ดูดวงรายวัน 10 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี
วันจันทร์ ธาตุดิน ดวงจันทร์เป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีเหลืองครีม
เปิดสัปดาห์ใหม่ด้วยวันของดวงจันทร์ ดาวที่ดูแลอารมณ์ ความรู้สึก และเรื่องในบ้าน วันนี้ทุกอย่างจะไวต่อความรู้สึกมากกว่าปกติ คำพูดธรรมดาอาจฟังดูแรง และคำชมเล็ก ๆ อาจทำให้ใครสักคนยิ้มได้ทั้งวัน ใครเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยใจที่นิ่งจะได้เปรียบทุกด้าน
ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)
เริ่มสัปดาห์แบบมีของค้างจากเมื่อวาน จัดลำดับก่อนแล้วค่อยลุยจะไม่เหนื่อยฟรี งานมีคนขอให้ช่วยตัดสินใจ ใช้ความเด็ดขาดให้เป็นประโยชน์ การเงินมีรายจ่ายประจำเดือนเข้ามาพร้อมกัน ความรักควรลดน้ำเสียงลงเวลาเหนื่อย
สีมงคล ครีม · เลขนำโชค 3
ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)
วันนี้ค่อยเป็นค่อยไปแล้วจะดี งานไม่ควรเร่งเพราะมีรายละเอียดที่ต้องดู มีข่าวดีเรื่องเงินเข้ามาช่วงบ่าย ความรักอบอุ่นจากคนในครอบครัว คนโสดยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหว สุขภาพระวังอาการง่วงตลอดวันจากการนอนไม่พอ
สีมงคล เหลืองนวล · เลขนำโชค 6
ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)
ข้อความและสายเข้าเยอะจนตั้งตัวไม่ทัน ตอบเป็นชุดแทนการตอบทีละอันจะช่วยได้มาก งานสื่อสารสำเร็จดี การเงินมีเรื่องต้องจ่ายกะทันหัน ความรักคนมีคู่ควรระวังการตอบข้อความแบบขอไปที อีกฝ่ายรู้สึกได้
สีมงคล เหลืองอ่อน · เลขนำโชค 5
ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)
ดวงจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณ วันนี้สัญชาตญาณแม่นมาก ตัดสินใจตามความรู้สึกได้เลย งานมีคนเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำเงียบ ๆ มานาน การเงินมีรายรับที่รอมานาน ความรักอ่อนโยนและเข้าใจกันดี
สีมงคล ขาวนวล · เลขนำโชค 2
ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)
เริ่มสัปดาห์ด้วยงานที่ต้องรับผิดชอบเพิ่ม รับไหวแต่ต้องกระจายงานบ้าง มีผู้ใหญ่ฝากงานสำคัญให้ การเงินคล่องตัว ความรักอาจถูกมองข้ามเพราะคุณโฟกัสงาน ส่งข้อความสั้น ๆ ไปหาอีกฝ่ายก็ช่วยได้ สุขภาพระวังนอนดึก
สีมงคล เหลืองทอง · เลขนำโชค 1
ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)
วันนี้เหมาะกับการวางแผนทั้งสัปดาห์ เขียนออกมาให้เห็นแล้วจะรู้ว่าอะไรทำได้จริง งานเป็นระบบและเดินได้เร็ว การเงินควรทำบัญชีรายจ่ายไว้เลย ความรักเรียบง่าย คนโสดยังโฟกัสที่ตัวเองอยู่
สีมงคล เบจอ่อน · เลขนำโชค 8
ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)
มีเรื่องให้ต้องประสานงานกับหลายฝ่าย ใช้ความนุ่มนวลที่มีให้เป็นประโยชน์แล้วจะผ่านได้สวย งานเจรจาได้ผลดี การเงินมีรายรับจากคู่ค้า ความรักคนมีคู่ควรเคลียร์เรื่องเล็กก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่
สีมงคล ครีมชมพู · เลขนำโชค 7
ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)
อารมณ์ลึกกว่าปกติ มีเรื่องที่คิดวนอยู่ในหัว เขียนออกมาแล้วจะเบาขึ้น งานควรโฟกัสทีละอย่าง การเงินระวังการตัดสินใจลงทุนตอนที่ใจไม่นิ่ง ความรักคนมีคู่ต้องการความมั่นใจจากคำพูดของคุณ
สีมงคล เทาเข้ม · เลขนำโชค 9
ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)
เริ่มสัปดาห์แบบไม่อยากเริ่ม แต่พอลงมือแล้วจะไปได้ไกลกว่าที่คิด งานมีเรื่องเดินทางหรือติดต่อคนต่างพื้นที่ การเงินมีรายจ่ายเรื่องเดินทาง ความรักคนโสดได้คุยกับคนที่ห่างกันไปนาน สุขภาพระวังกินไม่เป็นเวลา
สีมงคล เหลืองส้ม · เลขนำโชค 4
ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)
เป็นวันของการวางรากฐาน สิ่งที่ทำวันนี้จะเห็นผลปลายสัปดาห์ งานหนักแต่คุณจัดการได้ มีผู้ใหญ่ให้ความไว้วางใจ การเงินมั่นคง มีเงินเก็บเพิ่ม ความรักควรให้เวลาอีกฝ่ายบ้าง สุขภาพระวังปวดหลังจากการนั่งนาน
สีมงคล น้ำตาลอ่อน · เลขนำโชค 10
ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)
มีเรื่องต้องปรับตัวกับระบบหรือกฎใหม่ ยอมทำตามไปก่อนแล้วค่อยหาช่องปรับให้เข้ากับตัวเอง งานสร้างสรรค์ยังไปได้ การเงินมีรายได้จากงานเสริม ความรักคนโสดยังสนุกกับการเป็นตัวของตัวเอง สุขภาพดี
สีมงคล เหลืองครีม · เลขนำโชค 11
ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)
อารมณ์ขึ้นลงตามคนรอบข้าง วันนี้ควรอยู่ห่างจากคนที่ทำให้ใจหนัก งานที่ใช้จินตนาการทำได้ดี การเงินระวังการใช้จ่ายเพื่อปลอบใจตัวเอง ความรักอ่อนโยน คนมีคู่ควรบอกความรู้สึกตรง ๆ แทนการรอให้อีกฝ่ายเดา
สีมงคล ขาวฟ้า · เลขนำโชค 12
เคล็ดประจำวัน
ตื่นเช้าขึ้นสิบห้านาทีเพื่อไม่ต้องรีบ ทั้งวันจะเปลี่ยนเพราะเรื่องเดียวนี้
คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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