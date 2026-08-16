ดูดวงรายวัน 17 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี
วันจันทร์ ธาตุดิน ดวงจันทร์เป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีเหลืองครีม
เปิดสัปดาห์ด้วยวันของดวงจันทร์ ดาวแห่งอารมณ์และความรู้สึก วันนี้อารมณ์นำเหตุผลไปก่อนหนึ่งก้าวเสมอ ใครรู้ตัวว่ากำลังหงุดหงิดแล้วหยุดไว้ทันจะรอดทั้งวัน ส่วนใครปล่อยให้ความรู้สึกขับรถแทน อาจต้องตามแก้เรื่องที่ไม่จำเป็นทีหลัง งานที่ต้องใช้ใจมากกว่าใช้สมองจะไปได้ดีเป็นพิเศษ
ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)
เริ่มสัปดาห์ด้วยงานที่กองรออยู่ ใจเย็นแล้วไล่ทีละอย่าง วันนี้ยิ่งรีบยิ่งพลาด มีคนมาขอความช่วยเหลือกะทันหัน รับได้แต่อย่ารับหมด การเงินมีรายจ่ายแทรกเล็กน้อย ความรักควรลดน้ำเสียงลง
สีมงคล เหลืองครีม · เลขนำโชค 3
ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)
งานเข้าที่เร็วกว่าที่คิด มีคนช่วยเคลียร์ให้โดยไม่ต้องขอ วันนี้เหมาะกับการวางแผนการเงินของทั้งสัปดาห์ การเงินมีสัญญาณดีเรื่องรายได้เสริม ความรักอบอุ่นจากเรื่องเล็ก ๆ สุขภาพระวังปวดต้นคอจากการนั่งนาน
สีมงคล ครีม · เลขนำโชค 6
ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)
อารมณ์ขึ้นลงเร็วกว่าปกติ ระวังคำพูดในที่ประชุมช่วงเช้า วันนี้ฟังให้จบก่อนแล้วค่อยตอบ งานเอกสารไหลลื่นดี การเงินมีเงินก้อนเล็กเข้ามา ความรักคนมีคู่ควรเลี่ยงการล้อเล่นที่แรงเกินไป
สีมงคล เขียวอ่อน · เลขนำโชค 5
ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)
ดวงจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณ วันนี้สัญชาตญาณแม่นมาก รู้สึกอย่างไรมักเป็นจริง เหมาะกับการตัดสินใจเรื่องที่ใช้ใจ มีคนในครอบครัวเป็นกำลังใจในจังหวะที่ต้องการพอดี การเงินมีทางออกสำหรับเรื่องที่กังวล
สีมงคล ขาวมุก · เลขนำโชค 2
ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)
เริ่มสัปดาห์ด้วยงานที่ท้าทายกว่าเดิม รับไว้แล้วจะได้เครดิต มีชื่อเข้าหูผู้ใหญ่ในทางที่ดี การเงินคล่องแต่มีแนวโน้มใช้เกินตัวเพราะอยากให้รางวัลตัวเอง ความรักคนมีคู่ได้ข่าวดีร่วมกัน
สีมงคล ทองอ่อน · เลขนำโชค 1
ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)
สมองแล่นเป็นพิเศษ มองเห็นข้อผิดพลาดที่คนอื่นมองข้าม ใช้ให้เป็นประโยชน์แต่อย่าแก้งานคนอื่นจนเขาเสียหน้า การเงินเข้าออกสมดุล ความรักคุยด้วยเหตุผลแล้วเข้าใจกันเร็ว สุขภาพระวังกระเพาะจากการอดมื้อเช้า
สีมงคล เบจ · เลขนำโชค 8
ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)
มีเรื่องให้ต้องเป็นคนกลางระหว่างสองฝ่ายตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ทำได้ดีจะได้ใจทั้งคู่ งานประสานงานเดินหน้าได้ไกล การเงินมีรายรับจากคนที่เคยยืมไป ความรักหวานขึ้นเมื่อยอมง้อก่อน
สีมงคล ชมพูอ่อน · เลขนำโชค 7
ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)
เรื่องที่ค้างใจจากสุดสัปดาห์ยังไม่หาย วันนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจตอนที่ใจยังหนัก งานมีคู่แข่งที่คิดไม่ถึงแต่ฝีมือคุณยังนำอยู่ การเงินมีเรื่องต้องจ่ายให้คนในครอบครัว ความรักต้องการความชัดเจน
สีมงคล ม่วงเข้ม · เลขนำโชค 9
ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)
มีประชุมหรือนัดนอกสถานที่เข้ามาแทรกตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ถือเป็นจังหวะดีเพราะได้เจอคนที่ช่วยงานได้ การเงินมีรายจ่ายเรื่องเดินทาง ความรักคนมีคู่คิดถึงกันมากขึ้นเมื่ออยู่ห่าง สุขภาพระวังเป็นหวัด
สีมงคล ส้มสด · เลขนำโชค 4
ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)
งานหนักตั้งแต่วันแรกแต่ผลตอบแทนตามมาแน่นอน วันนี้เหมาะกับการวางแผนระยะยาวมากกว่าลงมือเร่งรีบ มีผู้ใหญ่มองเห็นความอดทนของคุณอยู่เงียบ ๆ การเงินควรเก็บก่อนใช้ ความรักหาเวลาส่งข้อความสั้น ๆ ก็ช่วยได้
สีมงคล น้ำตาลเข้ม · เลขนำโชค 10
ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)
ยังไม่อยากเข้าโหมดทำงานเต็มตัว ค่อย ๆ อุ่นเครื่องไม่ต้องฝืน วันนี้เหมาะกับการทดลองวิธีทำงานแบบใหม่ที่เคยอยากลอง การเงินมีช่องทางรายได้จากออนไลน์ ความรักคนมีคู่ควรเปิดใจฟังมากกว่ารีบเสนอทางออก
สีมงคล ฟ้าคราม · เลขนำโชค 11
ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)
ใจอ่อนเป็นพิเศษ มีคนมาขอความช่วยเหลือด้วยเรื่องที่ฟังแล้วอดสงสารไม่ได้ ช่วยเท่าที่ไหวแล้วอย่าให้กระทบตัวเอง งานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทำได้ดี การเงินระวังการใช้จ่ายตามอารมณ์
สีมงคล ฟ้าน้ำทะเล · เลขนำโชค 12
เคล็ดประจำวัน
ตื่นเช้าขึ้นสิบห้านาทีเพื่อไม่ต้องรีบ วันจันทร์ที่เริ่มแบบไม่เร่งจะเปลี่ยนทั้งสัปดาห์
คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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