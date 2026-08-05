ดูดวงรายวัน 6 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี
วันพฤหัสบดี ธาตุดิน ดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีส้ม
วันพฤหัสบดีเป็นวันของครูบาอาจารย์และผู้ใหญ่ ดวงดาวเปิดทางให้คนที่รู้จักขอความช่วยเหลือเป็น วันนี้โอกาสไม่ได้เดินมาหาเอง แต่จะมาในรูปของคนที่ยื่นมือให้ ใครกล้าเอ่ยปากถามจะได้คำตอบที่รอมานาน ส่วนใครถือทิฐิไว้อาจต้องรออีกยาว
ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)
มีผู้ใหญ่ให้โอกาสแบบไม่ได้ร้องขอ รับไว้ก่อนแล้วค่อยคิดรายละเอียด งานที่เคยติดขัดจะคลี่คลายเพราะมีคนช่วยพูดให้ การเงินมีรายรับจากงานพิเศษ ความรักคนมีคู่ได้รับความเข้าใจมากกว่าที่คาด สุขภาพแข็งแรงดี เหมาะกับการเริ่มออกกำลังกายรอบใหม่
สีมงคล ส้มอ่อน · เลขนำโชค 9
ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)
เรื่องเงินเป็นข่าวดี มีคนคืนเงินหรือมีรายการที่คิดว่าจะเสียกลับไม่ต้องเสีย งานราบรื่นแบบเรียบ ๆ ไม่หวือหวาแต่ไม่มีปัญหา ความรักต้องการเวลาคุณภาพมากกว่าของขวัญ คนโสดมีผู้ใหญ่แนะนำคนให้รู้จัก สุขภาพระวังของหวานเกินพอดี
สีมงคล เหลืองทอง · เลขนำโชค 2
ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)
พูดคุยกับผู้ใหญ่แล้วได้ประโยชน์เกินคาด วันนี้เหมาะกับการขอคำปรึกษาเรื่องอนาคตงาน มีข้อเสนอใหม่เข้ามาแต่ต้องอ่านเงื่อนไขให้ครบ การเงินคล่องตัว ความรักคุยกันสนุกจนลืมเวลา คนมีคู่ควรระวังคำพูดล้อเล่นที่แรงเกินไป
สีมงคล เขียวใบไม้ · เลขนำโชค 5
ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)
วันนี้ดวงดีขึ้นชัดเจนหลังจากที่ใจหนักมาหลายวัน มีคนในครอบครัวเป็นกำลังใจให้ในจังหวะที่ต้องการพอดี งานได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีม การเงินมีทางออกสำหรับเรื่องที่กังวล ความรักอบอุ่นขึ้น คนโสดได้เจอคนที่รับฟังเป็น
สีมงคล ขาวมุก · เลขนำโชค 6
ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)
ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลงานสำคัญ ถือเป็นการวัดฝีมือที่คุณรออยู่ ทำเต็มที่แล้วผลจะตามมาในระยะยาว การเงินมีเงินเข้าจากงานที่ทำไว้นานแล้ว ความรักเด่นมาก มีคนชื่นชมคุณอย่างเปิดเผย สุขภาพระวังนอนดึกติดต่อกัน
สีมงคล ทองอ่อน · เลขนำโชค 1
ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)
เหมาะกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ อบรม สัมมนา หรืออ่านเรื่องที่อยากรู้มานาน มีความรู้ชิ้นหนึ่งที่จะใช้ได้จริงในอีกไม่กี่วัน งานละเอียดสำเร็จได้ดี การเงินมีรายจ่ายเรื่องการเรียนแต่ถือว่าลงทุน ความรักคุยกันตรงไปตรงมาแล้วสบายใจทั้งคู่
สีมงคล เบจ · เลขนำโชค 8
ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)
เสน่ห์ดีมาก ใครเห็นก็อยากคุยด้วย วันนี้เหมาะกับการเข้าสังคมหรือร่วมงานเลี้ยง จะได้คอนเนกชันที่ใช้ได้จริง งานเจรจาผ่านฉลุย การเงินมีโชคจากคนอื่นชวนไปกิน ความรักคนโสดมีโอกาสสูงกว่าวันไหน คนมีคู่วางแผนอนาคตร่วมกันได้
สีมงคล ชมพูกลีบบัว · เลขนำโชค 7
ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)
เรื่องที่กังวลไว้กลับไม่หนักอย่างที่คิด มีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยพูดในจังหวะที่ดี งานคืบหน้าแบบเงียบ ๆ แต่มั่นคง การเงินควรระวังการค้ำประกันให้ใคร ความรักคนมีคู่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นหลังคุยเปิดอก สุขภาพระวังไมเกรนจากความเครียดสะสม
สีมงคล เลือดหมู · เลขนำโชค 3
ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)
ดาวเจ้าเรือนส่องเต็มดวง วันนี้ขออะไรมักได้ ใครมีเรื่องต้องยื่นเรื่องหรือขออนุมัติให้รีบทำ มีโอกาสได้ข่าวดีเรื่องการเดินทางหรือการศึกษา การเงินมีลาภลอยเล็กน้อย ความรักสดใส มีคนต่างถิ่นหรือต่างวัยสนใจ
สีมงคล ส้มสด · เลขนำโชค 9
ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)
ผู้ใหญ่ในที่ทำงานเห็นความทุ่มเทและเริ่มพูดถึงในทางที่ดี วันนี้เหมาะกับการเสนอแผนที่เตรียมไว้นาน การเงินเริ่มเข้าที่หลังจากตึงมาหลายวัน ความรักอาจถูกละเลยเพราะคุณโฟกัสงานมาก ให้เวลาอีกฝ่ายบ้าง สุขภาพระวังปวดหลัง
สีมงคล น้ำตาลเข้ม · เลขนำโชค 10
ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)
มีคนชวนร่วมโปรเจกต์ที่ฟังแล้วน่าสนใจ พิจารณาให้ดีเพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มาบ่อย งานสร้างสรรค์เดินได้ไกล การเงินมีรายได้ทางใหม่เข้ามา ความรักคนโสดเจอคนที่คิดคล้ายกัน คนมีคู่ควรลดการเถียงเอาชนะลง
สีมงคล ฟ้าคราม · เลขนำโชค 11
ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)
สัญชาตญาณแม่นเป็นพิเศษ รู้สึกอย่างไรกับใครมักเป็นจริง เชื่อความรู้สึกตัวเองได้ในวันนี้ งานที่ใช้จินตนาการทำได้ดี การเงินมีคนช่วยเหลือในจังหวะที่ขัดสน ความรักหวานแบบเงียบ ๆ สุขภาพควรนอนให้เร็วขึ้นสักหนึ่งชั่วโมง
สีมงคล ฟ้าน้ำทะเล · เลขนำโชค 12
เคล็ดประจำวัน
ยกหูโทรหาคนที่เคยช่วยคุณไว้ ไม่ต้องขออะไร แค่ทักไปก็เปิดประตูได้แล้ว
คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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