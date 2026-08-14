ดูดวงรายวัน 15 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี
วันเสาร์ ธาตุไฟ ดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีม่วง
วันของดาวเสาร์ ดาวแห่งวินัยและการเก็บกวาด ดวงดาววันนี้ไม่ได้ให้เรื่องหวือหวา แต่ให้ความสงบพอที่จะจัดการสิ่งที่ค้างคามานาน ใครใช้วันหยุดไปกับการสะสางบ้าน เอกสาร หรือความคิดตัวเอง จะได้ความโล่งกลับไปเป็นกำไร ส่วนใครฝืนหาความบันเทิงอาจรู้สึกเหนื่อยกว่าเดิม
ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)
พลังเหลือแต่ไม่รู้จะใช้กับอะไร ลองเอาไปลงกับการจัดบ้านหรือออกกำลังกาย งานที่ดองไว้ควรปิดให้จบวันนี้ การเงินมีรายจ่ายเรื่องซ่อมแซมของใช้ ความรักคนมีคู่ควรลดน้ำเสียงลงครึ่งหนึ่ง
สีมงคล ม่วงอ่อน · เลขนำโชค 3
ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)
เหมาะกับการนั่งทบทวนเรื่องเงินอย่างจริงจัง วันนี้มองเห็นรูรั่วที่มองข้ามมานาน งานไม่มีอะไรเร่ง ใช้เวลาวางแผนดีกว่าลงมือ ความรักเรียบง่ายแต่มั่นคง สุขภาพระวังปวดหลังจากการยกของ
สีมงคล ครีม · เลขนำโชค 6
ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)
หัวคิดเยอะจนนอนไม่หลับตั้งแต่เมื่อคืน วันนี้ลองอยู่เงียบ ๆ สักครึ่งวัน มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจแต่ยังไม่ต้องรีบ การเงินควรงดซื้อของตามอารมณ์ ความรักดีขึ้นเมื่อคุณพูดน้อยลงแล้วฟังมากขึ้น
สีมงคล เขียวมรกต · เลขนำโชค 5
ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)
อยากอยู่บ้านมากกว่าออกไปไหน ตามใจตัวเองได้เต็มที่ วันนี้การพักคือการลงทุน มีคนในครอบครัวอยากคุยด้วย การเงินมีรายจ่ายเรื่องของใช้ในบ้าน ความรักอบอุ่นแบบเงียบ ๆ
สีมงคล ฟ้าอ่อน · เลขนำโชค 2
ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)
มีเรื่องต้องรับผิดชอบแม้เป็นวันหยุด ทำไปเถอะเพราะจะกลายเป็นเครดิตในสัปดาห์หน้า การเงินควรระวังการใช้จ่ายเพื่อรักษาภาพลักษณ์ ความรักคนมีคู่ต้องการเวลาจากคุณมากกว่านี้ สุขภาพระวังเครียดสะสม
สีมงคล ส้มอิฐ · เลขนำโชค 1
ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)
วันนี้คือวันของคุณโดยแท้ ทุกอย่างที่เป็นระบบระเบียบจะราบรื่น เหมาะกับการเคลียร์เอกสาร ทำบัญชี หรือจัดตารางสัปดาห์หน้า การเงินเริ่มเห็นภาพชัดขึ้น ความรักคุยด้วยเหตุผลแล้วเข้าใจกันเร็ว
สีมงคล น้ำตาลอ่อน · เลขนำโชค 8
ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)
อยากให้ทุกอย่างสมดุลแต่ชีวิตยังไม่ยอม วันนี้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนแล้วจะเบาลง มีคนขอให้ช่วยตัดสินเรื่องของเขา ให้ความเห็นได้แต่อย่ารับผิดชอบแทน การเงินมีรายรับจากของที่ขายไว้
สีมงคล ม่วงลาเวนเดอร์ · เลขนำโชค 7
ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)
ดาวเจ้าเรือนหนุนเรื่องความอดทน วันนี้เหมาะกับงานที่คนอื่นทำไม่ไหว มีบางอย่างที่คุณรู้อยู่คนเดียวและยังไม่ถึงเวลาพูด การเงินมีเรื่องต้องจ่ายให้ครอบครัว ความรักต้องการความจริงใจมากกว่าคำหวาน
สีมงคล ม่วงเข้ม · เลขนำโชค 9
ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)
อยากออกไปไกล ๆ แต่มีเรื่องรั้งไว้ ประนีประนอมด้วยการหาที่ใกล้ ๆ ไปแทน วันนี้ได้เจอคนที่ให้ไอเดียดี การเงินมีรายจ่ายเรื่องเดินทาง ความรักคนโสดเจอคนถูกใจในที่ที่ไม่ได้ตั้งใจไป
สีมงคล ส้มสด · เลขนำโชค 4
ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)
ดาวเจ้าเรือนอยู่กับคุณเต็มที่ วันนี้ทำอะไรที่ต้องใช้ความอดทนจะสำเร็จหมด เหมาะกับการวางแผนระยะยาวหรือจัดการเรื่องเอกสารสำคัญ การเงินเริ่มมั่นคงขึ้น ความรักอาจดูห่างเพราะคุณจริงจังเกินไป
สีมงคล เทาเงิน · เลขนำโชค 10
ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)
รู้สึกอยากอยู่คนเดียวโดยไม่มีเหตุผล ให้เวลาตัวเองได้เต็มที่ วันนี้ความคิดที่ดีที่สุดมักมาตอนที่ไม่มีใครรบกวน การเงินมีช่องทางใหม่ที่ควรจดไว้ก่อน ความรักคนมีคู่ควรบอกความต้องการให้ชัด
สีมงคล ฟ้าเทอร์ควอยซ์ · เลขนำโชค 11
ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)
ใจล่องลอยกว่าปกติ งานที่ต้องใช้สมาธิควรเลื่อนไปก่อน วันนี้เหมาะกับการพักผ่อน ฟังเพลง หรือทำอะไรที่ไม่มีเป้าหมาย การเงินระวังซื้อของตามความรู้สึก ความรักอ่อนโยนขึ้นเมื่อได้อยู่ด้วยกันเงียบ ๆ
สีมงคล ม่วงลาเวนเดอร์ · เลขนำโชค 12
เคล็ดประจำวัน
เลือกหนึ่งมุมในบ้านที่รกที่สุดแล้วจัดให้เสร็จ ความเป็นระเบียบภายนอกจะไปจัดข้างในให้เอง
คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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