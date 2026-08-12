ดูดวง

ดูดวงรายวัน 13 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 06:30 น.
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger

วันพฤหัสบดี ธาตุดิน ดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีส้ม

วันแรกของการกลับเข้าสู่จังหวะปกติหลังวันหยุด ดวงดาวของวันพฤหัสบดีเป็นดาวแห่งครูบาอาจารย์และผู้ใหญ่ วันนี้อะไรที่ค้างไว้ก่อนหยุดจะกลับมาพร้อมกันทีเดียว ใครเรียงลำดับความสำคัญเป็นจะรอด ส่วนใครรีบทำทุกอย่างพร้อมกันจะเหนื่อยฟรี ข้อดีคือมีคนพร้อมช่วยถ้าเอ่ยปากขอ

ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)

กลับมาทำงานด้วยพลังที่เต็มกว่าเดิม มีเรื่องค้างรออยู่แต่จัดการได้ไม่ยาก ผู้ใหญ่มองเห็นความกระตือรือร้นของคุณ การเงินมีรายรับจากงานพิเศษ ความรักคนมีคู่เข้าใจกันดีขึ้น สุขภาพแข็งแรง เหมาะกับการเริ่มออกกำลังกาย

สีมงคล ส้มอ่อน · เลขนำโชค 9

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)

เรื่องเงินเริ่มเข้าที่หลังจากใช้จ่ายไปมากช่วงวันหยุด มีรายการที่คิดว่าจะเสียกลับไม่ต้องเสีย งานราบรื่นแบบเรียบ ๆ ความรักต้องการเวลามากกว่าคำหวาน สุขภาพระวังของหวานเกินพอดี

สีมงคล เหลืองทอง · เลขนำโชค 2

ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)

เหมาะกับการขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่เรื่องอนาคตการงาน วันนี้ถามแล้วจะได้คำตอบที่ใช้ได้จริง มีข้อเสนอใหม่เข้ามาแต่ต้องอ่านเงื่อนไขให้ครบ การเงินคล่องตัว ความรักคุยกันสนุกจนลืมเวลา

สีมงคล เขียวใบไม้ · เลขนำโชค 5

ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)

ใจยังไม่อยากกลับเข้าโหมดทำงาน ค่อย ๆ ปรับไม่ต้องฝืน วันนี้มีเพื่อนร่วมทีมช่วยแบ่งเบาโดยไม่ต้องร้องขอ การเงินมีทางออกสำหรับเรื่องที่กังวลอยู่ ความรักอบอุ่นขึ้น คนโสดได้เจอคนที่รับฟังเป็น

สีมงคล ขาวมุก · เลขนำโชค 6

ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)

ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลงานสำคัญทันทีที่กลับมา ถือเป็นโอกาสวัดฝีมือที่รออยู่ การเงินมีเงินเข้าจากงานที่ทำไว้นานแล้ว ความรักเด่น มีคนชื่นชมคุณอย่างเปิดเผย สุขภาพระวังนอนดึกติดต่อกัน

สีมงคล ทองอ่อน · เลขนำโชค 1

ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)

สมองกลับมาแล่นเร็วเหมือนเดิม มองเห็นจุดที่ต้องแก้ก่อนใคร ใช้ความละเอียดให้เป็นประโยชน์แต่อย่าจับผิดคนอื่น การเงินมีรายจ่ายเรื่องการเรียนรู้แต่ถือว่าลงทุน ความรักคุยตรงไปตรงมาแล้วสบายใจทั้งคู่

สีมงคล เบจ · เลขนำโชค 8

ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)

เสน่ห์ดี ใครเห็นก็อยากคุยด้วย เหมาะกับการเข้าสังคมหรือประชุมที่ต้องเจอคนใหม่ งานเจรจาผ่านฉลุย การเงินมีโชคจากคนอื่นชวน ความรักคนโสดมีโอกาสสูง คนมีคู่วางแผนอนาคตร่วมกันได้

สีมงคล ชมพูกลีบบัว · เลขนำโชค 7

ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)

เรื่องที่กังวลไว้กลับไม่หนักอย่างที่คิด มีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยพูดในจังหวะที่ดี งานคืบหน้าแบบเงียบ ๆ แต่มั่นคง การเงินระวังการค้ำประกันให้ใคร ความรักเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นหลังคุยเปิดอก

สีมงคล เลือดหมู · เลขนำโชค 3

ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)

ดาวเจ้าเรือนส่องเต็มดวง วันนี้ขออะไรมักได้ ใครมีเรื่องต้องยื่นหรือขออนุมัติให้รีบทำ มีข่าวดีเรื่องการเดินทางหรือการศึกษา การเงินมีลาภลอยเล็กน้อย ความรักสดใส มีคนต่างถิ่นสนใจ

สีมงคล ส้มสด · เลขนำโชค 4

ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)

ผู้ใหญ่เห็นความทุ่มเทและเริ่มพูดถึงในทางที่ดี วันนี้เหมาะกับการเสนอแผนที่เตรียมไว้นาน การเงินเริ่มเข้าที่ ความรักอาจถูกละเลยเพราะโฟกัสงานมาก หาเวลาให้อีกฝ่ายบ้าง สุขภาพระวังปวดหลัง

สีมงคล น้ำตาลเข้ม · เลขนำโชค 10

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)

มีคนชวนร่วมโปรเจกต์ที่ฟังแล้วน่าสนใจ พิจารณาให้ดีเพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มาบ่อย งานสร้างสรรค์เดินได้ไกล การเงินมีรายได้ทางใหม่ ความรักคนโสดเจอคนที่คิดคล้ายกัน

สีมงคล ฟ้าคราม · เลขนำโชค 11

ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)

สัญชาตญาณแม่นเป็นพิเศษ รู้สึกอย่างไรกับใครมักเป็นจริง เชื่อความรู้สึกตัวเองได้ในวันนี้ งานที่ใช้จินตนาการทำได้ดี การเงินมีคนช่วยเหลือในจังหวะที่ขัดสน สุขภาพควรนอนให้เร็วขึ้น

สีมงคล ฟ้าน้ำทะเล · เลขนำโชค 12

เคล็ดประจำวัน

เขียนสิ่งที่ต้องทำวันนี้ลงกระดาษแล้วเลือกมาสามข้อ ที่เหลือค่อยว่ากันพรุ่งนี้

คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

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Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 06:30 น.
Photo of Phruek Vajara

Phruek Vajara

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