara

Phruek Vajara

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