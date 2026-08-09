ดูดวง

ดูดวงรายวัน 10 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 10 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 10 ส.ค. 2569 06:30 น.
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger

วันจันทร์ ธาตุดิน ดวงจันทร์เป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีเหลืองครีม

เปิดสัปดาห์ใหม่ด้วยวันของดวงจันทร์ ดาวที่ดูแลอารมณ์ ความรู้สึก และเรื่องในบ้าน วันนี้ทุกอย่างจะไวต่อความรู้สึกมากกว่าปกติ คำพูดธรรมดาอาจฟังดูแรง และคำชมเล็ก ๆ อาจทำให้ใครสักคนยิ้มได้ทั้งวัน ใครเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยใจที่นิ่งจะได้เปรียบทุกด้าน

ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)

เริ่มสัปดาห์แบบมีของค้างจากเมื่อวาน จัดลำดับก่อนแล้วค่อยลุยจะไม่เหนื่อยฟรี งานมีคนขอให้ช่วยตัดสินใจ ใช้ความเด็ดขาดให้เป็นประโยชน์ การเงินมีรายจ่ายประจำเดือนเข้ามาพร้อมกัน ความรักควรลดน้ำเสียงลงเวลาเหนื่อย

สีมงคล ครีม · เลขนำโชค 3

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)

วันนี้ค่อยเป็นค่อยไปแล้วจะดี งานไม่ควรเร่งเพราะมีรายละเอียดที่ต้องดู มีข่าวดีเรื่องเงินเข้ามาช่วงบ่าย ความรักอบอุ่นจากคนในครอบครัว คนโสดยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหว สุขภาพระวังอาการง่วงตลอดวันจากการนอนไม่พอ

สีมงคล เหลืองนวล · เลขนำโชค 6

ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)

ข้อความและสายเข้าเยอะจนตั้งตัวไม่ทัน ตอบเป็นชุดแทนการตอบทีละอันจะช่วยได้มาก งานสื่อสารสำเร็จดี การเงินมีเรื่องต้องจ่ายกะทันหัน ความรักคนมีคู่ควรระวังการตอบข้อความแบบขอไปที อีกฝ่ายรู้สึกได้

สีมงคล เหลืองอ่อน · เลขนำโชค 5

ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)

ดวงจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณ วันนี้สัญชาตญาณแม่นมาก ตัดสินใจตามความรู้สึกได้เลย งานมีคนเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำเงียบ ๆ มานาน การเงินมีรายรับที่รอมานาน ความรักอ่อนโยนและเข้าใจกันดี

สีมงคล ขาวนวล · เลขนำโชค 2

ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)

เริ่มสัปดาห์ด้วยงานที่ต้องรับผิดชอบเพิ่ม รับไหวแต่ต้องกระจายงานบ้าง มีผู้ใหญ่ฝากงานสำคัญให้ การเงินคล่องตัว ความรักอาจถูกมองข้ามเพราะคุณโฟกัสงาน ส่งข้อความสั้น ๆ ไปหาอีกฝ่ายก็ช่วยได้ สุขภาพระวังนอนดึก

สีมงคล เหลืองทอง · เลขนำโชค 1

ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)

วันนี้เหมาะกับการวางแผนทั้งสัปดาห์ เขียนออกมาให้เห็นแล้วจะรู้ว่าอะไรทำได้จริง งานเป็นระบบและเดินได้เร็ว การเงินควรทำบัญชีรายจ่ายไว้เลย ความรักเรียบง่าย คนโสดยังโฟกัสที่ตัวเองอยู่

สีมงคล เบจอ่อน · เลขนำโชค 8

ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)

มีเรื่องให้ต้องประสานงานกับหลายฝ่าย ใช้ความนุ่มนวลที่มีให้เป็นประโยชน์แล้วจะผ่านได้สวย งานเจรจาได้ผลดี การเงินมีรายรับจากคู่ค้า ความรักคนมีคู่ควรเคลียร์เรื่องเล็กก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่

สีมงคล ครีมชมพู · เลขนำโชค 7

ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)

อารมณ์ลึกกว่าปกติ มีเรื่องที่คิดวนอยู่ในหัว เขียนออกมาแล้วจะเบาขึ้น งานควรโฟกัสทีละอย่าง การเงินระวังการตัดสินใจลงทุนตอนที่ใจไม่นิ่ง ความรักคนมีคู่ต้องการความมั่นใจจากคำพูดของคุณ

สีมงคล เทาเข้ม · เลขนำโชค 9

ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)

เริ่มสัปดาห์แบบไม่อยากเริ่ม แต่พอลงมือแล้วจะไปได้ไกลกว่าที่คิด งานมีเรื่องเดินทางหรือติดต่อคนต่างพื้นที่ การเงินมีรายจ่ายเรื่องเดินทาง ความรักคนโสดได้คุยกับคนที่ห่างกันไปนาน สุขภาพระวังกินไม่เป็นเวลา

สีมงคล เหลืองส้ม · เลขนำโชค 4

ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)

เป็นวันของการวางรากฐาน สิ่งที่ทำวันนี้จะเห็นผลปลายสัปดาห์ งานหนักแต่คุณจัดการได้ มีผู้ใหญ่ให้ความไว้วางใจ การเงินมั่นคง มีเงินเก็บเพิ่ม ความรักควรให้เวลาอีกฝ่ายบ้าง สุขภาพระวังปวดหลังจากการนั่งนาน

สีมงคล น้ำตาลอ่อน · เลขนำโชค 10

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)

มีเรื่องต้องปรับตัวกับระบบหรือกฎใหม่ ยอมทำตามไปก่อนแล้วค่อยหาช่องปรับให้เข้ากับตัวเอง งานสร้างสรรค์ยังไปได้ การเงินมีรายได้จากงานเสริม ความรักคนโสดยังสนุกกับการเป็นตัวของตัวเอง สุขภาพดี

สีมงคล เหลืองครีม · เลขนำโชค 11

ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)

อารมณ์ขึ้นลงตามคนรอบข้าง วันนี้ควรอยู่ห่างจากคนที่ทำให้ใจหนัก งานที่ใช้จินตนาการทำได้ดี การเงินระวังการใช้จ่ายเพื่อปลอบใจตัวเอง ความรักอ่อนโยน คนมีคู่ควรบอกความรู้สึกตรง ๆ แทนการรอให้อีกฝ่ายเดา

สีมงคล ขาวฟ้า · เลขนำโชค 12

เคล็ดประจำวัน

ตื่นเช้าขึ้นสิบห้านาทีเพื่อไม่ต้องรีบ ทั้งวันจะเปลี่ยนเพราะเรื่องเดียวนี้

คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Tags
ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ 16/8/69 ฟัน 685 ชุดเดียว จับตา 85 พร้อมเลขเบิ้ล

6 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เจาะเลขเด็ด แปลปกสลาก 16 ส.ค. 69 วิเคราะห์เลขเด่น 3 หน้าปก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Moccona แจง ซองกาแฟไม่เหมือนกัน ของแท้ทั้งหมด เพราะผลิตหลายโรงงาน ยันคุณภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 10/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 10/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคลียร์จบ! เจ้าของราวตากผ้า ร่วงจากคอนโดใส่คนเจ็บ รับผิด-จ่ายชดใช้รวม 6.5 หมื่น ข่าว

เคลียร์จบ! เจ้าของราวตากผ้า ร่วงจากคอนโดใส่คนเจ็บ รับผิด-จ่ายชดใช้รวม 6.5 หมื่น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อู๋จุน โต้กลับ เอ๋ย ยันไม่เคยลวนลาม หากผิดจริงก็ยอมรับ ขอโทษเป็นตัวอย่างไม่ดีให้เด็ก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ย้อนทรัพย์สิน พ.ต.อ.ธงชัย 305 ล้าน ป.ป.ช.เปิดบัญชีปี 68 ที่ดินกว่า 260 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉ มาเฟียช่างภาพ วัดอรุณฯ ยึดที่ถ่ายรูปให้ นทท.จีน เจอกร่าง-ด่าหยาบใส่ ข่าว

เพจดังแฉ มาเฟียช่างภาพ วัดอรุณฯ ยึดที่ถ่ายรูปให้ นทท.จีน เจอกร่าง-ด่าหยาบใส่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใครกัน? รวมตัวร้อง สายไหมต้องรอด อินฟลูฯ ดัง อารมณ์ร้อน ตบตี ถ่มน้ำลายใส่ ลวนลามสาว 19 ถึงห้องนอน บันเทิง

ใครกัน? อินฟลูฯ ดัง อารมณ์ร้อน ตบตี ถ่มน้ำลาย ลวนลามสาว 19 ถึงห้องนอน รวมตัวร้อง สายไหมต้องรอด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
67 คืออะไร? ไขมีมปั่น หลังโผล่รัวคอมเมนต์โหนกระแส “ยูทูบเบอร์หัวสี” ข่าว

เฉลยที่มา 67 คืออะไร? ไขมีมเลขปั่น หลังโผล่รัวคอมเมนต์โหนกระแส ‘ยูทูบเบอร์หัวสี’

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตคนคุ้นเคย ยูทูบเบอร์หัวสี แฉยับ เจอกันครั้งแรกพาเข้าบ้าน หัวร้อนจัด-ทำร้ายร่างกาย ข่าว

อดีตคนคุ้นเคย ยูทูบเบอร์หัวสี แฉยับ เจอครั้งแรกพาเข้าบ้าน โดนด่าหยาบ-ทำร้ายร่างกาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลคดีทุจริตฯ จำคุกอดีต ผอ.สำนักการบินฯ 50 ปี คดีเบิกเบี้ยเลี้ยง-ค่าพาหนะเท็จ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตพนักงานแฉยูทูบเบอร์ดังบังคับใช้บัญชีส่วนตัวรับเงินสปอนเซอร์ บันเทิง

อดีตพนักงานแฉยูทูบเบอร์ ขอใช้บัญชีส่วนตัวรับเงิน ทนายสงสัยปมจ่ายภาษี?

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “ครูเฟิร์น” เสียชีวิตแล้ว ใจหาย เพิ่งเข้ารับตำแหน่งครูผู้ช่วย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ตำรวจ เผยข้อหาเบื้องต้น “ฉลอง เรี่ยวแรง” อุกอาจจ่อยิง “พ.ต.อ.ธงชัย” ดับ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
มอเตอร์ไซค์เร่งเครื่องหวังฝ่าที่กั้นทางรถไฟมักกะสัน ข่าว

คลิปชัด จยย. เร่งเครื่องฝ่าไม้กั้นทางรถไฟมักกะสัน พลาดล้มกองกับพื้น

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพวงจรปิด นาที &quot;ฉลอง เรี่ยวแรง&quot; บุกลั่นไกใส่ นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิต ข่าว

เปิดภาพวงจรปิด นาที “ฉลอง เรี่ยวแรง” บุกลั่นไกใส่ นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เสียชีวิตในบ้านพัก ญาติเผยก่อนเกิดเหตุเครียดเรื่องงาน ข่าว

ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เสียชีวิตในบ้านพัก ญาติเผยก่อนเกิดเหตุเครียดเรื่องงาน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยืนยัน “พ.ต.อ.ธงชัย” นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิตแล้ว หลังถูก “ฉลอง” จ่อยิงคารถ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจออสเตรเลียยืนยัน ร่างที่พบในกระเป๋าเดินทาง ไม่ใช่ศพ เป็นตุ๊กตายาง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
จตุรงค์ ป่วยกระเปาะในลำไส้อักเสบ บันเทิง

ภาพล่าสุด จตุรงค์ ปวดท้องหนักจนเดินตัวงอ กระเปาะลำไส้อักเสบ หมอสั่งพักด่วน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดอดีต &quot;ฉลอง-ธงชัย&quot; เคยร่วมทีมเดียวกัน ก่อนแตกทางการเมือง ข่าวการเมือง

ย้อนสัมพันธ์ “ฉลอง-ธงชัย” เคยร่วมทีมเดียวกัน ก่อนแตกทางการเมือง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสิรฐ นายก อบจ.นนทบุรี ข่าวการเมือง

ประวัติ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสิรฐ นายก อบจ.นนทบุรี ตำรวจชั้นผู้ใหญ่สู่สนามท้องถิ่น

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดนาที “ฉลอง เรี่ยวแรง” ชักปืนรัวหลายนัด จบชีวิต “พ.ต.อ.ธงชัย” คารถยนต์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; ถามหา &quot;อู๋จุน HI-END&quot; แนะตั้งโต๊ะแถลง ไม่ต้องออกโหนกระแสก็ได้ บันเทิง

“หนุ่ม กรรชัย” ถามหา “อู๋จุน HI-END” แนะตั้งโต๊ะแถลง ไม่ต้องออกโหนกระแสก็ได้

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 10 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 10 ส.ค. 2569 06:30 น.
Photo of Phruek Vajara

Phruek Vajara

Back to top button