ดูดวง

ดูดวงรายวัน 16 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 16 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 16 ส.ค. 2569 06:30 น.
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger

วันอาทิตย์ ธาตุไฟ ดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีแดง

วันของดวงอาทิตย์ ดาวแห่งตัวตนและความมั่นใจ ดวงดาววันนี้หนุนคนที่กล้าเป็นตัวเองมากกว่าคนที่พยายามกลมกลืน ใครมีเรื่องอยากเริ่มแต่ยังลังเล วันนี้คือจังหวะที่พลังใจมาเต็มที่สุดของสัปดาห์ ส่วนใครเหนื่อยสะสมมาทั้งอาทิตย์ ควรใช้วันนี้ชาร์จพลังให้เต็มก่อนเริ่มรอบใหม่

ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)

พลังใจมาเต็ม อยากเริ่มอะไรใหม่ ๆ วันนี้ลงมือเลยอย่ารอวันจันทร์ มีคนพร้อมสนับสนุนถ้าคุณเปิดปากชวน การเงินมีรายจ่ายเรื่องกีฬาหรือสุขภาพ ความรักคนโสดเด่นมาก มีคนสนใจแบบไม่ปิดบัง

สีมงคล แดงอิฐ · เลขนำโชค 3

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)

อยากพักผ่อนแบบสบาย ๆ มากกว่าออกไปลุย ตามใจตัวเองได้ วันนี้ร่างกายกำลังบอกอะไรบางอย่าง การเงินมีลาภจากคนใกล้ตัว ความรักหวานเมื่อได้กินข้าวด้วยกัน สุขภาพระวังกินเพลินจนอึดอัด

สีมงคล ครีม · เลขนำโชค 6

ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)

มีคนชวนไปโน่นมานี่ตลอดวัน เลือกที่อยากไปจริง ๆ พอ วันนี้พูดคุยกับคนแปลกหน้าแล้วจะได้ไอเดียดี การเงินมีรายจ่ายจากการสังสรรค์ ความรักสดใส คนโสดมีโอกาสเจอคนถูกคอ

สีมงคล เขียวมรกต · เลขนำโชค 5

ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)

ต้องการเวลาอยู่กับครอบครัวมากกว่าอยู่กับใคร วันนี้อยู่บ้านแล้วใจฟูกว่าออกไปข้างนอก มีเรื่องเก่ากลับมาให้คิดแต่ไม่หนัก การเงินควรงดให้ยืม ความรักต้องการคำอธิบายมากกว่าการเงียบ

สีมงคล ขาวมุก · เลขนำโชค 2

ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)

ดาวเจ้าเรือนส่องเต็มที่ วันนี้คือวันของคุณ ความมั่นใจมาเต็ม ทำอะไรก็โดดเด่น เหมาะกับการเริ่มสิ่งที่รอมานาน การเงินคล่องตัว มีลาภเข้าแบบไม่คาดคิด ความรักเด่นสุดในรอบสัปดาห์

สีมงคล แดงสด · เลขนำโชค 1

ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)

อยากจัดตารางสัปดาห์หน้าให้เรียบร้อยก่อนนอน ทำเลยแล้วจะสบายใจ วันนี้เหมาะกับการดูแลสุขภาพและเตรียมของใช้ให้พร้อม การเงินเข้าออกสมดุล ความรักดีขึ้นเมื่อเลิกจับผิดรายละเอียดเล็กน้อย

สีมงคล น้ำตาลอ่อน · เลขนำโชค 8

ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)

เสน่ห์ดีและอารมณ์ดีตลอดวัน ใครอยู่ใกล้ก็พลอยสบายใจไปด้วย เหมาะกับการเป็นเจ้าภาพหรือชวนคนมารวมตัว การเงินมีรายจ่ายเพื่อคนอื่นแต่ได้ใจกลับมา ความรักหวานขึ้นเมื่อคุณเป็นฝ่ายเริ่มก่อน

สีมงคล ชมพูอ่อน · เลขนำโชค 7

ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)

พลังภายในแรงแต่ไม่แสดงออก วันนี้เหมาะกับการอยู่กับตัวเองและวางแผนเงียบ ๆ มีบางเรื่องที่คุณเห็นชัดกว่าคนอื่นแต่ยังไม่ต้องพูด การเงินมีรายรับที่รอมานาน ความรักลึกซึ้งขึ้นเมื่อได้อยู่ตามลำพังสองคน

สีมงคล ม่วงเข้ม · เลขนำโชค 9

ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)

อยากออกไปหาประสบการณ์ใหม่ วันนี้ยิ่งไปไกลยิ่งได้เยอะ มีโอกาสเจอคนที่จะช่วยงานคุณในอนาคต การเงินมีรายจ่ายเรื่องเดินทางแต่คุ้ม ความรักคนโสดมีคนต่างถิ่นสนใจ สุขภาพระวังอากาศเปลี่ยน

สีมงคล ส้มสด · เลขนำโชค 4

ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)

ยังคิดเรื่องงานแม้เป็นวันหยุด ลองปิดสวิตช์สักครึ่งวันแล้วจะได้ไอเดียดีกว่าเดิม มีผู้ใหญ่พูดถึงคุณในทางที่ดี การเงินควรเก็บก่อนใช้ ความรักต้องการเวลาจากคุณ ส่งข้อความสั้น ๆ ก็ช่วยได้มาก

สีมงคล เทาเงิน · เลขนำโชค 10

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)

ไอเดียใหม่ผุดขึ้นระหว่างพักผ่อน จดไว้ก่อนแล้วค่อยเลือกทำ วันนี้เหมาะกับการทดลองอะไรที่ไม่เคยลอง การเงินมีช่องทางรายได้จากออนไลน์ ความรักคนโสดถูกใจคนที่คุยแล้วสนุก

สีมงคล ฟ้าเทอร์ควอยซ์ · เลขนำโชค 11

ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)

อารมณ์อ่อนไหวแต่ในทางที่ดี มีเรื่องเล็ก ๆ ทำให้ประทับใจได้ทั้งวัน เหมาะกับงานศิลปะหรือการอยู่ใกล้ธรรมชาติ การเงินระวังใช้จ่ายตามอารมณ์ ความรักโรแมนติกเป็นพิเศษในช่วงเย็น

สีมงคล ม่วงลาเวนเดอร์ · เลขนำโชค 12

เคล็ดประจำวัน

ออกไปรับแดดยามเช้าสักยี่สิบนาที วันของดวงอาทิตย์ให้พลังผ่านแสงมากกว่าที่คิด

คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Tags
ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

ประธานชมรมกำนัน แจงดราม่าภาพแจกลูกซอง เป็นแค่ภาพ ของจริงแจกเงินรางวัล

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สวนดุสิตโพล เผยคนไทยกังวลหนักภัยทางการเงิน วอนรัฐบาลฟอกเงิน ตัดวงจรที่ต้นทาง

28 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจสหรัฐฯ รวบผู้ต้องสงสัย กราดยิงในรั้วมหาลัยเวอร์จิเนีย บาดเจ็บ 5 ราย

41 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวย 16 ส.ค. 69 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด ครบทุกรางวัลที่นี่ ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 ส.ค. 69 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด ครบทุกรางวัลที่นี่

45 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ปิดน้ำตกแม่สาชั่วคราว น้ำป่าไหลหลาก นทท. เจ็บ 1 ราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ สั่งปิดจราจรนาน 2 ชั่วโมง เจอวัตถุปริศนาใกล้สถานีดับเพลิง สรุปเป็นเซ็กซ์ทอย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ใบเตย” พี่สาว “ฟ้าใส Isekai” เปิดใจ น้องป่วยตั้งแต่ปี 65 ต่อสู้ทำในสิ่งที่รักมาตลอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เตรียมเปิดทดลองใช้ฟรี 2 มอเตอร์เวย์ “M6 บางปะอิน–ปากช่อง” และ “M82 บางขุนเทียน–บ้านแพ้ว”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สส.กฤต” ขอโอกาสสู้คดีเว็บพนัน พร้อมเดินหน้าพิสูจน์ความจริง ด้วยหลักฐาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หาม “พระครูอดุลสารนิเทศ” เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม ส่งโรงพยาบาลกลางดึก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เสนอคุยเกาหลีเหนือ หารือยุติสงครามอย่างเป็นทางการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม พริษฐ์” กางหลักฐานภาคต่อคดีโกง สว. จี้ถามบุคคลในคลิปเสียงคือใคร?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ส.ค. 69 ถ่ายทอดสด 09.30 น. สถิติวันอาทิตย์ย้อนหลัง 10 งวด ตรวจหวย

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ส.ค. 69 ถ่ายทอดสด 09.30 น. สถิติวันอาทิตย์ย้อนหลัง 10 งวด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วอชด็อก เดินหน้าเอาผิดเพื่อนบ้าน กรอกเหล้า 40 ดีกรีใส่ปาก ทำลูกสุนัขดับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อดีตรองอธิบดีราชทัณฑ์ หวัง “เล่า ต๋า” ถอดเขี้ยวถอดเล็บอย่าทำร้ายสังคม หลังได้รับปล่อยตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไชยชนก” ยกผลงานปราบคอลเซ็นเตอร์ได้ 50% ไม่มีรัฐบาลไหนเคยทำได้มาก่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวยออมสิน 16 ส.ค. 69 เช็กถ่ายทอดสด สถิติหวยออมสินออกวันอาทิตย์ย้อนหลัง 10 งวด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหวอินโดนีเซีย 7.7 เสียชีวิตแล้ว 47 ศพ เจ้าหน้าที่เร่งตามหาผู้รอดชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ส.ต.ท. ตำรวจคอนมานโด เสียชีวิตศพที่ 39 เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger ดูดวง

ดูดวงรายวัน 16 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมเลขเด็ด 16/8/69 ทุกสำนัก เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด 16/8/69 ครบทุกสำนักในที่เดียว ก่อนหวยออกวันอาทิตย์

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย 16/8/69 ชูเลขเด่น 4 รอง 6 จัดชุด 3 ตัว 2 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย 16/8/69 ชูเลขเด่น 4 รอง 6 จัดชุด 3 ตัว 2 ตัว

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทิน หลวงปู่ศิลา งวด 16 ส.ค. 69 เปิดเลขเด่น 6 ตัว พร้อมชุด 2-3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทิน หลวงปู่ศิลา งวด 16 ส.ค. 69 เปิดเลขเด่น 6 ตัว พร้อมชุด 2-3 ตัว

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หวยเฮียนัน งวด 16 ส.ค. 69 เอาใจคอหวยงบน้อย ปล่อยชุดเลขท้าย 2-3 ตัวตรง เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! เลขเด็ด หวยเฮียนัน งวด 16 ส.ค. 69 ชุดเลขท้ายเอาใจคนงบน้อย

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศึกร้อน MU ราอูล อ้าง ณวัฒน์ เป็นแค่ ND ไร้อำนาจบริหาร เพจหลักยัน CEO ตัวจริงคุม 95 ประเทศ บันเทิง

ศึกร้อน MU ราอูล แจงสถานะ ณวัฒน์ เป็นแค่ ND ไร้อำนาจบริหาร เพจหลักยัน CEO ตัวจริงคุม 95 ประเทศ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 16 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 16 ส.ค. 2569 06:30 น.
Photo of Phruek Vajara

Phruek Vajara

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger

ดูดวงรายวัน 11 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

เผยแพร่: 11 สิงหาคม 2569
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger

ดูดวงรายวัน 10 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

เผยแพร่: 10 สิงหาคม 2569
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger

ดูดวงรายวัน 9 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

เผยแพร่: 9 สิงหาคม 2569
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger

ดูดวงรายวัน 8 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

เผยแพร่: 8 สิงหาคม 2569
Back to top button