ดูดวงรายวัน 13 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี
วันพฤหัสบดี ธาตุดิน ดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีส้ม
วันแรกของการกลับเข้าสู่จังหวะปกติหลังวันหยุด ดวงดาวของวันพฤหัสบดีเป็นดาวแห่งครูบาอาจารย์และผู้ใหญ่ วันนี้อะไรที่ค้างไว้ก่อนหยุดจะกลับมาพร้อมกันทีเดียว ใครเรียงลำดับความสำคัญเป็นจะรอด ส่วนใครรีบทำทุกอย่างพร้อมกันจะเหนื่อยฟรี ข้อดีคือมีคนพร้อมช่วยถ้าเอ่ยปากขอ
ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)
กลับมาทำงานด้วยพลังที่เต็มกว่าเดิม มีเรื่องค้างรออยู่แต่จัดการได้ไม่ยาก ผู้ใหญ่มองเห็นความกระตือรือร้นของคุณ การเงินมีรายรับจากงานพิเศษ ความรักคนมีคู่เข้าใจกันดีขึ้น สุขภาพแข็งแรง เหมาะกับการเริ่มออกกำลังกาย
สีมงคล ส้มอ่อน · เลขนำโชค 9
ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)
เรื่องเงินเริ่มเข้าที่หลังจากใช้จ่ายไปมากช่วงวันหยุด มีรายการที่คิดว่าจะเสียกลับไม่ต้องเสีย งานราบรื่นแบบเรียบ ๆ ความรักต้องการเวลามากกว่าคำหวาน สุขภาพระวังของหวานเกินพอดี
สีมงคล เหลืองทอง · เลขนำโชค 2
ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)
เหมาะกับการขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่เรื่องอนาคตการงาน วันนี้ถามแล้วจะได้คำตอบที่ใช้ได้จริง มีข้อเสนอใหม่เข้ามาแต่ต้องอ่านเงื่อนไขให้ครบ การเงินคล่องตัว ความรักคุยกันสนุกจนลืมเวลา
สีมงคล เขียวใบไม้ · เลขนำโชค 5
ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)
ใจยังไม่อยากกลับเข้าโหมดทำงาน ค่อย ๆ ปรับไม่ต้องฝืน วันนี้มีเพื่อนร่วมทีมช่วยแบ่งเบาโดยไม่ต้องร้องขอ การเงินมีทางออกสำหรับเรื่องที่กังวลอยู่ ความรักอบอุ่นขึ้น คนโสดได้เจอคนที่รับฟังเป็น
สีมงคล ขาวมุก · เลขนำโชค 6
ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)
ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลงานสำคัญทันทีที่กลับมา ถือเป็นโอกาสวัดฝีมือที่รออยู่ การเงินมีเงินเข้าจากงานที่ทำไว้นานแล้ว ความรักเด่น มีคนชื่นชมคุณอย่างเปิดเผย สุขภาพระวังนอนดึกติดต่อกัน
สีมงคล ทองอ่อน · เลขนำโชค 1
ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)
สมองกลับมาแล่นเร็วเหมือนเดิม มองเห็นจุดที่ต้องแก้ก่อนใคร ใช้ความละเอียดให้เป็นประโยชน์แต่อย่าจับผิดคนอื่น การเงินมีรายจ่ายเรื่องการเรียนรู้แต่ถือว่าลงทุน ความรักคุยตรงไปตรงมาแล้วสบายใจทั้งคู่
สีมงคล เบจ · เลขนำโชค 8
ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)
เสน่ห์ดี ใครเห็นก็อยากคุยด้วย เหมาะกับการเข้าสังคมหรือประชุมที่ต้องเจอคนใหม่ งานเจรจาผ่านฉลุย การเงินมีโชคจากคนอื่นชวน ความรักคนโสดมีโอกาสสูง คนมีคู่วางแผนอนาคตร่วมกันได้
สีมงคล ชมพูกลีบบัว · เลขนำโชค 7
ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)
เรื่องที่กังวลไว้กลับไม่หนักอย่างที่คิด มีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยพูดในจังหวะที่ดี งานคืบหน้าแบบเงียบ ๆ แต่มั่นคง การเงินระวังการค้ำประกันให้ใคร ความรักเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นหลังคุยเปิดอก
สีมงคล เลือดหมู · เลขนำโชค 3
ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)
ดาวเจ้าเรือนส่องเต็มดวง วันนี้ขออะไรมักได้ ใครมีเรื่องต้องยื่นหรือขออนุมัติให้รีบทำ มีข่าวดีเรื่องการเดินทางหรือการศึกษา การเงินมีลาภลอยเล็กน้อย ความรักสดใส มีคนต่างถิ่นสนใจ
สีมงคล ส้มสด · เลขนำโชค 4
ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)
ผู้ใหญ่เห็นความทุ่มเทและเริ่มพูดถึงในทางที่ดี วันนี้เหมาะกับการเสนอแผนที่เตรียมไว้นาน การเงินเริ่มเข้าที่ ความรักอาจถูกละเลยเพราะโฟกัสงานมาก หาเวลาให้อีกฝ่ายบ้าง สุขภาพระวังปวดหลัง
สีมงคล น้ำตาลเข้ม · เลขนำโชค 10
ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)
มีคนชวนร่วมโปรเจกต์ที่ฟังแล้วน่าสนใจ พิจารณาให้ดีเพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มาบ่อย งานสร้างสรรค์เดินได้ไกล การเงินมีรายได้ทางใหม่ ความรักคนโสดเจอคนที่คิดคล้ายกัน
สีมงคล ฟ้าคราม · เลขนำโชค 11
ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)
สัญชาตญาณแม่นเป็นพิเศษ รู้สึกอย่างไรกับใครมักเป็นจริง เชื่อความรู้สึกตัวเองได้ในวันนี้ งานที่ใช้จินตนาการทำได้ดี การเงินมีคนช่วยเหลือในจังหวะที่ขัดสน สุขภาพควรนอนให้เร็วขึ้น
สีมงคล ฟ้าน้ำทะเล · เลขนำโชค 12
เคล็ดประจำวัน
เขียนสิ่งที่ต้องทำวันนี้ลงกระดาษแล้วเลือกมาสามข้อ ที่เหลือค่อยว่ากันพรุ่งนี้
คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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