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ดูดวงรายวัน 5 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 06:30 น.
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger

วันพุธ ธาตุน้ำ ดาวพุธเป็นเจ้าเรือน สีประจำวันคือสีเขียว

เปิดสัปดาห์ด้วยวันของดาวพุธ ดาวแห่งการสื่อสารและสมอง วันนี้เรื่องที่พูดจะเดินทางไกลกว่าที่คิด ใครพูดดีได้เปรียบ ใครพิมพ์เร็วเกินคิดอาจต้องตามเก็บกวาดทีหลัง งานเอกสาร การเจรจา และการนัดหมายจะไหลลื่นเป็นพิเศษ แต่ดวงดาวก็แอบวางกับดักไว้ตรงความรีบ ใครใจเย็นได้สักนิดจะเก็บผลดีไปเต็ม ๆ

ราศีเมษ (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)

พลังใจมาเต็มตั้งแต่เช้า อยากลุยงานที่ค้างมานาน วันนี้เหมาะกับการเคลียร์เรื่องที่ดองไว้มากกว่าเริ่มของใหม่ การเงินมีรายจ่ายแทรกเล็กน้อยจากของใช้ในบ้าน ความรักคนมีคู่ควรลดน้ำเสียงลงครึ่งหนึ่งแล้วเรื่องจะจบไว คนโสดมีคนทักมาจากงานเก่า

สีมงคล เขียวอ่อน · เลขนำโชค 3

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย.)

เรื่องเงินเริ่มมีสัญญาณดี มีคนติดต่อเข้ามาเรื่องรายได้เสริมหรือของที่ฝากขายไว้ งานประจำราบรื่นแต่ต้องระวังคนใกล้ตัวพูดแทนโดยไม่ได้ถาม ความรักอบอุ่นขึ้นจากเรื่องเล็กอย่างมื้อเย็นด้วยกัน สุขภาพระวังอาการปวดต้นคอจากการนั่งนาน

สีมงคล ครีม · เลขนำโชค 6

ราศีเมถุน (15 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค.)

ดาวเจ้าเรือนเข้าข้างเต็มที่ วันนี้คือวันของคุณโดยแท้ พูดอะไรคนเชื่อ เสนออะไรคนฟัง เหมาะกับการนำเสนองาน สัมภาษณ์ หรือขอในสิ่งที่อยากได้มานาน การเงินมีเงินก้อนเล็กเข้ามาแบบไม่คาดคิด ความรักสดใส มีคนแอบมองอยู่ในกลุ่มเพื่อน

สีมงคล เขียวมรกต · เลขนำโชค 5

ราศีกรกฎ (17 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)

อารมณ์แกว่งกว่าปกติ เรื่องที่คนอื่นพูดผ่าน ๆ กลับค้างอยู่ในใจทั้งวัน วันนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจเรื่องใหญ่ตอนที่ใจยังร้อน งานมีคนมาขอความช่วยเหลือกะทันหัน รับได้แต่อย่ารับหมด การเงินควรงดให้ยืม ความรักต้องการคำอธิบายมากกว่าการเงียบ

สีมงคล ฟ้าอ่อน · เลขนำโชค 2

ราศีสิงห์ (17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.)

มีชื่อเข้าหูผู้ใหญ่ในทางที่ดี งานที่เคยทำทิ้งไว้กลับมาเป็นผลงานให้ในวันนี้ เหมาะกับการรับปากงานที่ท้าทาย การเงินคล่องตัวแต่มีแนวโน้มใช้เกินตัวเพราะอยากให้รางวัลตัวเอง ความรักคนมีคู่ได้ข่าวดีร่วมกัน คนโสดเจอคนถูกใจในที่ที่ไม่ได้ตั้งใจไป

สีมงคล ส้มอิฐ · เลขนำโชค 1

ราศีกันย์ (17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.)

สมองแล่นเป็นพิเศษ มองเห็นข้อผิดพลาดที่คนอื่นมองข้าม ใช้ความละเอียดให้เป็นประโยชน์ แต่อย่าเผลอไปแก้งานคนอื่นจนเขาเสียหน้า การเงินเข้าออกสมดุล มีโอกาสได้ส่วนลดหรือของแถมที่คุ้ม ความรักคุยกันด้วยเหตุผลแล้วจะเข้าใจกันเร็ว สุขภาพระวังกระเพาะจากการอดมื้อเช้า

สีมงคล น้ำตาลอ่อน · เลขนำโชค 8

ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)

วันแห่งการประนีประนอม มีเรื่องให้ต้องเป็นคนกลางระหว่างสองฝ่าย ทำได้ดีจะได้ใจทั้งคู่ งานที่ต้องติดต่อประสานงานเดินหน้าได้ไกล การเงินมีรายรับจากคนที่เคยยืมไป ความรักหวานขึ้นเมื่อยอมง้อก่อน สุขภาพควรพักสายตาให้มากกว่านี้

สีมงคล ชมพูอ่อน · เลขนำโชค 7

ราศีพิจิก (16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.)

ความลับบางอย่างเริ่มมีคนรู้ ตั้งสติแล้วอย่าเพิ่งตอบโต้ วันนี้การเงียบทำงานได้ดีกว่าการอธิบาย งานมีคู่แข่งที่คิดไม่ถึง แต่ฝีมือคุณยังนำอยู่ การเงินมีเรื่องต้องจ่ายให้คนในครอบครัว ความรักคนโสดได้ข้อความจากคนเก่า จะรับหรือไม่ต้องถามใจให้ชัด

สีมงคล ม่วงเข้ม · เลขนำโชค 9

ราศีธนู (16 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค.)

มีเรื่องเดินทางหรือประชุมนอกสถานที่เข้ามาแทรก ถือเป็นจังหวะดีเพราะจะได้พบคนที่ช่วยงานคุณได้ในอนาคต การเงินมีรายจ่ายเรื่องเดินทางแต่ถือว่าคุ้ม ความรักคนมีคู่คิดถึงกันมากขึ้นเมื่ออยู่ห่าง สุขภาพระวังอากาศเปลี่ยนทำให้เป็นหวัด

สีมงคล ส้มสด · เลขนำโชค 4

ราศีมังกร (14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)

งานหนักแต่ผลตอบแทนตามมาแน่นอน วันนี้เหมาะกับการวางแผนระยะยาวมากกว่าลงมือแบบเร่งรีบ มีผู้ใหญ่มองเห็นความอดทนของคุณอยู่เงียบ ๆ การเงินควรเก็บก่อนใช้ ความรักอาจดูห่างเพราะงานล้น หาเวลาส่งข้อความสั้น ๆ ก็ช่วยได้มาก

สีมงคล เทาเงิน · เลขนำโชค 10

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.)

ไอเดียแปลกใหม่ผุดขึ้นเต็มหัว จดไว้ก่อนแล้วค่อยเลือกทำ วันนี้เหมาะกับการทดลองวิธีทำงานแบบใหม่ที่เคยอยากลอง การเงินมีช่องทางรายได้จากออนไลน์ ความรักคนโสดถูกใจคนที่คุยแล้วสนุก คนมีคู่ควรเปิดใจฟังมากกว่าจะรีบเสนอทางออก

สีมงคล ฟ้าเทอร์ควอยซ์ · เลขนำโชค 11

ราศีมีน (15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.)

ใจอ่อนเป็นพิเศษ มีคนมาขอความช่วยเหลือด้วยเรื่องที่ฟังแล้วอดสงสารไม่ได้ ช่วยเท่าที่ไหวแล้วอย่าให้กระทบตัวเอง งานมีโอกาสได้ทำสิ่งที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ การเงินระวังการใช้จ่ายตามอารมณ์ ความรักโรแมนติกขึ้นในช่วงค่ำ

สีมงคล ม่วงลาเวนเดอร์ · เลขนำโชค 12

เคล็ดประจำวัน

ก่อนกดส่งข้อความสำคัญ ให้อ่านทวนอีกหนึ่งรอบ วันนี้คำเดียวเปลี่ยนผลลัพธ์ได้ทั้งเรื่อง

คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

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Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 06:30 น.
Photo of Phruek Vajara

Phruek Vajara

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