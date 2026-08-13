ดูดวง

ดูดวงรายวัน 14 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 06:30 น.
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger

วันศุกร์ ธาตุน้ำ ดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีฟ้า

ปิดสัปดาห์ด้วยวันของดาวศุกร์ ดาวแห่งความรัก ความสวยงาม และเงินที่ได้มาแบบสบายใจ ดวงดาวเปิดโหมดผ่อนคลายให้ทั้งจักรราศี วันนี้เรื่องดีมักมาในรูปของคนมากกว่าตัวเลข ใครยอมอ่อนลงสักนิดจะได้มากกว่าที่เสีย ส่วนใครยังหิ้วอารมณ์ค้างจากกลางสัปดาห์ ควรวางลงก่อนออกจากบ้าน

ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)

อารมณ์ดีขึ้นชัดเจน มีเรื่องให้หัวเราะตั้งแต่ช่วงสาย งานเบาลงกว่ากลางสัปดาห์ ใช้เวลาที่เหลือเก็บรายละเอียดจะได้เปรียบ การเงินมีรายจ่ายเรื่องความสวยความงาม ความรักคนโสดมีคนเข้ามาจีบแบบตรงไปตรงมา

สีมงคล ฟ้าอ่อน · เลขนำโชค 3

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)

ดาวเจ้าเรือนเข้าข้างเต็มที่ เสน่ห์แรง เงินคล่อง วันนี้เหมาะกับการปิดการขายหรือขอขึ้นราคางาน มีลาภจากคนรักหรือคนใกล้ตัว ความรักหวานเป็นพิเศษ สุขภาพดีแต่ระวังกินเพลิน

สีมงคล ฟ้าคราม · เลขนำโชค 6

ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)

คุยเก่งเป็นพิเศษ วันนี้เหมาะกับการเจรจาที่ค้างมาทั้งสัปดาห์ มีคนพร้อมตกลงถ้าคุณเป็นฝ่ายเปิดประเด็นก่อน การเงินมีรายรับเล็ก ๆ เข้ามา ความรักสดใส มีคนอยากใช้เวลาช่วงเย็นกับคุณ

สีมงคล ฟ้าน้ำทะเล · เลขนำโชค 5

ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)

ใจเย็นลงกว่าหลายวันก่อน เรื่องที่เคยกวนใจเริ่มคลี่คลายเอง วันนี้เหมาะกับการให้รางวัลตัวเองแบบพอดี การเงินมีรายจ่ายเรื่องของกินของใช้ ความรักอบอุ่น คนมีคู่ได้เวลาคุณภาพร่วมกัน

สีมงคล ขาวมุก · เลขนำโชค 2

ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)

เด่นเรื่องภาพลักษณ์ ใครเห็นก็จำได้ เหมาะกับการถ่ายรูป ออกงาน หรือพรีเซนต์ตัวเอง การเงินคล่องแต่ระวังตามใจตัวเองเกินไป ความรักมีคนชื่นชมอย่างเปิดเผย สุขภาพระวังพักผ่อนน้อย

สีมงคล ทองอ่อน · เลขนำโชค 1

ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)

งานที่ทำมาทั้งสัปดาห์เริ่มเห็นผล วันนี้เก็บรายละเอียดสุดท้ายให้จบแล้วปล่อยวาง การเงินเข้าออกสมดุล มีโอกาสได้ส่วนลดที่คุ้ม ความรักดีขึ้นเมื่อเลิกวิเคราะห์แล้วปล่อยให้เป็นไป

สีมงคล เบจ · เลขนำโชค 8

ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)

ดาวเจ้าเรือนหนุนเต็มที่ วันนี้คือวันของคุณ เสน่ห์ดี คนเข้าหา และได้ในสิ่งที่ขอ เหมาะกับการนัดสำคัญทุกรูปแบบ การเงินมีลาภจากคนรอบตัว ความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนที่ใช่

สีมงคล ชมพูกลีบบัว · เลขนำโชค 7

ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)

เรื่องที่เก็บไว้ในใจเริ่มอยากระบายให้ใครฟัง เลือกคนให้ถูกแล้ววันนี้จะเบาลงมาก งานลงตัวกว่าที่คิด การเงินมีรายจ่ายเพื่อความสุขส่วนตัว ความรักคนมีคู่กลับมาหวานอีกครั้ง

สีมงคล ม่วงเข้ม · เลขนำโชค 9

ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)

อยากออกไปข้างนอกมากกว่าอยู่กับที่ วันนี้เหมาะกับการนัดเพื่อนหรือวางแผนทริปสุดสัปดาห์ การเงินมีรายจ่ายเรื่องท่องเที่ยวแต่ถือว่าคุ้ม ความรักสดใส มีคนชวนไปไหนมาไหนด้วย

สีมงคล ส้มสด · เลขนำโชค 4

ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)

งานเริ่มผ่อนลงหลังจากหนักมาหลายวัน วันนี้อนุญาตให้ตัวเองพักได้บ้าง มีคนชวนไปสังสรรค์ ไปเถอะจะได้คอนเนกชันดี การเงินควรตั้งงบไว้ก่อนออกจากบ้าน ความรักดีขึ้นเมื่อคุณเป็นฝ่ายชวนก่อน

สีมงคล เทาเงิน · เลขนำโชค 10

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)

ความคิดสร้างสรรค์มาเต็ม เหมาะกับงานออกแบบหรือเนื้อหาที่ต้องใช้ไอเดีย การเงินมีรายได้จากช่องทางที่ไม่ใช่งานประจำ ความรักคนโสดถูกใจคนที่มีมุมมองต่างจากตัวเอง สุขภาพระวังนอนดึก

สีมงคล ฟ้าเทอร์ควอยซ์ · เลขนำโชค 11

ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)

ธาตุน้ำเข้ากับวันนี้ที่สุด อารมณ์ละเมียดและอ่อนโยนเป็นพิเศษ เหมาะกับงานศิลปะ ดนตรี หรือการดูแลคนอื่น การเงินระวังใจอ่อนแล้วให้ยืม ความรักโรแมนติกมากในช่วงค่ำ

สีมงคล ฟ้าอ่อน · เลขนำโชค 12

เคล็ดประจำวัน

ชวนใครสักคนกินข้าวเย็นด้วยกัน วันนี้บทสนทนาบนโต๊ะอาหารมีค่ามากกว่างานที่ทำค้างไว้

คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Tags
ข่าวล่าสุด
ข่าว

โรงเรียนเลยพิทยาคม ประกาศหยุดเรียนด่วน เจอเด็ก ม.2 โพสต์ขู่ก่อเหตุกราดยิง

8 นาที ที่แล้ว
สมจิตร จงจอหอ ฝากเงินเยี่ยม มนัส บันเทิง

สมจิตร จงจอหอ อัดคลิปทแฉ เงินฝากเยี่ยม มนัส หายกลางทาง ซัด ‘เวรกรรมจะตามทัน’

9 นาที ที่แล้ว
รักษาช้า พ่อเสียชีวิต ข่าว

พ่อวัย 65 ปวดท้องรุนแรง เสียชีวิต เพราะรอรักษานาน 2 ชั่วโมง รพ.ยอมรับล่าช้า

17 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เดย์ ไทยเทเนี่ยม แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคนสำคัญในชีวิต

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปรับพนักงานเดินเรือนับแสน เล่นพิเรนทร์ใช้หวูดปลุกหมีขั้วโลก บนเกาะสฟาลบาร์

21 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ภาพสุดท้าย ฟ้าใส ไอดอลสาววง Isekai ฉลองวันเกิด ก่อนต้นสังกัดแจ้งข่าวเศร้า

28 นาที ที่แล้ว
สื่อญี่ปุ่นสับยับ แฉคดีปล้นครูมักกะสัน เตือนดักคอ &#039;อย่าประมาทไทย&#039; ข่าว

สื่อญี่ปุ่นสับยับ! คดีปล้น “ครูหนุ่มญี่ปุ่น” ที่มักกะสัน เตือนดักคอ ‘อย่าประมาทไทย’

41 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หวิดสลด! ฝาท่อเปิดทิ้งไว้ บริเวณเดอะมอลล์บางแค เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแล้ว

50 นาที ที่แล้ว
คืบหน้าคดี แม่บ้านผสมเดทตอล ก้มหน้ารับสารภาพ 2 ข้อหา ศาลนัดฟังคำพิพากษา 24 ก.ย. ข่าว

คืบหน้าคดี แม่บ้านผสมเดทตอล ก้มหน้ารับสารภาพ 2 ข้อหา ศาลนัดฟังคำพิพากษา 24 ก.ย.

55 นาที ที่แล้ว
ประวัติ ฟ้าใส อัญญา แก้วนพคุณ บันเทิง

ประวัติ ฟ้าใส อดีตไอดอล Isekai เสียชีวิต หลังพักงานรักษาอาการป่วย

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดคำให้การ 7 เยาวชน รุมทำร้ายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ไม่ให้เงิน เลยก่อเหตุ ได้ 1,400 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นใช้กฎหมายห้ามทำลายธงชาติ ฝ่าฝืนเสี่ยงคุก 2 ปี ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นเริ่มใช้กฎหมายคุ้มครองธงชาติ ทำลายต่อหน้าสาธารณะเสี่ยงคุก 2 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทูตอิสราเอล เข้าพบ ผู้ว่าสุราษฎร์ธานี วอนช่วยดูแล ยืนยันส่วนใหญ่คนอิสราเอลเป็นคนดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบหนุ่มเสพยาถือมีดป่วนหลายโรงเรียน ในนนทบุรี เจ้าตัวอ้างแค่รณรงค์ลดโลกร้อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“เจสสิกา เบง” นักกอล์ฟสาวดาวรุ่งเสียชีวิต ล้มหมดสติขณะเตรียมความพร้อมก่อนแข่งที่ไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ เผยผลสอบสวน ผู้โดยสารเกือบถูกดูดออกจากเครื่องบิน หลังกระจกแตก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอธิบายติดคุกจริงกี่ปี หลัง “อภิรักษ์” ผู้บริหาร Forex 3D โดนโทษจำคุก 4 หมื่นปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เศร้า “ฟ้าใส” อดีตไอดอลสาว วง “Isekai” เสียชีวิต เพิ่งยุติบทบาทเพราะอาการป่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบแล้ว 7 เยาวชนอายุ 13-17 ปี รุมทำร้าย ปล้นทรัพย์ “ครูชาวญี่ปุ่น” มาเที่ยวไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ไชยชนก” คุย “Roblox” หารือเรื่องความปลอดภัยเด็ก ใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 14 ส.ค. 69 เปิดตลาดร่วง 750 บาท ทองแท่งขาย 68,000

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger ดูดวง

ดูดวงรายวัน 14 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! อธีนา นางงามเวทีดังถูกอุ้มฆ่า พบ เพื่อนสนิท เป็นนกต่อ ลวงไปฟิลิปปินส์-เรียกค่าไถ่ 26 ล้าน ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! นางงามเวทีดังถูกอุ้มฆ่า พบ เพื่อนสนิท เป็นนกต่อ ลวงไปฟิลิปปินส์-เรียกค่าไถ่ 26 ล้าน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ดูด่วนก่อนอั้น! เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 16/8/69 ฟัน 7 เด่นมาแรง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดับวันเกิด แม่เน็ตไอดอล ร่างทรุดหนักก่อนเสียชีวิต ปมเงินผ่าตัด 3 แสนยังเป็นข้อกังขา ข่าวต่างประเทศ

แม่เน็ตไอดอลดับตรงวันเกิด ร่างทรุดหนัก ก่อนลูกสาวยอมรับเคยขโมยเงินแม่

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 06:30 น.
Photo of Phruek Vajara

Phruek Vajara

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger

ดูดวงรายวัน 9 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

เผยแพร่: 9 สิงหาคม 2569
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger

ดูดวงรายวัน 8 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

เผยแพร่: 8 สิงหาคม 2569
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger

ดูดวงรายวัน 7 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

เผยแพร่: 7 สิงหาคม 2569
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger

ดูดวงรายวัน 6 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

เผยแพร่: 6 สิงหาคม 2569
Back to top button