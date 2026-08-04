นาทีชีวิต! ANA เชิดหัวหลบเครื่องบินกระทรวงฯ กลางเวหา หวั่นซ้ำรอยโศกนาฏกรรม
เที่ยวบิน ANA NH968 จากเซี่ยงไฮ้ยกเลิกลงจอดกะทันหันที่สนามบินฮาเนดะ โตเกียว หลังเครื่องตรวจสอบการบินของกระทรวงคมนาคมญี่ปุ่นบินเข้าใกล้ ผู้โดยสารทั้ง 197 คนปลอดภัย
เที่ยวบิน ANA NH968 ของสายการบินออล นิปปอน แอร์เวย์ ต้องยกเลิกการลงจอดกะทันหันที่ท่าอากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเช้าวันที่ 4 สิงหาคม 2569 ก่อนเวลา 06.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น หลังระบบป้องกันการชนกันกลางอากาศ หรือ TCAS บนเครื่องแจ้งเตือนระดับ Resolution Advisory ให้นักบินไต่ระดับหลบทันที เครื่องบินโบอิ้ง 767-300ER ทะเบียน JA626A ลำดังกล่าวเดินทางมาจากท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ผู่ตง ประเทศจีน และกำลังอยู่ในแนวร่อนลงจอดรันเวย์ซี เมื่อเกิดเหตุ ผู้โดยสารและลูกเรือรวม 197 คนปลอดภัยทุกคน ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ และเครื่องบินไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด
เครื่องบินอีกลำที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้คือเครื่องบิน Cessna 525C Citation CJ4 ทะเบียน JA010G สังกัดสำนักงานการบินพลเรือนญี่ปุ่น หรือ JCAB ภายใต้กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบระบบช่วยการเดินอากาศและอุปกรณ์ภาคพื้นของสนามบิน ไม่ใช่เที่ยวบินโดยสารทั่วไป ตามข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมญี่ปุ่น เครื่องตรวจสอบการบินลำนี้เพิ่งขึ้นบินจากรันเวย์ดีในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่ ANA NH968 กำลังเข้าใกล้แนวลงจอด ทำให้เครื่องทั้งสองลำเข้าใกล้กันผิดปกติ นักบิน ANA จึงยกเลิกการลงจอดและไต่ระดับกลับไปเตรียมลงจอดใหม่ตามคำสั่งของระบบ
ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบติดตามเที่ยวบิน ADS-B ของ Flightradar24 ระบุว่า ช่วงที่เครื่องบินทั้งสองลำเข้าใกล้กันมากที่สุด มีระยะห่างตามแนวดิ่งประมาณ 100 ฟุต และระยะห่างตามแนวขวางประมาณ 1.2 กิโลเมตร ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวยังเป็นข้อมูลวิเคราะห์จากระบบติดตามเที่ยวบินเท่านั้น ทางการญี่ปุ่นยังไม่ได้ประกาศระยะใกล้สุดอย่างเป็นทางการ
กระทรวงคมนาคมญี่ปุ่นแจ้งว่ากำลังตรวจสอบลำดับคำสั่งการบินและสาเหตุที่เครื่องทั้งสองลำเข้าใกล้กันในลักษณะนี้ ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าความผิดพลาดเกิดจากขั้นตอนใด ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งจากหอบังคับการบิน การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ หรือเส้นทางบินของเครื่องตรวจสอบการบิน จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าฝ่ายใดเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์นี้
Earlier today in Tokyo, a CAB CitationJet crossed in front of an ANA 767 on approach to Haneda, triggering a TCAS RA. The ANA flight climbed for a go-around. ADS-B data shows closest lateral distance of ~0.776 mi with vertical separation of ~100 ft.https://t.co/v4sIfHoAF2 pic.twitter.com/cOMD4A5hhZ
— Flightradar24 (@flightradar24) August 4, 2026
ทางสายการบิน ANA ยืนยันว่าผู้โดยสารทุกคนปลอดภัยดี และเที่ยวบินสามารถลงจอดที่ฮาเนดะได้อย่างปลอดภัยในเวลาต่อมาไม่นาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของญี่ปุ่นจะพิจารณาต่อไปว่าเหตุการณ์นี้เข้าข่าย “เหตุการณ์ร้ายแรง” ที่ต้องให้คณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งญี่ปุ่นเข้าสอบสวนอย่างเต็มรูปแบบหรือไม่ ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานฮาเนดะในช่วงนี้ควรติดตามประกาศจากสายการบินอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจมีความล่าช้าของเที่ยวบินระหว่างการตรวจสอบ
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