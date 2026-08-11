ดูดวง

ดูดวงรายวัน 12 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 12 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 12 ส.ค. 2569 06:30 น.
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger

วันพุธ ธาตุน้ำ ดาวพุธเป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีเขียว

วันแม่แห่งชาติปีนี้ตรงกับวันของดาวพุธ ดาวแห่งการสื่อสาร ดวงดาวจึงเปิดทางให้คำพูดในบ้านมีน้ำหนักเป็นพิเศษ วันนี้ประโยคสั้น ๆ ที่พูดกับคนในครอบครัวจะอยู่ในใจอีกฝ่ายไปอีกนาน ใครตั้งใจฟังมากกว่าตั้งใจอธิบายจะได้ใจคนทั้งบ้าน ส่วนเรื่องงานควรวางไว้ก่อน เพราะจังหวะของวันไม่ได้อยู่ที่ผลงาน แต่อยู่ที่ความสัมพันธ์

ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)

ใจร้อนน้อยลงกว่าปกติเพราะบรรยากาศของวันหยุด เหมาะกับการพาครอบครัวออกไปข้างนอกมากกว่านั่งคิดเรื่องงาน การเงินมีรายจ่ายเรื่องของขวัญแต่จ่ายแล้วสบายใจ ความรักคนมีคู่ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น คนโสดมีคนในครอบครัวแนะนำคนให้รู้จัก

สีมงคล เขียวอ่อน · เลขนำโชค 6

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)

วันแห่งความอบอุ่น มีเรื่องให้ประทับใจจากคนที่ไม่คิดว่าจะใส่ใจ การเงินควรระวังการใช้จ่ายตามบรรยากาศเทศกาล ความรักราบรื่นเมื่อไม่เอาเรื่องเก่ามาพูดซ้ำ สุขภาพระวังกินเยอะเกินไปในมื้อรวมญาติ

สีมงคล ครีม · เลขนำโชค 2

ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)

ดาวเจ้าเรือนหนุนเรื่องคำพูด วันนี้พูดอะไรออกไปคนจดจำ เหมาะกับการเคลียร์ความเข้าใจผิดที่ค้างกับคนในบ้านมานาน การเงินมีลาภเล็ก ๆ จากผู้ใหญ่ ความรักสดใส คนโสดมีคนทักมาในจังหวะที่ไม่คาดคิด

สีมงคล เขียวมรกต · เลขนำโชค 5

ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)

อารมณ์อ่อนไหวเป็นพิเศษเมื่อนึกถึงเรื่องเก่า ปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกบ้างไม่ต้องฝืน วันนี้เหมาะกับการอยู่กับคนที่เข้าใจ การเงินอย่าเพิ่งตัดสินใจเรื่องใหญ่ ความรักต้องการการกอดมากกว่าคำอธิบาย

สีมงคล ฟ้าอ่อน · เลขนำโชค 4

ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)

เป็นศูนย์กลางของงานรวมญาติโดยไม่ได้ตั้งใจ มีคนชื่นชมในสิ่งที่คุณดูแลมาตลอด การเงินคล่องแต่ระวังการใจกว้างเกินตัว ความรักเด่น มีคนมองคุณด้วยสายตาชื่นชม สุขภาพระวังพักผ่อนน้อยจากการเตรียมงาน

สีมงคล ส้มอิฐ · เลขนำโชค 1

ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)

เป็นคนจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเหมือนเคย วันนี้ลองวางบทบาทนั้นลงแล้วปล่อยให้คนอื่นช่วยบ้าง การเงินเข้าออกสมดุล มีโอกาสได้ของถูกใจในราคาดี ความรักคุยกันตรง ๆ แล้วเบาใจทั้งคู่

สีมงคล น้ำตาลอ่อน · เลขนำโชค 8

ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)

เสน่ห์ดีมากในวงสังคม ใครเจอก็อยากคุยด้วย เหมาะกับการเป็นตัวกลางประสานคนในครอบครัว การเงินมีคนเลี้ยงหรือได้ของฝาก ความรักหวานขึ้นเมื่อยอมง้อก่อน สุขภาพควรพักสายตาจากหน้าจอ

สีมงคล ชมพูอ่อน · เลขนำโชค 7

ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)

เก็บความรู้สึกไว้ในใจมากกว่าจะพูด วันนี้ลองเปิดปากสักครั้งแล้วจะพบว่าอีกฝ่ายรอฟังอยู่ การเงินมีรายจ่ายให้คนในครอบครัวแต่ถือว่าคุ้ม ความรักคนโสดได้ข่าวจากคนที่เคยสนิท

สีมงคล ม่วงเข้ม · เลขนำโชค 9

ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)

มีเรื่องเดินทางกลับบ้านหรือไปเยี่ยมญาติ ถือเป็นจังหวะดีที่ได้เติมพลังใจ การเงินมีรายจ่ายเรื่องเดินทางแต่แลกกับความสุขได้ ความรักคนมีคู่คิดถึงกันมากขึ้นเมื่ออยู่ห่าง สุขภาพระวังอ่อนเพลียจากการเดินทาง

สีมงคล ส้มสด · เลขนำโชค 3

ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)

วันหยุดแต่ใจยังอยู่กับงาน ลองปิดโทรศัพท์สักครึ่งวันแล้วอยู่กับคนตรงหน้า มีผู้ใหญ่ในบ้านอยากคุยด้วยแต่ไม่กล้าเอ่ย การเงินควรเก็บก่อนใช้ ความรักดีขึ้นเมื่อให้เวลามากกว่าให้ของ

สีมงคล เทาเงิน · เลขนำโชค 10

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)

คิดถึงเรื่องอนาคตมากกว่าปัจจุบัน วันนี้ลองอยู่กับสิ่งที่มีตรงหน้าดูบ้าง มีไอเดียเรื่องรายได้ผุดขึ้นระหว่างพักผ่อน จดไว้ก่อน การเงินมีช่องทางใหม่จากออนไลน์ ความรักคนโสดถูกใจคนที่คุยแล้วสบายใจ

สีมงคล ฟ้าเทอร์ควอยซ์ · เลขนำโชค 11

ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)

ใจอ่อนและซาบซึ้งง่ายเป็นพิเศษในวันนี้ มีเรื่องเล็ก ๆ ทำให้น้ำตาซึมโดยไม่ได้ตั้งใจ ถือเป็นวันที่ได้เยียวยาใจตัวเอง การเงินระวังใช้จ่ายตามอารมณ์ ความรักโรแมนติกขึ้นในช่วงค่ำ

สีมงคล ม่วงลาเวนเดอร์ · เลขนำโชค 12

เคล็ดประจำวัน

บอกความรู้สึกกับคนที่บ้านด้วยคำพูดจริง ๆ อย่างน้อยหนึ่งประโยค วันนี้ของขวัญที่ดีที่สุดไม่ต้องซื้อ

คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Tags
ข่าวล่าสุด
นักวอลเลย์บอลหญิงไทย วอลเลย์บอล

ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ทีมไทย ช่องถ่ายทอดสด ลุ้นไปโอลิมปิก

1 นาที ที่แล้ว
นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยืนล้อมวงฟังโค้ชระหว่างขอเวลานอกในสนาม พร้อมข้อความ ทางไปโอลิมปิก วอลเลย์บอล

เปิดเส้นทาง วอลเลย์บอลหญิงไทย สู่โอลิมปิก 2028 มีกี่ทาง ต้องทำอะไรบ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กินหอยนางรมดิบมื้อเดียว อดีตนาวิกโยธิน สมองเสียหายถาวร นอนติดเตียงตลอดชีวิต ข่าวต่างประเทศ

กินหอยนางรมดิบมื้อเดียว อดีตนาวิกโยธิน สมองเสียหายถาวร นอนติดเตียงตลอดชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เตือนสติฝรั่งโลกสวย! ยูทูบเบอร์แฉ คนต่างชาติตกอับในไทย เพราะประเมินค่าใช้จ่ายผิด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาว 12 สิงหาคม 2569 ออกปกติไหม วันแม่แห่งชาติ เช็กถ่ายทอดสดล่าสุด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger ดูดวง

ดูดวงรายวัน 12 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สยอง พยาบาลฆาตกรต่อเนื่อง โยง 139 คดี แอบฉีดยาใส่ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ข่าวต่างประเทศ

สยอง พยาบาลฆาตกรต่อเนื่อง โยง 139 คดี แอบฉีดยาใส่ผู้ป่วยระยะสุดท้าย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจอินเดียสลายการชุมนุมปมทุจริตสอบรับราชการ ข่าวต่างประเทศ

ไม่ได้มีแค่ไทย! นศ.อินเดียประท้วงโกงสอบข้าราชการ ปะทะเดือด ยิงแก๊สน้ำตาสลายม็อบ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
นทท.จีนผวา ควักจ่ายค่าวัคซีนเอง หลังถูกสิงโตกัด ในคาเฟ่ภูเก็ต ร้านอ้างไม่ต้องหาหมอ ข่าว

นทท.จีนผวา ควักจ่ายค่าวัคซีนเอง หลังถูกสิงโตกัด ในคาเฟ่ภูเก็ต ร้านอ้างไม่ต้องหาหมอ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำได้ไหม? หนูน้อย Baby Shark โตเป็นหนุ่มแล้ว จ่อเดบิวต์ศิลปิน K-POP 20 ส.ค.นี้ ข่าวต่างประเทศ

จำได้ไหม? หนูน้อย Baby Shark โตเป็นหนุ่มแล้ว จ่อเดบิวต์ศิลปิน K-POP 20 ส.ค.นี้

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาเธน่า ลียา เน็ตไอดอลจีนถูกแก๊งข้ามชาติฆาตกรรม ข่าวต่างประเทศ

สลด นางงามเวทีดัง หายตัวนาน 3 ปี เรียกค่าไถ่ 27 ล้าน สุดท้ายถูกสังหารโหด

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 11/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 11/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลเพิกถอนชะลอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ชี้ไม่มีเหตุจำเป็น ข่าว

ด่วน! ศาลเพิกถอนชะลอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ชี้ไม่มีเหตุจำเป็น-ขัดกฎหมาย

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม.ไฟเขียว ยุบข้าราชการ 11 ตำแหน่ง เริ่มปีงบประมาณ 2570 เศรษฐกิจ

ครม.ไฟเขียว ยุบข้าราชการ 11 ตำแหน่ง เริ่มปีงบประมาณ 2570

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ห้ามพลาด! ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์ 12 ส.ค. ไร้แสงจันทร์กวน เห็นได้ด้วยตาเปล่า ข่าว

ห้ามพลาด! ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์ 12 ส.ค. นี้ ไร้แสงจันทร์กวน เห็นได้ด้วยตาเปล่า

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ สั่งคุมเข้มอาวุธปืนขั้นเด็ดขาด ข่าว

อนุทิน สั่งห้ามพกปืน 100% ฝ่าฝืนเจอคุก เตือนยิงโจรบุกบ้านก็ผิด

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัยการรับสำนวน คดีฟอกเงิน &quot;บิ๊กโจ๊ก-ภรรยา&quot; โยงบัญชีม้าเว็บพนันออนไลน์ ข่าว

อัยการรับสำนวน คดีฟอกเงิน “บิ๊กโจ๊ก-ภรรยา” โยงบัญชีม้าเว็บพนันออนไลน์

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/8/69 จัดเต็มเน้น ๆ เตรียมลุ้นรางวัลใหญ่ Line News

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/8/69 จัดเต็มเน้น ๆ เตรียมลุ้นรางวัลใหญ่

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศ.ดร.นพ.พลเทพ คว้าตำแหน่งศาสตราจารย์วัย 33 ปี ข่าว

ชื่นชม! ศ.ดร.นพ.พลเทพ เป็น ศาสตราจารย์ วัย 33 ก้าวสู่จุดสูงสุด ใช้เวลาแค่ 5 ปี

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตรียมประสาน FBI ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกม “Roblox” วิเคราะห์มือปืนกราดยิงโรงเรียน

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราบตัวแล้ว นักเรียนส่งแชตขู่กราดยิง โรงเรียนดังเชียงใหม่ เร่งตามมือส่งภาพปืน ข่าว

ทราบตัวแล้ว นักเรียนส่งแชตขู่กราดยิง โรงเรียนดังเชียงใหม่ เร่งตามมือส่งภาพปืน

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทางการอินโดฯ เผย พ่อแม่สมัยใหม่แห่ตั้งชื่อลูก “โนบิตะ-นารูโตะ” ตามการ์ตูนดัง

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผบ.ทสส. เข้าเฝ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ถวายรายงานผลสร้างรั้วชายแดน ข่าวในพระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ รับการถวายรายงานผลสร้างรั้ว-หลุมหลบภัย ทรงห่วงใยชายแดน

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เผยผลชันสูตร “พ.ต.อ.ธงชัย” หลังถูก “ฉลอง” ยิงดับ กระสุนโดนหลอดเลือดแดง

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบคทีเรียกินเนื้อคน ดับแล้ว 7 ศพในสหรัฐฯ เตือนระวังเชื้อ &quot;Vibrio vulnificus&quot; ระบาดช่วงฤดูร้อน ข่าวต่างประเทศ

แบคทีเรียกินเนื้อคน ดับแล้ว 7 ศพในสหรัฐฯ เตือนระวังเชื้อ “Vibrio vulnificus” ระบาดช่วงฤดูร้อน

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 12 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 12 ส.ค. 2569 06:30 น.
Photo of Phruek Vajara

Phruek Vajara

Back to top button