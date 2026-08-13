ดูดวงรายวัน 14 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี
วันศุกร์ ธาตุน้ำ ดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีฟ้า
ปิดสัปดาห์ด้วยวันของดาวศุกร์ ดาวแห่งความรัก ความสวยงาม และเงินที่ได้มาแบบสบายใจ ดวงดาวเปิดโหมดผ่อนคลายให้ทั้งจักรราศี วันนี้เรื่องดีมักมาในรูปของคนมากกว่าตัวเลข ใครยอมอ่อนลงสักนิดจะได้มากกว่าที่เสีย ส่วนใครยังหิ้วอารมณ์ค้างจากกลางสัปดาห์ ควรวางลงก่อนออกจากบ้าน
ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)
อารมณ์ดีขึ้นชัดเจน มีเรื่องให้หัวเราะตั้งแต่ช่วงสาย งานเบาลงกว่ากลางสัปดาห์ ใช้เวลาที่เหลือเก็บรายละเอียดจะได้เปรียบ การเงินมีรายจ่ายเรื่องความสวยความงาม ความรักคนโสดมีคนเข้ามาจีบแบบตรงไปตรงมา
สีมงคล ฟ้าอ่อน · เลขนำโชค 3
ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)
ดาวเจ้าเรือนเข้าข้างเต็มที่ เสน่ห์แรง เงินคล่อง วันนี้เหมาะกับการปิดการขายหรือขอขึ้นราคางาน มีลาภจากคนรักหรือคนใกล้ตัว ความรักหวานเป็นพิเศษ สุขภาพดีแต่ระวังกินเพลิน
สีมงคล ฟ้าคราม · เลขนำโชค 6
ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)
คุยเก่งเป็นพิเศษ วันนี้เหมาะกับการเจรจาที่ค้างมาทั้งสัปดาห์ มีคนพร้อมตกลงถ้าคุณเป็นฝ่ายเปิดประเด็นก่อน การเงินมีรายรับเล็ก ๆ เข้ามา ความรักสดใส มีคนอยากใช้เวลาช่วงเย็นกับคุณ
สีมงคล ฟ้าน้ำทะเล · เลขนำโชค 5
ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)
ใจเย็นลงกว่าหลายวันก่อน เรื่องที่เคยกวนใจเริ่มคลี่คลายเอง วันนี้เหมาะกับการให้รางวัลตัวเองแบบพอดี การเงินมีรายจ่ายเรื่องของกินของใช้ ความรักอบอุ่น คนมีคู่ได้เวลาคุณภาพร่วมกัน
สีมงคล ขาวมุก · เลขนำโชค 2
ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)
เด่นเรื่องภาพลักษณ์ ใครเห็นก็จำได้ เหมาะกับการถ่ายรูป ออกงาน หรือพรีเซนต์ตัวเอง การเงินคล่องแต่ระวังตามใจตัวเองเกินไป ความรักมีคนชื่นชมอย่างเปิดเผย สุขภาพระวังพักผ่อนน้อย
สีมงคล ทองอ่อน · เลขนำโชค 1
ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)
งานที่ทำมาทั้งสัปดาห์เริ่มเห็นผล วันนี้เก็บรายละเอียดสุดท้ายให้จบแล้วปล่อยวาง การเงินเข้าออกสมดุล มีโอกาสได้ส่วนลดที่คุ้ม ความรักดีขึ้นเมื่อเลิกวิเคราะห์แล้วปล่อยให้เป็นไป
สีมงคล เบจ · เลขนำโชค 8
ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)
ดาวเจ้าเรือนหนุนเต็มที่ วันนี้คือวันของคุณ เสน่ห์ดี คนเข้าหา และได้ในสิ่งที่ขอ เหมาะกับการนัดสำคัญทุกรูปแบบ การเงินมีลาภจากคนรอบตัว ความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนที่ใช่
สีมงคล ชมพูกลีบบัว · เลขนำโชค 7
ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)
เรื่องที่เก็บไว้ในใจเริ่มอยากระบายให้ใครฟัง เลือกคนให้ถูกแล้ววันนี้จะเบาลงมาก งานลงตัวกว่าที่คิด การเงินมีรายจ่ายเพื่อความสุขส่วนตัว ความรักคนมีคู่กลับมาหวานอีกครั้ง
สีมงคล ม่วงเข้ม · เลขนำโชค 9
ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)
อยากออกไปข้างนอกมากกว่าอยู่กับที่ วันนี้เหมาะกับการนัดเพื่อนหรือวางแผนทริปสุดสัปดาห์ การเงินมีรายจ่ายเรื่องท่องเที่ยวแต่ถือว่าคุ้ม ความรักสดใส มีคนชวนไปไหนมาไหนด้วย
สีมงคล ส้มสด · เลขนำโชค 4
ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)
งานเริ่มผ่อนลงหลังจากหนักมาหลายวัน วันนี้อนุญาตให้ตัวเองพักได้บ้าง มีคนชวนไปสังสรรค์ ไปเถอะจะได้คอนเนกชันดี การเงินควรตั้งงบไว้ก่อนออกจากบ้าน ความรักดีขึ้นเมื่อคุณเป็นฝ่ายชวนก่อน
สีมงคล เทาเงิน · เลขนำโชค 10
ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)
ความคิดสร้างสรรค์มาเต็ม เหมาะกับงานออกแบบหรือเนื้อหาที่ต้องใช้ไอเดีย การเงินมีรายได้จากช่องทางที่ไม่ใช่งานประจำ ความรักคนโสดถูกใจคนที่มีมุมมองต่างจากตัวเอง สุขภาพระวังนอนดึก
สีมงคล ฟ้าเทอร์ควอยซ์ · เลขนำโชค 11
ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)
ธาตุน้ำเข้ากับวันนี้ที่สุด อารมณ์ละเมียดและอ่อนโยนเป็นพิเศษ เหมาะกับงานศิลปะ ดนตรี หรือการดูแลคนอื่น การเงินระวังใจอ่อนแล้วให้ยืม ความรักโรแมนติกมากในช่วงค่ำ
สีมงคล ฟ้าอ่อน · เลขนำโชค 12
เคล็ดประจำวัน
ชวนใครสักคนกินข้าวเย็นด้วยกัน วันนี้บทสนทนาบนโต๊ะอาหารมีค่ามากกว่างานที่ทำค้างไว้
คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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