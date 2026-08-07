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ดูดวงรายวัน 8 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 08 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 08 ส.ค. 2569 06:30 น.
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger

วันเสาร์ ธาตุไฟ ดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีม่วง

วันเสาร์อยู่ใต้อิทธิพลของดาวเสาร์ ดาวที่ไม่ค่อยแจกของฟรี แต่จ่ายคืนให้คนที่อดทน วันนี้อะไรที่ต้องใช้แรงและใช้เวลาจะให้ผลดีกว่าอะไรที่หวังทางลัด เป็นวันที่เหมาะกับการจัดบ้าน สะสางบัญชี และตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิต ใครทำได้จะรู้สึกโล่งอย่างประหลาด

ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)

พลังงานเยอะแต่ต้องระวังหุนหัน วันนี้เหมาะกับงานที่ใช้แรงมากกว่างานที่ต้องเจรจา จัดบ้าน ออกกำลังกาย หรือทำสิ่งที่ค้างจะได้ผลดี การเงินระวังรายจ่ายฉุกเฉินเรื่องรถ ความรักคนมีคู่ควรหลีกเลี่ยงการพูดตอนเหนื่อย

สีมงคล ม่วงเข้ม · เลขนำโชค 3

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)

เป็นวันของการวางแผนการเงินระยะยาว ลองนั่งดูตัวเลขรายรับรายจ่ายแล้วจะเห็นช่องที่รั่วอยู่ งานเบาลงและมีเวลาให้ตัวเอง ความรักเรียบง่ายแต่มั่นคง คนโสดยังไม่มีความเคลื่อนไหว ใช้เวลานี้ดูแลตัวเองก่อน

สีมงคล ม่วงอมเทา · เลขนำโชค 6

ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)

วันนี้ความคิดฟุ้งกว่าปกติ จดสิ่งที่ต้องทำลงกระดาษแล้วทำทีละข้อจะได้ผลดีที่สุด งานเอกสารควรตรวจสองรอบเพราะมีโอกาสพลาด การเงินระวังการเซ็นอะไรโดยไม่อ่าน ความรักคุยกันน้อยลงเพราะต่างคนต่างยุ่ง อย่าคิดมาก

สีมงคล ม่วงลาเวนเดอร์ · เลขนำโชค 5

ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)

บ้านและครอบครัวเป็นเรื่องหลักของวัน มีเรื่องให้ต้องดูแลคนในบ้าน ทำด้วยใจแล้วจะได้ความสบายใจกลับมา งานหยุดพักได้โดยไม่มีอะไรเสียหาย การเงินมีรายจ่ายเรื่องบ้าน ความรักอบอุ่นแบบไม่ต้องพูดเยอะ

สีมงคล ม่วงอ่อน · เลขนำโชค 2

ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)

วันนี้ต้องยอมลดบทบาทลงบ้าง ไม่ใช่ทุกเรื่องที่ต้องเป็นคนนำ ปล่อยให้คนอื่นได้แสดงบ้างแล้วคุณจะสบายขึ้น งานที่ค้างควรจัดการให้จบก่อนสัปดาห์ใหม่ การเงินระวังการใช้จ่ายเพื่อภาพลักษณ์ ความรักต้องการการฟังมากกว่าการนำ

สีมงคล ม่วงไวน์ · เลขนำโชค 1

ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)

วันนี้เกิดมาเพื่อการจัดระเบียบโดยแท้ ตู้เสื้อผ้า ไฟล์งาน หรือรายการค่าใช้จ่าย จัดแล้วจะพบของที่หาไม่เจอมานาน การเงินได้เปรียบเพราะเห็นภาพรวมชัด ความรักเรียบ ๆ แต่ไม่มีปัญหา สุขภาพควรยืดเส้นยืดสายบ้าง

สีมงคล ม่วงหม่น · เลขนำโชค 8

ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)

เป็นวันที่ควรพักจากการเอาใจคนอื่น ลองถามตัวเองบ้างว่าอยากทำอะไร งานไม่มีเรื่องเร่งด่วน การเงินควรงดการช้อปตามคนชวน ความรักคนมีคู่อาจมีเรื่องกระทบกระทั่งเล็กน้อยจากเรื่องเงิน คุยกันตรง ๆ แล้วจบ

สีมงคล ม่วงชมพู · เลขนำโชค 7

ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)

ดวงดาวเข้าข้างเรื่องการตัดสินใจครั้งใหญ่ ถ้ามีอะไรที่คิดจะเลิกหรือจะเริ่ม วันนี้ใจคุณจะนิ่งพอที่จะเลือกได้ งานมีคนเข้ามาขอคำแนะนำ การเงินเริ่มดีขึ้นจากการลดรายจ่าย ความรักชัดเจนขึ้นหลังเงียบมานาน

สีมงคล ม่วงดำ · เลขนำโชค 9

ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)

อยากออกไปข้างนอกแต่มีเรื่องให้ต้องอยู่บ้าน ใช้เวลาว่างวางแผนทริปที่อยากไปแล้วจะได้อารมณ์เดียวกัน งานเบา การเงินควรเก็บไว้ใช้กับสิ่งที่ตั้งใจ ความรักคนโสดคุยกับคนไกลแล้วรู้สึกดี สุขภาพระวังปวดขา

สีมงคล ม่วงสด · เลขนำโชค 4

ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)

ดาวเจ้าเรือนกับดาวประจำวันเข้าคู่กันพอดี วันนี้คุณทำอะไรก็ดูมีระเบียบไปหมด เหมาะกับการวางระบบให้ตัวเองหรือให้ทีม การเงินมั่นคงขึ้น มีเงินเก็บเพิ่มจากที่ตั้งใจ ความรักไม่หวือหวาแต่ไว้ใจได้ สุขภาพระวังการทำงานจนลืมพัก

สีมงคล ม่วงเทา · เลขนำโชค 10

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)

อยากอยู่คนเดียวเป็นพิเศษ ให้เวลาตัวเองได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิด วันนี้ความคิดดี ๆ มักมาตอนที่ไม่มีใครกวน งานสร้างสรรค์คืบหน้าเงียบ ๆ การเงินพอตัว ความรักคนมีคู่ควรบอกอีกฝ่ายว่าต้องการพื้นที่ ไม่ใช่หายไปเฉย ๆ

สีมงคล ม่วงคราม · เลขนำโชค 11

ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)

ใจอ่อนไหวกับเรื่องเก่า มีอะไรมาสะกิดความทรงจำ ปล่อยให้รู้สึกได้แต่อย่าจมนาน งานเบาและมีเวลาให้ตัวเอง การเงินระวังการใช้จ่ายตามอารมณ์ ความรักคนโสดยังไม่ควรรีบ ให้เวลาตัวเองก่อนสักระยะ

สีมงคล ม่วงน้ำเงิน · เลขนำโชค 12

เคล็ดประจำวัน

เลือกหนึ่งอย่างที่ดองไว้นานที่สุดแล้วทำให้จบวันนี้ ความโล่งใจคือกำไรของวัน

คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

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Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 08 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 08 ส.ค. 2569 06:30 น.
Photo of Phruek Vajara

Phruek Vajara

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