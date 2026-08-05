ดูดวง

ดูดวงรายวัน 6 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 06:30 น.
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger

วันพฤหัสบดี ธาตุดิน ดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีส้ม

วันพฤหัสบดีเป็นวันของครูบาอาจารย์และผู้ใหญ่ ดวงดาวเปิดทางให้คนที่รู้จักขอความช่วยเหลือเป็น วันนี้โอกาสไม่ได้เดินมาหาเอง แต่จะมาในรูปของคนที่ยื่นมือให้ ใครกล้าเอ่ยปากถามจะได้คำตอบที่รอมานาน ส่วนใครถือทิฐิไว้อาจต้องรออีกยาว

ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)

มีผู้ใหญ่ให้โอกาสแบบไม่ได้ร้องขอ รับไว้ก่อนแล้วค่อยคิดรายละเอียด งานที่เคยติดขัดจะคลี่คลายเพราะมีคนช่วยพูดให้ การเงินมีรายรับจากงานพิเศษ ความรักคนมีคู่ได้รับความเข้าใจมากกว่าที่คาด สุขภาพแข็งแรงดี เหมาะกับการเริ่มออกกำลังกายรอบใหม่

สีมงคล ส้มอ่อน · เลขนำโชค 9

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)

เรื่องเงินเป็นข่าวดี มีคนคืนเงินหรือมีรายการที่คิดว่าจะเสียกลับไม่ต้องเสีย งานราบรื่นแบบเรียบ ๆ ไม่หวือหวาแต่ไม่มีปัญหา ความรักต้องการเวลาคุณภาพมากกว่าของขวัญ คนโสดมีผู้ใหญ่แนะนำคนให้รู้จัก สุขภาพระวังของหวานเกินพอดี

สีมงคล เหลืองทอง · เลขนำโชค 2

ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)

พูดคุยกับผู้ใหญ่แล้วได้ประโยชน์เกินคาด วันนี้เหมาะกับการขอคำปรึกษาเรื่องอนาคตงาน มีข้อเสนอใหม่เข้ามาแต่ต้องอ่านเงื่อนไขให้ครบ การเงินคล่องตัว ความรักคุยกันสนุกจนลืมเวลา คนมีคู่ควรระวังคำพูดล้อเล่นที่แรงเกินไป

สีมงคล เขียวใบไม้ · เลขนำโชค 5

ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)

วันนี้ดวงดีขึ้นชัดเจนหลังจากที่ใจหนักมาหลายวัน มีคนในครอบครัวเป็นกำลังใจให้ในจังหวะที่ต้องการพอดี งานได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีม การเงินมีทางออกสำหรับเรื่องที่กังวล ความรักอบอุ่นขึ้น คนโสดได้เจอคนที่รับฟังเป็น

สีมงคล ขาวมุก · เลขนำโชค 6

ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)

ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลงานสำคัญ ถือเป็นการวัดฝีมือที่คุณรออยู่ ทำเต็มที่แล้วผลจะตามมาในระยะยาว การเงินมีเงินเข้าจากงานที่ทำไว้นานแล้ว ความรักเด่นมาก มีคนชื่นชมคุณอย่างเปิดเผย สุขภาพระวังนอนดึกติดต่อกัน

สีมงคล ทองอ่อน · เลขนำโชค 1

ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)

เหมาะกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ อบรม สัมมนา หรืออ่านเรื่องที่อยากรู้มานาน มีความรู้ชิ้นหนึ่งที่จะใช้ได้จริงในอีกไม่กี่วัน งานละเอียดสำเร็จได้ดี การเงินมีรายจ่ายเรื่องการเรียนแต่ถือว่าลงทุน ความรักคุยกันตรงไปตรงมาแล้วสบายใจทั้งคู่

สีมงคล เบจ · เลขนำโชค 8

ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)

เสน่ห์ดีมาก ใครเห็นก็อยากคุยด้วย วันนี้เหมาะกับการเข้าสังคมหรือร่วมงานเลี้ยง จะได้คอนเนกชันที่ใช้ได้จริง งานเจรจาผ่านฉลุย การเงินมีโชคจากคนอื่นชวนไปกิน ความรักคนโสดมีโอกาสสูงกว่าวันไหน คนมีคู่วางแผนอนาคตร่วมกันได้

สีมงคล ชมพูกลีบบัว · เลขนำโชค 7

ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)

เรื่องที่กังวลไว้กลับไม่หนักอย่างที่คิด มีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยพูดในจังหวะที่ดี งานคืบหน้าแบบเงียบ ๆ แต่มั่นคง การเงินควรระวังการค้ำประกันให้ใคร ความรักคนมีคู่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นหลังคุยเปิดอก สุขภาพระวังไมเกรนจากความเครียดสะสม

สีมงคล เลือดหมู · เลขนำโชค 3

ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)

ดาวเจ้าเรือนส่องเต็มดวง วันนี้ขออะไรมักได้ ใครมีเรื่องต้องยื่นเรื่องหรือขออนุมัติให้รีบทำ มีโอกาสได้ข่าวดีเรื่องการเดินทางหรือการศึกษา การเงินมีลาภลอยเล็กน้อย ความรักสดใส มีคนต่างถิ่นหรือต่างวัยสนใจ

สีมงคล ส้มสด · เลขนำโชค 9

ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)

ผู้ใหญ่ในที่ทำงานเห็นความทุ่มเทและเริ่มพูดถึงในทางที่ดี วันนี้เหมาะกับการเสนอแผนที่เตรียมไว้นาน การเงินเริ่มเข้าที่หลังจากตึงมาหลายวัน ความรักอาจถูกละเลยเพราะคุณโฟกัสงานมาก ให้เวลาอีกฝ่ายบ้าง สุขภาพระวังปวดหลัง

สีมงคล น้ำตาลเข้ม · เลขนำโชค 10

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)

มีคนชวนร่วมโปรเจกต์ที่ฟังแล้วน่าสนใจ พิจารณาให้ดีเพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มาบ่อย งานสร้างสรรค์เดินได้ไกล การเงินมีรายได้ทางใหม่เข้ามา ความรักคนโสดเจอคนที่คิดคล้ายกัน คนมีคู่ควรลดการเถียงเอาชนะลง

สีมงคล ฟ้าคราม · เลขนำโชค 11

ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)

สัญชาตญาณแม่นเป็นพิเศษ รู้สึกอย่างไรกับใครมักเป็นจริง เชื่อความรู้สึกตัวเองได้ในวันนี้ งานที่ใช้จินตนาการทำได้ดี การเงินมีคนช่วยเหลือในจังหวะที่ขัดสน ความรักหวานแบบเงียบ ๆ สุขภาพควรนอนให้เร็วขึ้นสักหนึ่งชั่วโมง

สีมงคล ฟ้าน้ำทะเล · เลขนำโชค 12

เคล็ดประจำวัน

ยกหูโทรหาคนที่เคยช่วยคุณไว้ ไม่ต้องขออะไร แค่ทักไปก็เปิดประตูได้แล้ว

คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Tags
ข่าวล่าสุด
ราคาทองวันนี้ 6 ส.ค. 69 รอเปิดตลาด วิเคราะห์แนวรับแนวต้านล่วงหน้า เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 6 ส.ค. 69 รอเปิดตลาด วิเคราะห์แนวรับแนวต้านล่วงหน้า

2 นาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger ดูดวง

ดูดวงรายวัน 6 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

32 นาที ที่แล้ว
จำนำ iCloud คืออะไร เงินด่วนไม่ต้องวางเครื่อง แต่อันตรายกว่าที่คิด เทคโนโลยี

จำนำ iCloud คืออะไร เงินด่วนไม่ต้องวางเครื่อง แต่อันตรายกว่าที่คิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิศวกรอินเดียบุกห้องขยี้กาม ช็อกซ้ำเหยื่อเป็น &quot;ชายแต่งหญิง&quot; ศาลไต้หวันสั่งคุก 8 ปีครึ่ง ข่าวต่างประเทศ

วิศวกรอินเดียบุกห้องขยี้กาม ช็อกซ้ำเหยื่อเป็น “ชายแต่งหญิง” ศาลไต้หวันสั่งคุก 8 ปีครึ่ง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขมงคลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2569 รวมเลขวันสำคัญ เลขเด็ด

เลขมงคลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2569 รวมเลขวันสำคัญ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมย์ พิชญ์นาฏ นุ่งบิกินีอวดท้องเนียน 7 เดือน นอนรับลมทะเลชิล ๆ ทำหัวหินลุกเป็นไฟ! บันเทิง

เมย์ พิชญ์นาฏ นุ่งบิกินีอวดท้องเนียน 7 เดือน นอนรับลมทะเลชิล ๆ ทำหัวหินลุกเป็นไฟ!

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออก 16 สิงหาคม ย้อนหลังหลายปี เลขท้าย 2 ตัวยังไม่เคยออกซ้ำ เลขเด็ด

สถิติหวยออก 16 สิงหาคม ย้อนหลังหลายปี เลขท้าย 2 ตัวยังไม่เคยออกซ้ำ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัสเซียระดมยิงขีปนาวุธและโดรนถล่มกรุงเคียฟ ข่าวต่างประเทศ

ภาพน่ากลัว! รัสเซียยิงถล่มกรุงเคียฟ สังหาร 15 ศพ อาคารพังยับ เร่งหาผู้รอดใต้ซาก

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด &quot;เจ้าแม่ตะเคียน&quot; งวด 16 สิงหาคม 2569 เปิดเลขเด่น 1 รอง 0 เลขเด็ด

เลขเด็ด “เจ้าแม่ตะเคียน” งวด 16 ส.ค. 69 เปิดเลขเด่น 1 รอง 0

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 5/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 5/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16 สิงหาคม 2569 เปิดเลขเด่น 8 รอง 9

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิณฑ์ ช่วยแจงดราม่า ใหม่ เจริญปุระ ไม่ได้ทิ้งแม่ไว้บ้านสุขสุดท้าย บันเทิง

บิณฑ์ ช่วยแจงดราม่า ใหม่ เจริญปุระ ไม่ได้ทิ้งแม่ไว้บ้านสุขสุดท้าย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด น้องโพธิ์ ลูกชาคริต ป่วยเคสหายากไม่ถึง 5% บันเทิง

อาการล่าสุด น้องโพธิ์ ลูกชาคริต ป่วยเคสหายากไม่ถึง 5% มือเท้าลอก เผยเอคโค่หัวใจรั่ว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมการปกครอง แจงข้อมูลไม่ได้รั่ว จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ยันระบบปลอดภัยสูง ข่าวการเมือง

กรมการปกครอง เผยข้อมูลไม่ได้รั่ว จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ยันระบบปลอดภัยสูง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนูม่วง ยืนยันไม่เคยถูก อู๋จุน ทำร้ายตามที่เพจดังโพสต์ วอนอดีตทีมงานอย่ามองแค่ตัวเอง บันเทิง

หนูม่วง ยืนยันไม่เคยถูก อู๋จุน ทำร้ายตามที่เพจดังโพสต์ วอนอดีตทีมงานอย่ามองแค่ตัวเอง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจช่วยชีวิตประชาชนแพ้อาหาร ข่าว

ชื่นชม! ตำรวจไหวพริบดี ช่วยชายแพ้อาหาร ประเมินอาการเอง ก่อนเรียกกู้ภัยช่วยทัน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. สั่งงดแจกอาหารให้คนจร หวังลดปัญหา ทะเลาะวิวาท-กีดขวางทางเท้า ข่าว

กทม. สั่งงดแจกอาหารให้คนจร หวังลดปัญหา ทะเลาะวิวาท-กีดขวางทางเท้า

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดเบื้องลึก คดีโหด ‘ป๋อง 5 ศพ’ พ้นคุกแค่ 2 เดือนก่อเหตุซ้ำ แฉยิบไร้คำสั่งติดกำไล EM

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Live เชลซี พบ ยูเวนตุส นัดอุ่นเครื่อง ที่ฮ่องกง ช่องทางถ่ายทอดสด คาด 11 ตัวจริง ข่าวกีฬา

Live เชลซี พบ ยูเวนตุส นัดอุ่นเครื่อง 5 ส.ค. 69 ช่องถ่ายทอดสด คาด 11 ตัวจริง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! คนพลัดตกสะพาน บริเวณถนนพระราม 2 เสียชีวิต จนท.อยู่ระหว่างดำเนินการ ข่าว

ด่วน! คนพลัดตกสะพาน ถนนพระราม 2 เสียชีวิต เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซาแซงคืออะไร บันเทิง

ซาแซง คืออะไร เมื่อแฟนคลับคลั่ง ล้ำเซ่นศิลปิน จนกลายเป็นอาชญากรรม

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุ ทำไม &quot;ท็อป จิรายุส&quot; ไม่มีชื่อในคดี Bitkub ถูกแฮก 1,700 ล้านบาท เศรษฐกิจ

สาเหตุ ทำไม “ท็อป จิรายุส” ไม่มีชื่อในคดี Bitkub ถูกแฮก 1,700 ล้านบาท

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มาดามสามพี เผย ปู มัณฑนา โดนโกงที่ดิน 100 ล้าน ลั่น หนี้แค่ 2 ล้านของ ลูกหมี ไม่ต้องกังวล

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮามาก! หนุ่มจีน เผลอหลับจนหัวติดเก้าอี้ เพื่อนไม่เชื่อสาธิตให้ดู สุดท้ายติดแหง็กทั้งคู่ ข่าวต่างประเทศ

ฮามาก! หนุ่มจีน เผลอหลับจนหัวติดเก้าอี้ เพื่อนไม่เชื่อสาธิตให้ดู สุดท้ายติดแหง็กทั้งคู่

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออมสินจับมือ สกสค. ผุดโครงการลดดอกเบี้ยสินเชื่อครู เศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียนลดหนี้ครู ดอกเบี้ยเหลือ 4% ผ่อนยาวถึงอายุ 85 ปี ใครมีสิทธิ์บ้าง?

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 06:30 น.
Photo of Phruek Vajara

Phruek Vajara

Back to top button