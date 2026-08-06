ดูดวงรายวัน 7 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี
วันศุกร์ ธาตุน้ำ ดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีฟ้า
วันศุกร์คือวันของดาวศุกร์ ดาวแห่งความรัก ความสวยงาม และเงินที่ได้มาแบบสบายใจ ดวงดาวเปิดโหมดผ่อนคลายให้ทั้งจักรราศี วันนี้เรื่องดีมักมาในรูปของคนมากกว่าตัวเลข ใครยิ้มให้โลกก่อนจะได้อะไรกลับมามากกว่าที่ให้ ส่วนใครยังเก็บอารมณ์ค้างจากต้นสัปดาห์ ควรวางลงก่อนออกจากบ้าน
ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)
อารมณ์ดีขึ้นชัดเจน มีเรื่องให้หัวเราะตั้งแต่ช่วงสาย งานเบาลงกว่าสองวันก่อน ใช้เวลาที่เหลือเก็บรายละเอียดจะได้เปรียบ การเงินมีรายจ่ายเรื่องความสวยความงามหรือของที่อยากได้มานาน ความรักคนโสดมีคนเข้ามาจีบแบบตรงไปตรงมา
สีมงคล ฟ้าอ่อน · เลขนำโชค 3
ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)
ดาวเจ้าเรือนเข้าข้างเต็มที่ เสน่ห์แรง เงินคล่อง วันนี้เหมาะกับการปิดการขายหรือขอขึ้นราคางาน มีลาภจากคนรักหรือคนใกล้ตัว ความรักหวานเป็นพิเศษ คนโสดมีโอกาสเจอคนที่ใช่ในที่กินข้าว สุขภาพดี แต่ระวังกินเพลิน
สีมงคล ฟ้าพาสเทล · เลขนำโชค 6
ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)
สังคมเด่น มีนัดเข้ามาหลายทางจนต้องเลือก เลือกที่สบายใจไว้ก่อนแล้ววันนี้จะสนุก งานสื่อสารได้ผลดี การเงินมีรายรับเล็ก ๆ หลายทาง ความรักคุยกับคนหลายคนจนอีกฝ่ายเริ่มไม่แน่ใจ ชัดเจนสักหน่อยจะดีกว่า
สีมงคล เขียวมิ้นต์ · เลขนำโชค 5
ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)
ใจเบาขึ้นมาก เรื่องที่ค้างในอกเริ่มมีทางออก วันนี้เหมาะกับการเคลียร์ใจกับคนที่ห่างกันไป งานได้รับคำชมจากลูกค้าหรือผู้ร่วมงาน การเงินมีของขวัญหรือของฝากเข้ามา ความรักอบอุ่น คนมีคู่ควรใช้เวลาช่วงเย็นด้วยกัน
สีมงคล ขาวครีม · เลขนำโชค 2
ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)
วันนี้เป็นดาวเด่นในทุกวง ใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกดีไปด้วย ใช้พลังนี้ทำเรื่องที่ต้องขอความร่วมมือจะสำเร็จ งานได้รับไฟเขียวจากที่ประชุม การเงินมีเงินเข้าแบบไม่คาดฝัน ความรักโดดเด่นมาก มีคนสารภาพความรู้สึก
สีมงคล ทองส้ม · เลขนำโชค 1
ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)
ผ่อนคลายลงได้แล้ว ความสมบูรณ์แบบไม่จำเป็นทุกเรื่อง วันนี้ปล่อยผ่านบางอย่างแล้วชีวิตจะเบา งานเสร็จเร็วกว่ากำหนด การเงินควรระวังการซื้อของออนไลน์ตอนดึก ความรักคนโสดมีคนคุยที่ถูกจริตแบบเรียบ ๆ
สีมงคล ฟ้าเทา · เลขนำโชค 8
ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)
ดาวเจ้าเรือนส่องเต็มดวง วันนี้ดีทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่องคนและเรื่องเงิน เหมาะกับการเจรจา ทำสัญญา หรือเปิดตัวอะไรใหม่ การเงินมีโชคจากงานศิลปะหรือความสวยงาม ความรักคือไฮไลต์ของวัน คนมีคู่ได้ทำสิ่งที่วางแผนไว้
สีมงคล ชมพูอมส้ม · เลขนำโชค 7
ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)
วันนี้อารมณ์นิ่งกว่าที่คิด ใช้ความนิ่งนี้จัดการเรื่องที่ต้องใช้ไหวพริบ งานมีคนมาขอความร่วมมือ รับไว้จะได้พันธมิตร การเงินระวังการใช้จ่ายเพื่อรักษาหน้า ความรักคนมีคู่หวานขึ้นเมื่อยอมเปิดใจก่อน สุขภาพควรดื่มน้ำให้มากขึ้น
สีมงคล ดำเงา · เลขนำโชค 9
ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)
ชีวิตสนุกขึ้นเพราะมีเรื่องนอกแผนเข้ามา รับไว้เถอะเพราะจะกลายเป็นวันที่จำได้นาน งานเบาและมีคนช่วย การเงินมีรายจ่ายเรื่องเที่ยวแต่คุ้มค่า ความรักคนโสดเจอคนที่ทำให้หัวเราะได้ทั้งวัน สุขภาพระวังของแสลง
สีมงคล ส้มพีช · เลขนำโชค 4
ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)
วันนี้ให้รางวัลตัวเองได้บ้าง คุณทำงานหนักมาตลอดสัปดาห์ งานคืบหน้าตามแผนโดยไม่ต้องเร่ง การเงินมีเงินเข้าจากงานที่ส่งไปนานแล้ว ความรักคนมีคู่ควรเลิกงานให้ตรงเวลาสักวัน คนโสดมีคนสนใจแต่รอให้คุณเป็นฝ่ายทัก
สีมงคล เทาฟ้า · เลขนำโชค 10
ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)
มีเรื่องสนุกจากกลุ่มเพื่อนเข้ามาชวน วันนี้เหมาะกับการอยู่กับคนที่คุยแล้วได้ไอเดีย งานสร้างสรรค์ไปได้ไกล การเงินมีรายได้จากช่องทางที่เพิ่งเริ่มทำ ความรักคนโสดถูกใจคนที่ไม่ใช่สเปกเดิม เปิดใจดูสักหน่อย
สีมงคล ฟ้าสด · เลขนำโชค 11
ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)
วันแห่งความโรแมนติกอย่างแท้จริง ทุกอย่างดูอ่อนโยนไปหมด เหมาะกับการทำงานศิลปะ ถ่ายรูป หรือเขียนอะไรสักอย่าง การเงินพอใช้ ไม่ควรให้ใครยืม ความรักเด่นมาก คนมีคู่ได้ความรู้สึกเหมือนวันแรกที่คบกัน
สีมงคล ม่วงอ่อน · เลขนำโชค 12
เคล็ดประจำวัน
แต่งตัวให้ตัวเองพอใจสักหน่อย วันนี้ความมั่นใจคือเครื่องรางที่ดีที่สุด
คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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