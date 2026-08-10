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ดูดวงรายวัน 11 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 06:30 น.
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger

วันอังคาร ธาตุลม ดาวอังคารเป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีชมพู

วันอังคารเป็นวันของดาวอังคาร ดาวแห่งพลัง การแข่งขัน และความกล้า ดวงดาววันนี้เร่งจังหวะทุกอย่างให้เร็วขึ้น งานที่คิดว่าจะช้าจะขยับ คนที่คิดว่าเงียบจะทัก แต่ของที่มาพร้อมความเร็วมักมาพร้อมความร้อน ใครคุมอารมณ์ได้จะได้ทั้งงานและได้ทั้งใจคน

ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)

ดาวเจ้าเรือนส่องเต็มดวง พลังล้นและกล้าตัดสินใจ วันนี้เหมาะกับการแข่งขัน เสนองาน หรือทำสิ่งที่ต้องใช้ความมั่นใจ การเงินมีรายรับจากความสามารถของตัวเอง ความรักร้อนแรง แต่ระวังคำพูดตอนโมโหจะทิ้งรอยไว้นาน

สีมงคล ชมพูสด · เลขนำโชค 3

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)

มีคนมาเร่งงานจนรู้สึกอึดอัด ตอบไปตรง ๆ ว่าต้องใช้เวลาเท่าไรแล้วจะจบเร็วกว่าการฝืนรับ การเงินมีเรื่องต้องจ่ายให้คนอื่นก่อน ความรักคนมีคู่ควรใจเย็นเรื่องเงิน สุขภาพระวังความเครียดลงกระเพาะ

สีมงคล ชมพูอ่อน · เลขนำโชค 6

ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)

พูดเก่งได้เปรียบในวันที่คนกำลังร้อน คุณจะเป็นคนที่ทำให้บรรยากาศเบาลงได้ งานเจรจาสำเร็จ มีคนขอให้ช่วยไกล่เกลี่ย การเงินมีรายรับหลายทาง ความรักคนโสดมีคนเข้ามาแบบไม่อ้อมค้อม

สีมงคล ชมพูอมส้ม · เลขนำโชค 5

ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)

วันนี้อาจโดนคำพูดแรงจากคนที่ไม่ได้ตั้งใจ อย่าเก็บมาคิดนาน งานมีเรื่องเร่งด่วนแทรก จัดการทีละอย่างแล้วจะผ่านได้ การเงินระวังรายจ่ายฉุกเฉิน ความรักต้องการความอ่อนโยน คนมีคู่ควรกอดกันก่อนพูด

สีมงคล ชมพูพาสเทล · เลขนำโชค 2

ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)

พลังแรงและมีคนตามอยู่หลายคน วันนี้เหมาะกับการนำทีมลุยงานที่ยาก มีโอกาสได้แสดงฝีมือให้ผู้ใหญ่เห็น การเงินมีเงินเข้าจากงานที่ทุ่มเทมานาน ความรักเด่น มีคนแสดงความรู้สึกชัดเจน สุขภาพระวังใช้ร่างกายเกินตัว

สีมงคล ชมพูทอง · เลขนำโชค 1

ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)

มีข้อผิดพลาดของคนอื่นมาถึงมือคุณ แก้ได้แต่อย่าลืมบอกให้เจ้าตัวรู้ด้วย งานละเอียดสำเร็จดีแม้จะเร่ง การเงินควรตรวจบิลและใบเสร็จให้ครบ ความรักคุยกันด้วยเหตุผลแล้วจบเร็ว สุขภาพระวังปวดหัวจากความเครียด

สีมงคล ชมพูอมน้ำตาล · เลขนำโชค 8

ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)

เป็นวันที่ต้องกล้าปฏิเสธ ไม่ใช่ทุกคำขอที่ต้องรับ วันนี้ปฏิเสธหนึ่งครั้งแล้วจะได้เวลาคืนมาทั้งวัน งานเดินหน้าได้เมื่อคุณโฟกัสของตัวเอง การเงินมีรายรับที่รออยู่ ความรักคนโสดโดดเด่น มีคนขอเบอร์

สีมงคล ชมพูกลีบกุหลาบ · เลขนำโชค 7

ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)

พลังแรงและใจนิ่ง เป็นคู่ผสมที่ทำให้วันนี้คุณได้เปรียบในเรื่องที่ต้องแข่งขัน มีคนพยายามลองของแต่ไม่สำเร็จ การเงินมีทางได้เงินก้อนจากงานพิเศษ ความรักเข้มข้น คนมีคู่ควรระวังความหึงที่มากเกินไป

สีมงคล ชมพูเข้ม · เลขนำโชค 9

ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)

อยากทำอะไรให้เร็วไปหมด ระวังความรีบทำให้พลาดรายละเอียด งานเดินทางหรืองานนอกสถานที่ได้ผลดี การเงินมีรายจ่ายเรื่องรถหรือการเดินทาง ความรักสนุกและตรงไปตรงมา สุขภาพระวังอุบัติเหตุเล็กน้อย ขับรถให้ช้าลง

สีมงคล ชมพูส้ม · เลขนำโชค 4

ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)

มีแรงกดดันจากงานที่ต้องส่ง แต่คุณคือคนที่ทนแรงกดดันได้ดีที่สุดในจักรราศี ทำไปทีละขั้นแล้วจะทันแน่ การเงินเริ่มดีขึ้น มีรายรับพิเศษ ความรักควรลดความจริงจังลงบ้างเวลาคุยกัน สุขภาพระวังการอดอาหารเพราะงานยุ่ง

สีมงคล ชมพูหม่น · เลขนำโชค 10

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)

มีเรื่องขัดใจกับกฎหรือคนที่คิดต่าง เลือกสู้เฉพาะเรื่องที่สำคัญจริงแล้วจะประหยัดพลังไปเยอะ งานสร้างสรรค์ได้รับความสนใจ การเงินมีรายได้จากไอเดียใหม่ ความรักคนโสดสนใจคนที่กล้าเถียงกับคุณ

สีมงคล ชมพูสดใส · เลขนำโชค 11

ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)

บรรยากาศรอบตัวร้อนกว่าที่คุณชอบ ถอยออกมาสักก้าวแล้วปล่อยให้เรื่องจบเอง งานที่ทำคนเดียวได้ผลดีกว่างานที่ต้องถกเถียง การเงินพอใช้ ความรักต้องการความสงบ คนมีคู่ควรเลี่ยงการคุยเรื่องหนักในวันนี้

สีมงคล ชมพูม่วง · เลขนำโชค 12

เคล็ดประจำวัน

ถ้ารู้สึกอยากตอบกลับทันที ให้นับถึงสิบก่อน วันนี้ความช้าคือเกราะป้องกัน

คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

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Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 06:30 น.
Photo of Phruek Vajara

Phruek Vajara

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