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ดูดวงรายวัน 9 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 09 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 09 ส.ค. 2569 06:30 น.
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger

วันอาทิตย์ ธาตุไฟ ดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีแดง

วันอาทิตย์อยู่ใต้แสงของดาวอาทิตย์ ดาวแห่งตัวตน ชื่อเสียง และความกล้า ดวงดาววันนี้ชอบคนที่ยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเป็น ใครกล้าพูดสิ่งที่คิดจะได้รับความเคารพ ใครยอมทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีเรื่องอาจรู้สึกเหนื่อยใจโดยไม่รู้สาเหตุ เป็นวันที่เหมาะกับการทบทวนว่ากำลังใช้ชีวิตให้ใครอยู่

ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)

พลังกลับมาเต็มร้อย อยากลุยอะไรที่ท้าทาย วันนี้เหมาะกับการเริ่มสิ่งใหม่ที่คิดไว้นาน มีคนมองเห็นความกล้าของคุณ การเงินมีรายรับจากงานที่ทำด้วยตัวเอง ความรักคนโสดโดดเด่น มีคนเข้ามาชวนคุยก่อน

สีมงคล แดงสด · เลขนำโชค 3

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)

วันนี้เหมาะกับการพักผ่อนแบบมีคุณภาพ ไปกินของอร่อยหรืออยู่กับคนที่รัก จะเติมพลังได้มากกว่านอนทั้งวัน การเงินมีรายจ่ายเรื่องอาหารแต่คุ้มค่า ความรักหวานและมั่นคง คนโสดมีคนแนะนำให้รู้จักในวงกินข้าว

สีมงคล แดงอิฐ · เลขนำโชค 6

ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)

สังคมกว้าง มีคนติดต่อมาหลายทาง เลือกตอบเฉพาะเรื่องที่สำคัญจริงแล้ววันนี้จะเบา งานฝากไว้ก่อนได้ การเงินมีรายรับเล็ก ๆ จากงานเสริม ความรักคุยแล้วเข้ากันได้ดีกับคนที่เพิ่งรู้จัก อย่าเพิ่งรีบสรุป

สีมงคล แดงส้ม · เลขนำโชค 5

ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)

อยากอยู่กับครอบครัวเป็นพิเศษ วันนี้ความสุขอยู่ในบ้านมากกว่าข้างนอก มีเรื่องดีเกี่ยวกับคนในบ้านให้ยินดี การเงินมีรายจ่ายเพื่อคนที่รักแต่จ่ายแล้วสบายใจ ความรักอบอุ่น สุขภาพดีขึ้นเมื่อได้พักจริงจัง

สีมงคล แดงอมชมพู · เลขนำโชค 2

ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)

ดาวเจ้าเรือนกับดาวประจำวันเป็นดวงเดียวกัน วันนี้คือวันของคุณเต็มตัว โดดเด่น มีคนสนใจ และได้รับการยอมรับในสิ่งที่ทำ เหมาะกับการเปิดตัวหรือแสดงผลงาน การเงินมีลาภเข้ามาแบบไม่คาดคิด ความรักเด่นมากทั้งคนโสดและคนมีคู่

สีมงคล แดงทอง · เลขนำโชค 1

ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)

วันนี้ควรพักสมองจากการคิดวิเคราะห์ ลองทำอะไรที่ไม่ต้องมีเหตุผลบ้าง งานปล่อยวางได้ การเงินมั่นคง ไม่มีอะไรน่ากังวล ความรักคนมีคู่ควรชมอีกฝ่ายบ้างแทนที่จะแนะนำ สุขภาพควรออกไปเดินข้างนอกแทนการนอนทั้งวัน

สีมงคล แดงอ่อน · เลขนำโชค 8

ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)

เสน่ห์ดี มีคนชวนไปไหนมาไหนหลายทาง เลือกงานที่ได้เจอคนใหม่จะได้ประโยชน์ระยะยาว การเงินมีรายจ่ายเรื่องสังคมแต่ถือว่าลงทุน ความรักคนโสดมีลุ้น คนมีคู่ควรเคลียร์เรื่องค้างใจในวันนี้เลย

สีมงคล แดงกุหลาบ · เลขนำโชค 7

ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)

วันนี้มีเรื่องให้ต้องกล้าพูดในสิ่งที่อั้นไว้ พูดด้วยน้ำเสียงปกติแล้วผลจะดีกว่าที่กลัว งานเบาแต่มีเรื่องให้คิด การเงินควรระวังการใช้จ่ายก้อนใหญ่ ความรักชัดเจนขึ้นหลังได้คุยกันจริงจัง สุขภาพระวังการอดนอน

สีมงคล แดงเข้ม · เลขนำโชค 9

ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)

อยากออกไปเจอโลกกว้าง วันนี้เหมาะกับการเดินทางระยะสั้นหรือไปที่ที่ไม่เคยไป จะได้แรงบันดาลใจกลับมาใช้ทั้งสัปดาห์ การเงินมีรายจ่ายเรื่องเที่ยว ความรักคนโสดเจอคนถูกใจนอกบ้าน สุขภาพแข็งแรงดี

สีมงคล แดงส้มสด · เลขนำโชค 4

ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)

วันนี้ควรอนุญาตให้ตัวเองไม่ทำอะไรเลยสักครึ่งวัน คุณเก่งเรื่องรับผิดชอบอยู่แล้ว แต่ยังไม่เก่งเรื่องพัก งานไม่มีอะไรเร่ง การเงินมั่นคง ความรักคนมีคู่ควรให้เวลาแบบไม่มีโทรศัพท์ในมือ สุขภาพระวังปวดเมื่อยสะสม

สีมงคล แดงเลือดหมู · เลขนำโชค 10

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)

มีเรื่องแปลกใหม่เข้ามาให้ตื่นเต้น อาจเป็นคน สถานที่ หรือไอเดีย รับไว้แล้วจะได้ใช้จริง งานหยุดพักได้ การเงินมีช่องทางรายได้ใหม่ที่น่าลอง ความรักคนโสดถูกใจคนที่คิดต่างจากตัวเอง

สีมงคล แดงสตรอว์เบอร์รี · เลขนำโชค 11

ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)

วันนี้ใจดีกับตัวเองหน่อย อะไรที่แบกไว้แทนคนอื่นลองวางลงบ้าง งานปล่อยไว้ก่อนได้ การเงินพอใช้ ไม่ควรให้ยืม ความรักโรแมนติกในช่วงเย็น คนมีคู่ได้ความรู้สึกดีจากเรื่องเล็ก ๆ ที่อีกฝ่ายทำให้

สีมงคล แดงชมพู · เลขนำโชค 12

เคล็ดประจำวัน

ออกไปรับแดดสักยี่สิบนาที ดวงอาทิตย์ในวันของตัวเองให้พลังมากกว่าที่คิด

คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

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Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 09 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 09 ส.ค. 2569 06:30 น.
Photo of Phruek Vajara

Phruek Vajara

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