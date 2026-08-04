FIVB เพิ่มทีม รัสเซีย เข้าแข่งขัน วอลเลย์บอล VNL 2027 จาก 18 ทีมเป็น 19 ทีม
FIVB ยืนยันเพิ่ม รัสเซีย ร่วมแข่งขัน วอลเลย์บอล VNL 2027 ทั้งทีมชายและหญิง และเพิ่มจาก 18 ทีมเป็น 19 ทีม
สหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศ (FIVB) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากแถลงการณ์เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 สหพันธ์ฯ หารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำนักกีฬาชาวรัสเซียกลับเข้าสู่การแข่งขันระดับโลก สหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศยืนยันให้ทีมวอลเลย์บอลชายและหญิงทีมชาติรัสเซียเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันส์ลีก (VNL) ประจำปี 2027 รัสเซียคว้าสิทธิเข้าร่วมในฐานะทีมอันดับสูงสุดที่ยังไม่ผ่านการคัดเลือก
ฝ่ายจัดการแข่งขันตัดสินใจขยายจำนวนทีมในศึก VNL ปี 2027 เป็นกรณีพิเศษเพียง 1 ปี สหพันธ์ฯ จะเพิ่มจำนวนทีมจาก 18 ทีมเป็น 19 ทีมในแต่ละประเภท การเพิ่มโควตาครั้งนี้ช่วยรับรองสิทธิให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงสโลวีเนียและทีมวอลเลย์บอลชายฟินแลนด์เข้าร่วมแข่งขัน สโลวีเนียและฟินแลนด์ได้รับสิทธิจากผลงานโดดเด่นตลอดหลายฤดูกาลที่ผ่านมา
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำลังพิจารณาปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ทั้งหมด รูปแบบใหม่ต้องรองรับจำนวนทีมที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม องค์การตรวจสารต้องห้ามสากล (ITA) เตรียมจัดทำแผนทดสอบสารต้องห้ามสำหรับนักกีฬารัสเซียอย่างเข้มงวด การตรวจสอบสารต้องห้ามจะสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) โดยตรง
ขณะที่สหพันธ์วอลเลย์บอลรัสเซียได้ขอถอนตัวจากการแข่งขันวอลเลย์บอลชายเวิลด์คัพ ปี 2027 อย่างเป็นทางการ สหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศรับทราบการตัดสินใจถอนตัวเรียบร้อยแล้ว
สหพันธ์ฯ ประเมินความเป็นไปได้ในการให้ทีมชาติรัสเซียเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเวิลด์คัพ ปี 2027 สหพันธ์ฯ เดินหน้าหารือร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับท้องถิ่น สมาคมวอลเลย์บอลแคนาดา และสมาคมวอลเลย์บอลสหรัฐอเมริกา สหพันธ์ฯ จะประกาศความคืบหน้าให้แฟนกีฬาทราบผ่านช่องทางทางการต่อไป
สำหรับทีมที่จะได้แข่งขันในรายการวอลเลย์บอลหญิง VNL 2027 มีทั้งหมด 19 ทีม ได้แก่ ตุรกี, บราซิล, อิตาลี, จีน, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ญี่ปุ่น, เนเธอร์แลนด์, โปแลนด์, เช็กเกีย, เซอร์เบีย, เยอรมนี, เบลเยียม, ไทย, โดมินิกัน, ยูเครน, ฝรั่งเศส, สโลวีเนีย และรัสเซีย
ที่มา: FIVB
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