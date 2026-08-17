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ดูดวงรายวัน 18 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 06:30 น.
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger

วันอังคาร ธาตุลม ดาวอังคารเป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีชมพู

วันของดาวอังคาร ดาวแห่งพลังและการลงมือ ดวงดาววันนี้เร่งจังหวะทุกอย่างให้เร็วขึ้นกว่าปกติ ใครมีเป้าหมายชัดจะไปได้ไกลภายในวันเดียว ส่วนใครยังไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไร อาจเผลอเอาพลังไปลงกับการเถียงเอาชนะแทน ข้อควรระวังของวันคือคำพูดตอนโมโห เพราะมันจะอยู่นานกว่าอารมณ์นั้น

ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)

ดาวเจ้าเรือนหนุนเต็มที่ วันนี้พลังมาเต็มและกล้าตัดสินใจ เหมาะกับการเปิดเรื่องใหม่หรือทวงสิ่งที่ควรได้ ระวังเพียงอย่างเดียวคือความใจร้อน การเงินมีรายรับจากงานที่ลงแรงไว้ ความรักคนโสดเด่นมาก

สีมงคล ชมพูสด · เลขนำโชค 3

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)

มีเรื่องให้ต้องยืนหยัดในจุดยืนของตัวเอง พูดให้ชัดแต่ไม่ต้องแรง วันนี้ความนิ่งของคุณคือข้อได้เปรียบ การเงินเริ่มมีสัญญาณดีเรื่องรายได้เสริม ความรักอบอุ่นขึ้นจากเรื่องเล็ก ๆ สุขภาพระวังกล้ามเนื้ออักเสบ

สีมงคล ครีม · เลขนำโชค 6

ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)

พูดเร็วคิดเร็วเป็นพิเศษ ใช้ให้ถูกที่จะได้เปรียบมาก แต่ถ้าใช้ผิดที่จะเสียเพื่อน วันนี้เหมาะกับการนำเสนอและเจรจา การเงินมีเงินก้อนเล็กเข้ามาแบบไม่คาดคิด ความรักสดใส มีคนแอบมองอยู่ในกลุ่มเพื่อน

สีมงคล เขียวมรกต · เลขนำโชค 5

ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)

อารมณ์แกว่งเมื่อเจอคนพูดตรงเกินไป อย่าเพิ่งเก็บมาคิดทั้งวัน งานมีคนมาขอความช่วยเหลือกะทันหัน รับได้แต่อย่ารับหมด การเงินควรงดให้ยืม ความรักต้องการคำอธิบายมากกว่าการเงียบ

สีมงคล ฟ้าอ่อน · เลขนำโชค 2

ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)

พลังแรงและมั่นใจเต็มที่ วันนี้เหมาะกับการรับปากงานที่ท้าทาย มีผู้ใหญ่จับตาดูอยู่ ทำให้ดีแล้วจะได้ผลในระยะยาว การเงินคล่องแต่ระวังใช้เกินตัว ความรักเด่น มีคนชื่นชมคุณอย่างเปิดเผย

สีมงคล ส้มอิฐ · เลขนำโชค 1

ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)

มีเรื่องให้ต้องแก้ไขงานคนอื่นอีกแล้ว วันนี้เลือกพูดให้ถูกวิธีจะได้ทั้งงานและใจ การเงินเข้าออกสมดุล มีโอกาสได้ของแถมที่คุ้ม ความรักคุยกันด้วยเหตุผลแล้วจะเข้าใจกันเร็ว สุขภาพระวังอดมื้อเช้า

สีมงคล น้ำตาลอ่อน · เลขนำโชค 8

ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)

มีคนดึงให้เข้าไปอยู่ในความขัดแย้งที่ไม่ใช่เรื่องของคุณ วันนี้ถอยออกมาหนึ่งก้าวคือคำตอบ งานประสานงานยังเดินหน้าได้ดี การเงินมีรายรับจากคนที่เคยยืมไป ความรักหวานขึ้นเมื่อยอมง้อก่อน

สีมงคล ชมพูกลีบบัว · เลขนำโชค 7

ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)

ดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนร่วมของคุณ วันนี้พลังภายในแรงมาก ใช้กับงานที่ต้องเอาชนะอุปสรรคจะได้ผลดี ระวังการตอบโต้ที่แรงเกินจำเป็น การเงินมีเรื่องต้องจ่ายให้ครอบครัว ความรักลึกซึ้งขึ้นเมื่อเปิดใจ

สีมงคล ม่วงเข้ม · เลขนำโชค 9

ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)

อยากลุยงานหลายอย่างพร้อมกัน เลือกมาสองอย่างพอ วันนี้มีโอกาสได้เดินทางหรือประชุมนอกสถานที่ ถือเป็นจังหวะดี การเงินมีลาภลอยเล็กน้อย ความรักสดใส มีคนต่างถิ่นหรือต่างวัยสนใจ

สีมงคล ส้มสด · เลขนำโชค 4

ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)

งานหนักแต่คุณรับไหวเหมือนเคย วันนี้ผู้ใหญ่เห็นและเริ่มพูดถึงในทางที่ดี เหมาะกับการเสนอแผนที่เตรียมไว้นาน การเงินเริ่มเข้าที่ ความรักอาจถูกละเลยเพราะงานล้น หาเวลาให้อีกฝ่ายบ้าง สุขภาพระวังปวดหลัง

สีมงคล เทาเงิน · เลขนำโชค 10

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)

มีเรื่องให้ต้องเถียงเพื่อปกป้องความคิดของตัวเอง เลือกสนามให้ดีว่าคุ้มไหม วันนี้ไอเดียใหม่ผุดขึ้นเต็มหัว จดไว้ก่อนแล้วค่อยเลือกทำ การเงินมีรายได้ทางใหม่ ความรักคนมีคู่ควรลดการเอาชนะลง

สีมงคล ฟ้าเทอร์ควอยซ์ · เลขนำโชค 11

ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)

พลังของวันแรงเกินไปสำหรับคุณ วันนี้ควรอยู่ห่างจากความวุ่นวายให้มากที่สุด งานที่ใช้จินตนาการยังทำได้ดี การเงินระวังการใช้จ่ายตามอารมณ์ ความรักโรแมนติกขึ้นในช่วงค่ำเมื่อได้อยู่เงียบ ๆ สองคน

สีมงคล ม่วงลาเวนเดอร์ · เลขนำโชค 12

เคล็ดประจำวัน

ถ้ารู้สึกอยากตอบกลับทันที ให้นับถึงสิบก่อน วันนี้ความช้าคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุด

คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

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Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 06:30 น.
Photo of Phruek Vajara

Phruek Vajara

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