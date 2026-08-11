ดูดวงรายวัน 12 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี
วันพุธ ธาตุน้ำ ดาวพุธเป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีเขียว
วันแม่แห่งชาติปีนี้ตรงกับวันของดาวพุธ ดาวแห่งการสื่อสาร ดวงดาวจึงเปิดทางให้คำพูดในบ้านมีน้ำหนักเป็นพิเศษ วันนี้ประโยคสั้น ๆ ที่พูดกับคนในครอบครัวจะอยู่ในใจอีกฝ่ายไปอีกนาน ใครตั้งใจฟังมากกว่าตั้งใจอธิบายจะได้ใจคนทั้งบ้าน ส่วนเรื่องงานควรวางไว้ก่อน เพราะจังหวะของวันไม่ได้อยู่ที่ผลงาน แต่อยู่ที่ความสัมพันธ์
ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)
ใจร้อนน้อยลงกว่าปกติเพราะบรรยากาศของวันหยุด เหมาะกับการพาครอบครัวออกไปข้างนอกมากกว่านั่งคิดเรื่องงาน การเงินมีรายจ่ายเรื่องของขวัญแต่จ่ายแล้วสบายใจ ความรักคนมีคู่ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น คนโสดมีคนในครอบครัวแนะนำคนให้รู้จัก
สีมงคล เขียวอ่อน · เลขนำโชค 6
ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)
วันแห่งความอบอุ่น มีเรื่องให้ประทับใจจากคนที่ไม่คิดว่าจะใส่ใจ การเงินควรระวังการใช้จ่ายตามบรรยากาศเทศกาล ความรักราบรื่นเมื่อไม่เอาเรื่องเก่ามาพูดซ้ำ สุขภาพระวังกินเยอะเกินไปในมื้อรวมญาติ
สีมงคล ครีม · เลขนำโชค 2
ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)
ดาวเจ้าเรือนหนุนเรื่องคำพูด วันนี้พูดอะไรออกไปคนจดจำ เหมาะกับการเคลียร์ความเข้าใจผิดที่ค้างกับคนในบ้านมานาน การเงินมีลาภเล็ก ๆ จากผู้ใหญ่ ความรักสดใส คนโสดมีคนทักมาในจังหวะที่ไม่คาดคิด
สีมงคล เขียวมรกต · เลขนำโชค 5
ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)
อารมณ์อ่อนไหวเป็นพิเศษเมื่อนึกถึงเรื่องเก่า ปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกบ้างไม่ต้องฝืน วันนี้เหมาะกับการอยู่กับคนที่เข้าใจ การเงินอย่าเพิ่งตัดสินใจเรื่องใหญ่ ความรักต้องการการกอดมากกว่าคำอธิบาย
สีมงคล ฟ้าอ่อน · เลขนำโชค 4
ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)
เป็นศูนย์กลางของงานรวมญาติโดยไม่ได้ตั้งใจ มีคนชื่นชมในสิ่งที่คุณดูแลมาตลอด การเงินคล่องแต่ระวังการใจกว้างเกินตัว ความรักเด่น มีคนมองคุณด้วยสายตาชื่นชม สุขภาพระวังพักผ่อนน้อยจากการเตรียมงาน
สีมงคล ส้มอิฐ · เลขนำโชค 1
ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)
เป็นคนจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเหมือนเคย วันนี้ลองวางบทบาทนั้นลงแล้วปล่อยให้คนอื่นช่วยบ้าง การเงินเข้าออกสมดุล มีโอกาสได้ของถูกใจในราคาดี ความรักคุยกันตรง ๆ แล้วเบาใจทั้งคู่
สีมงคล น้ำตาลอ่อน · เลขนำโชค 8
ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)
เสน่ห์ดีมากในวงสังคม ใครเจอก็อยากคุยด้วย เหมาะกับการเป็นตัวกลางประสานคนในครอบครัว การเงินมีคนเลี้ยงหรือได้ของฝาก ความรักหวานขึ้นเมื่อยอมง้อก่อน สุขภาพควรพักสายตาจากหน้าจอ
สีมงคล ชมพูอ่อน · เลขนำโชค 7
ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)
เก็บความรู้สึกไว้ในใจมากกว่าจะพูด วันนี้ลองเปิดปากสักครั้งแล้วจะพบว่าอีกฝ่ายรอฟังอยู่ การเงินมีรายจ่ายให้คนในครอบครัวแต่ถือว่าคุ้ม ความรักคนโสดได้ข่าวจากคนที่เคยสนิท
สีมงคล ม่วงเข้ม · เลขนำโชค 9
ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)
มีเรื่องเดินทางกลับบ้านหรือไปเยี่ยมญาติ ถือเป็นจังหวะดีที่ได้เติมพลังใจ การเงินมีรายจ่ายเรื่องเดินทางแต่แลกกับความสุขได้ ความรักคนมีคู่คิดถึงกันมากขึ้นเมื่ออยู่ห่าง สุขภาพระวังอ่อนเพลียจากการเดินทาง
สีมงคล ส้มสด · เลขนำโชค 3
ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)
วันหยุดแต่ใจยังอยู่กับงาน ลองปิดโทรศัพท์สักครึ่งวันแล้วอยู่กับคนตรงหน้า มีผู้ใหญ่ในบ้านอยากคุยด้วยแต่ไม่กล้าเอ่ย การเงินควรเก็บก่อนใช้ ความรักดีขึ้นเมื่อให้เวลามากกว่าให้ของ
สีมงคล เทาเงิน · เลขนำโชค 10
ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)
คิดถึงเรื่องอนาคตมากกว่าปัจจุบัน วันนี้ลองอยู่กับสิ่งที่มีตรงหน้าดูบ้าง มีไอเดียเรื่องรายได้ผุดขึ้นระหว่างพักผ่อน จดไว้ก่อน การเงินมีช่องทางใหม่จากออนไลน์ ความรักคนโสดถูกใจคนที่คุยแล้วสบายใจ
สีมงคล ฟ้าเทอร์ควอยซ์ · เลขนำโชค 11
ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)
ใจอ่อนและซาบซึ้งง่ายเป็นพิเศษในวันนี้ มีเรื่องเล็ก ๆ ทำให้น้ำตาซึมโดยไม่ได้ตั้งใจ ถือเป็นวันที่ได้เยียวยาใจตัวเอง การเงินระวังใช้จ่ายตามอารมณ์ ความรักโรแมนติกขึ้นในช่วงค่ำ
สีมงคล ม่วงลาเวนเดอร์ · เลขนำโชค 12
เคล็ดประจำวัน
บอกความรู้สึกกับคนที่บ้านด้วยคำพูดจริง ๆ อย่างน้อยหนึ่งประโยค วันนี้ของขวัญที่ดีที่สุดไม่ต้องซื้อ
คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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