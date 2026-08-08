ดูดวงรายวัน 9 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี
วันอาทิตย์ ธาตุไฟ ดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีแดง
วันอาทิตย์อยู่ใต้แสงของดาวอาทิตย์ ดาวแห่งตัวตน ชื่อเสียง และความกล้า ดวงดาววันนี้ชอบคนที่ยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเป็น ใครกล้าพูดสิ่งที่คิดจะได้รับความเคารพ ใครยอมทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีเรื่องอาจรู้สึกเหนื่อยใจโดยไม่รู้สาเหตุ เป็นวันที่เหมาะกับการทบทวนว่ากำลังใช้ชีวิตให้ใครอยู่
ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)
พลังกลับมาเต็มร้อย อยากลุยอะไรที่ท้าทาย วันนี้เหมาะกับการเริ่มสิ่งใหม่ที่คิดไว้นาน มีคนมองเห็นความกล้าของคุณ การเงินมีรายรับจากงานที่ทำด้วยตัวเอง ความรักคนโสดโดดเด่น มีคนเข้ามาชวนคุยก่อน
สีมงคล แดงสด · เลขนำโชค 3
ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)
วันนี้เหมาะกับการพักผ่อนแบบมีคุณภาพ ไปกินของอร่อยหรืออยู่กับคนที่รัก จะเติมพลังได้มากกว่านอนทั้งวัน การเงินมีรายจ่ายเรื่องอาหารแต่คุ้มค่า ความรักหวานและมั่นคง คนโสดมีคนแนะนำให้รู้จักในวงกินข้าว
สีมงคล แดงอิฐ · เลขนำโชค 6
ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)
สังคมกว้าง มีคนติดต่อมาหลายทาง เลือกตอบเฉพาะเรื่องที่สำคัญจริงแล้ววันนี้จะเบา งานฝากไว้ก่อนได้ การเงินมีรายรับเล็ก ๆ จากงานเสริม ความรักคุยแล้วเข้ากันได้ดีกับคนที่เพิ่งรู้จัก อย่าเพิ่งรีบสรุป
สีมงคล แดงส้ม · เลขนำโชค 5
ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)
อยากอยู่กับครอบครัวเป็นพิเศษ วันนี้ความสุขอยู่ในบ้านมากกว่าข้างนอก มีเรื่องดีเกี่ยวกับคนในบ้านให้ยินดี การเงินมีรายจ่ายเพื่อคนที่รักแต่จ่ายแล้วสบายใจ ความรักอบอุ่น สุขภาพดีขึ้นเมื่อได้พักจริงจัง
สีมงคล แดงอมชมพู · เลขนำโชค 2
ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)
ดาวเจ้าเรือนกับดาวประจำวันเป็นดวงเดียวกัน วันนี้คือวันของคุณเต็มตัว โดดเด่น มีคนสนใจ และได้รับการยอมรับในสิ่งที่ทำ เหมาะกับการเปิดตัวหรือแสดงผลงาน การเงินมีลาภเข้ามาแบบไม่คาดคิด ความรักเด่นมากทั้งคนโสดและคนมีคู่
สีมงคล แดงทอง · เลขนำโชค 1
ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)
วันนี้ควรพักสมองจากการคิดวิเคราะห์ ลองทำอะไรที่ไม่ต้องมีเหตุผลบ้าง งานปล่อยวางได้ การเงินมั่นคง ไม่มีอะไรน่ากังวล ความรักคนมีคู่ควรชมอีกฝ่ายบ้างแทนที่จะแนะนำ สุขภาพควรออกไปเดินข้างนอกแทนการนอนทั้งวัน
สีมงคล แดงอ่อน · เลขนำโชค 8
ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)
เสน่ห์ดี มีคนชวนไปไหนมาไหนหลายทาง เลือกงานที่ได้เจอคนใหม่จะได้ประโยชน์ระยะยาว การเงินมีรายจ่ายเรื่องสังคมแต่ถือว่าลงทุน ความรักคนโสดมีลุ้น คนมีคู่ควรเคลียร์เรื่องค้างใจในวันนี้เลย
สีมงคล แดงกุหลาบ · เลขนำโชค 7
ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)
วันนี้มีเรื่องให้ต้องกล้าพูดในสิ่งที่อั้นไว้ พูดด้วยน้ำเสียงปกติแล้วผลจะดีกว่าที่กลัว งานเบาแต่มีเรื่องให้คิด การเงินควรระวังการใช้จ่ายก้อนใหญ่ ความรักชัดเจนขึ้นหลังได้คุยกันจริงจัง สุขภาพระวังการอดนอน
สีมงคล แดงเข้ม · เลขนำโชค 9
ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)
อยากออกไปเจอโลกกว้าง วันนี้เหมาะกับการเดินทางระยะสั้นหรือไปที่ที่ไม่เคยไป จะได้แรงบันดาลใจกลับมาใช้ทั้งสัปดาห์ การเงินมีรายจ่ายเรื่องเที่ยว ความรักคนโสดเจอคนถูกใจนอกบ้าน สุขภาพแข็งแรงดี
สีมงคล แดงส้มสด · เลขนำโชค 4
ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)
วันนี้ควรอนุญาตให้ตัวเองไม่ทำอะไรเลยสักครึ่งวัน คุณเก่งเรื่องรับผิดชอบอยู่แล้ว แต่ยังไม่เก่งเรื่องพัก งานไม่มีอะไรเร่ง การเงินมั่นคง ความรักคนมีคู่ควรให้เวลาแบบไม่มีโทรศัพท์ในมือ สุขภาพระวังปวดเมื่อยสะสม
สีมงคล แดงเลือดหมู · เลขนำโชค 10
ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)
มีเรื่องแปลกใหม่เข้ามาให้ตื่นเต้น อาจเป็นคน สถานที่ หรือไอเดีย รับไว้แล้วจะได้ใช้จริง งานหยุดพักได้ การเงินมีช่องทางรายได้ใหม่ที่น่าลอง ความรักคนโสดถูกใจคนที่คิดต่างจากตัวเอง
สีมงคล แดงสตรอว์เบอร์รี · เลขนำโชค 11
ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)
วันนี้ใจดีกับตัวเองหน่อย อะไรที่แบกไว้แทนคนอื่นลองวางลงบ้าง งานปล่อยไว้ก่อนได้ การเงินพอใช้ ไม่ควรให้ยืม ความรักโรแมนติกในช่วงเย็น คนมีคู่ได้ความรู้สึกดีจากเรื่องเล็ก ๆ ที่อีกฝ่ายทำให้
สีมงคล แดงชมพู · เลขนำโชค 12
เคล็ดประจำวัน
ออกไปรับแดดสักยี่สิบนาที ดวงอาทิตย์ในวันของตัวเองให้พลังมากกว่าที่คิด
คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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