ดูดวงรายวัน 16 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี
วันอาทิตย์ ธาตุไฟ ดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีแดง
วันของดวงอาทิตย์ ดาวแห่งตัวตนและความมั่นใจ ดวงดาววันนี้หนุนคนที่กล้าเป็นตัวเองมากกว่าคนที่พยายามกลมกลืน ใครมีเรื่องอยากเริ่มแต่ยังลังเล วันนี้คือจังหวะที่พลังใจมาเต็มที่สุดของสัปดาห์ ส่วนใครเหนื่อยสะสมมาทั้งอาทิตย์ ควรใช้วันนี้ชาร์จพลังให้เต็มก่อนเริ่มรอบใหม่
ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)
พลังใจมาเต็ม อยากเริ่มอะไรใหม่ ๆ วันนี้ลงมือเลยอย่ารอวันจันทร์ มีคนพร้อมสนับสนุนถ้าคุณเปิดปากชวน การเงินมีรายจ่ายเรื่องกีฬาหรือสุขภาพ ความรักคนโสดเด่นมาก มีคนสนใจแบบไม่ปิดบัง
สีมงคล แดงอิฐ · เลขนำโชค 3
ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)
อยากพักผ่อนแบบสบาย ๆ มากกว่าออกไปลุย ตามใจตัวเองได้ วันนี้ร่างกายกำลังบอกอะไรบางอย่าง การเงินมีลาภจากคนใกล้ตัว ความรักหวานเมื่อได้กินข้าวด้วยกัน สุขภาพระวังกินเพลินจนอึดอัด
สีมงคล ครีม · เลขนำโชค 6
ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)
มีคนชวนไปโน่นมานี่ตลอดวัน เลือกที่อยากไปจริง ๆ พอ วันนี้พูดคุยกับคนแปลกหน้าแล้วจะได้ไอเดียดี การเงินมีรายจ่ายจากการสังสรรค์ ความรักสดใส คนโสดมีโอกาสเจอคนถูกคอ
สีมงคล เขียวมรกต · เลขนำโชค 5
ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)
ต้องการเวลาอยู่กับครอบครัวมากกว่าอยู่กับใคร วันนี้อยู่บ้านแล้วใจฟูกว่าออกไปข้างนอก มีเรื่องเก่ากลับมาให้คิดแต่ไม่หนัก การเงินควรงดให้ยืม ความรักต้องการคำอธิบายมากกว่าการเงียบ
สีมงคล ขาวมุก · เลขนำโชค 2
ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)
ดาวเจ้าเรือนส่องเต็มที่ วันนี้คือวันของคุณ ความมั่นใจมาเต็ม ทำอะไรก็โดดเด่น เหมาะกับการเริ่มสิ่งที่รอมานาน การเงินคล่องตัว มีลาภเข้าแบบไม่คาดคิด ความรักเด่นสุดในรอบสัปดาห์
สีมงคล แดงสด · เลขนำโชค 1
ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)
อยากจัดตารางสัปดาห์หน้าให้เรียบร้อยก่อนนอน ทำเลยแล้วจะสบายใจ วันนี้เหมาะกับการดูแลสุขภาพและเตรียมของใช้ให้พร้อม การเงินเข้าออกสมดุล ความรักดีขึ้นเมื่อเลิกจับผิดรายละเอียดเล็กน้อย
สีมงคล น้ำตาลอ่อน · เลขนำโชค 8
ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)
เสน่ห์ดีและอารมณ์ดีตลอดวัน ใครอยู่ใกล้ก็พลอยสบายใจไปด้วย เหมาะกับการเป็นเจ้าภาพหรือชวนคนมารวมตัว การเงินมีรายจ่ายเพื่อคนอื่นแต่ได้ใจกลับมา ความรักหวานขึ้นเมื่อคุณเป็นฝ่ายเริ่มก่อน
สีมงคล ชมพูอ่อน · เลขนำโชค 7
ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)
พลังภายในแรงแต่ไม่แสดงออก วันนี้เหมาะกับการอยู่กับตัวเองและวางแผนเงียบ ๆ มีบางเรื่องที่คุณเห็นชัดกว่าคนอื่นแต่ยังไม่ต้องพูด การเงินมีรายรับที่รอมานาน ความรักลึกซึ้งขึ้นเมื่อได้อยู่ตามลำพังสองคน
สีมงคล ม่วงเข้ม · เลขนำโชค 9
ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)
อยากออกไปหาประสบการณ์ใหม่ วันนี้ยิ่งไปไกลยิ่งได้เยอะ มีโอกาสเจอคนที่จะช่วยงานคุณในอนาคต การเงินมีรายจ่ายเรื่องเดินทางแต่คุ้ม ความรักคนโสดมีคนต่างถิ่นสนใจ สุขภาพระวังอากาศเปลี่ยน
สีมงคล ส้มสด · เลขนำโชค 4
ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)
ยังคิดเรื่องงานแม้เป็นวันหยุด ลองปิดสวิตช์สักครึ่งวันแล้วจะได้ไอเดียดีกว่าเดิม มีผู้ใหญ่พูดถึงคุณในทางที่ดี การเงินควรเก็บก่อนใช้ ความรักต้องการเวลาจากคุณ ส่งข้อความสั้น ๆ ก็ช่วยได้มาก
สีมงคล เทาเงิน · เลขนำโชค 10
ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)
ไอเดียใหม่ผุดขึ้นระหว่างพักผ่อน จดไว้ก่อนแล้วค่อยเลือกทำ วันนี้เหมาะกับการทดลองอะไรที่ไม่เคยลอง การเงินมีช่องทางรายได้จากออนไลน์ ความรักคนโสดถูกใจคนที่คุยแล้วสนุก
สีมงคล ฟ้าเทอร์ควอยซ์ · เลขนำโชค 11
ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)
อารมณ์อ่อนไหวแต่ในทางที่ดี มีเรื่องเล็ก ๆ ทำให้ประทับใจได้ทั้งวัน เหมาะกับงานศิลปะหรือการอยู่ใกล้ธรรมชาติ การเงินระวังใช้จ่ายตามอารมณ์ ความรักโรแมนติกเป็นพิเศษในช่วงเย็น
สีมงคล ม่วงลาเวนเดอร์ · เลขนำโชค 12
เคล็ดประจำวัน
ออกไปรับแดดยามเช้าสักยี่สิบนาที วันของดวงอาทิตย์ให้พลังผ่านแสงมากกว่าที่คิด
คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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