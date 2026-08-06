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ดูดวงรายวัน 7 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 06:30 น.
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger

วันศุกร์ ธาตุน้ำ ดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีฟ้า

วันศุกร์คือวันของดาวศุกร์ ดาวแห่งความรัก ความสวยงาม และเงินที่ได้มาแบบสบายใจ ดวงดาวเปิดโหมดผ่อนคลายให้ทั้งจักรราศี วันนี้เรื่องดีมักมาในรูปของคนมากกว่าตัวเลข ใครยิ้มให้โลกก่อนจะได้อะไรกลับมามากกว่าที่ให้ ส่วนใครยังเก็บอารมณ์ค้างจากต้นสัปดาห์ ควรวางลงก่อนออกจากบ้าน

ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)

อารมณ์ดีขึ้นชัดเจน มีเรื่องให้หัวเราะตั้งแต่ช่วงสาย งานเบาลงกว่าสองวันก่อน ใช้เวลาที่เหลือเก็บรายละเอียดจะได้เปรียบ การเงินมีรายจ่ายเรื่องความสวยความงามหรือของที่อยากได้มานาน ความรักคนโสดมีคนเข้ามาจีบแบบตรงไปตรงมา

สีมงคล ฟ้าอ่อน · เลขนำโชค 3

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)

ดาวเจ้าเรือนเข้าข้างเต็มที่ เสน่ห์แรง เงินคล่อง วันนี้เหมาะกับการปิดการขายหรือขอขึ้นราคางาน มีลาภจากคนรักหรือคนใกล้ตัว ความรักหวานเป็นพิเศษ คนโสดมีโอกาสเจอคนที่ใช่ในที่กินข้าว สุขภาพดี แต่ระวังกินเพลิน

สีมงคล ฟ้าพาสเทล · เลขนำโชค 6

ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)

สังคมเด่น มีนัดเข้ามาหลายทางจนต้องเลือก เลือกที่สบายใจไว้ก่อนแล้ววันนี้จะสนุก งานสื่อสารได้ผลดี การเงินมีรายรับเล็ก ๆ หลายทาง ความรักคุยกับคนหลายคนจนอีกฝ่ายเริ่มไม่แน่ใจ ชัดเจนสักหน่อยจะดีกว่า

สีมงคล เขียวมิ้นต์ · เลขนำโชค 5

ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)

ใจเบาขึ้นมาก เรื่องที่ค้างในอกเริ่มมีทางออก วันนี้เหมาะกับการเคลียร์ใจกับคนที่ห่างกันไป งานได้รับคำชมจากลูกค้าหรือผู้ร่วมงาน การเงินมีของขวัญหรือของฝากเข้ามา ความรักอบอุ่น คนมีคู่ควรใช้เวลาช่วงเย็นด้วยกัน

สีมงคล ขาวครีม · เลขนำโชค 2

ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)

วันนี้เป็นดาวเด่นในทุกวง ใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกดีไปด้วย ใช้พลังนี้ทำเรื่องที่ต้องขอความร่วมมือจะสำเร็จ งานได้รับไฟเขียวจากที่ประชุม การเงินมีเงินเข้าแบบไม่คาดฝัน ความรักโดดเด่นมาก มีคนสารภาพความรู้สึก

สีมงคล ทองส้ม · เลขนำโชค 1

ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)

ผ่อนคลายลงได้แล้ว ความสมบูรณ์แบบไม่จำเป็นทุกเรื่อง วันนี้ปล่อยผ่านบางอย่างแล้วชีวิตจะเบา งานเสร็จเร็วกว่ากำหนด การเงินควรระวังการซื้อของออนไลน์ตอนดึก ความรักคนโสดมีคนคุยที่ถูกจริตแบบเรียบ ๆ

สีมงคล ฟ้าเทา · เลขนำโชค 8

ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)

ดาวเจ้าเรือนส่องเต็มดวง วันนี้ดีทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่องคนและเรื่องเงิน เหมาะกับการเจรจา ทำสัญญา หรือเปิดตัวอะไรใหม่ การเงินมีโชคจากงานศิลปะหรือความสวยงาม ความรักคือไฮไลต์ของวัน คนมีคู่ได้ทำสิ่งที่วางแผนไว้

สีมงคล ชมพูอมส้ม · เลขนำโชค 7

ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)

วันนี้อารมณ์นิ่งกว่าที่คิด ใช้ความนิ่งนี้จัดการเรื่องที่ต้องใช้ไหวพริบ งานมีคนมาขอความร่วมมือ รับไว้จะได้พันธมิตร การเงินระวังการใช้จ่ายเพื่อรักษาหน้า ความรักคนมีคู่หวานขึ้นเมื่อยอมเปิดใจก่อน สุขภาพควรดื่มน้ำให้มากขึ้น

สีมงคล ดำเงา · เลขนำโชค 9

ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)

ชีวิตสนุกขึ้นเพราะมีเรื่องนอกแผนเข้ามา รับไว้เถอะเพราะจะกลายเป็นวันที่จำได้นาน งานเบาและมีคนช่วย การเงินมีรายจ่ายเรื่องเที่ยวแต่คุ้มค่า ความรักคนโสดเจอคนที่ทำให้หัวเราะได้ทั้งวัน สุขภาพระวังของแสลง

สีมงคล ส้มพีช · เลขนำโชค 4

ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)

วันนี้ให้รางวัลตัวเองได้บ้าง คุณทำงานหนักมาตลอดสัปดาห์ งานคืบหน้าตามแผนโดยไม่ต้องเร่ง การเงินมีเงินเข้าจากงานที่ส่งไปนานแล้ว ความรักคนมีคู่ควรเลิกงานให้ตรงเวลาสักวัน คนโสดมีคนสนใจแต่รอให้คุณเป็นฝ่ายทัก

สีมงคล เทาฟ้า · เลขนำโชค 10

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)

มีเรื่องสนุกจากกลุ่มเพื่อนเข้ามาชวน วันนี้เหมาะกับการอยู่กับคนที่คุยแล้วได้ไอเดีย งานสร้างสรรค์ไปได้ไกล การเงินมีรายได้จากช่องทางที่เพิ่งเริ่มทำ ความรักคนโสดถูกใจคนที่ไม่ใช่สเปกเดิม เปิดใจดูสักหน่อย

สีมงคล ฟ้าสด · เลขนำโชค 11

ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)

วันแห่งความโรแมนติกอย่างแท้จริง ทุกอย่างดูอ่อนโยนไปหมด เหมาะกับการทำงานศิลปะ ถ่ายรูป หรือเขียนอะไรสักอย่าง การเงินพอใช้ ไม่ควรให้ใครยืม ความรักเด่นมาก คนมีคู่ได้ความรู้สึกเหมือนวันแรกที่คบกัน

สีมงคล ม่วงอ่อน · เลขนำโชค 12

เคล็ดประจำวัน

แต่งตัวให้ตัวเองพอใจสักหน่อย วันนี้ความมั่นใจคือเครื่องรางที่ดีที่สุด

คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

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Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 06:30 น.
Photo of Phruek Vajara

Phruek Vajara

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