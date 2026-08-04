ญาติ 3 ศพฆ่าฝังดิน เผย ‘ไอ้ป๋อง’ มองหน้าแค้น แฉชอบชักปืนขู่ จี้ประหารเท่านั้น
ญาติรับร่าง 3 ศพเหยื่อ ‘ไอ้ป๋อง’ ฆ่าฝังดินชลบุรี จี้ลงโทษประหารชีวิตออกจากคุก 2 เดือน คร่าชีวิตแล้ว 5 ศพ แฉพฤติกรรม ชอบชักปืนขู่-สวมเสื้อกั๊กตำรวจ
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 ญาติเหยื่อพ่อแม่ลูก 3 ศพที่ถูก นายฑนา เกิดทอง หรือ ป๋อง ฆ่าฝังดิน ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เดินทางมารับร่างที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ไปประกอบพิธีทางศาสนา ฝั่งญาติผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่า พฤติกรรมของคนร้ายโหดเหี้ยมเกินกว่าจะให้อภัย และสมควรได้รับโทษประหารชีวิต เนื่องจากฆาตกรรายนี้เพิ่งได้รับการปล่อยตัวออกจากคุกมาเพียง 2 เดือน แต่กลับมาก่อเหตุคร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปถึง 5 ศพ และเชื่อว่าในความเป็นจริงอาจจะมีเหยื่อมากกว่านั้น
นายกฤษดา อายุ 36 ปี ญาติผู้เสียชีวิต เผยว่า ตนและนายป๋องอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ไม่ได้สนิทสนมหรือเคยพูดคุยกันมาก่อน ในช่วงที่มีการฝากขัง ตนได้พูดคุยกับนายป๋อง ซึ่งในตอนแรกนายป๋องมองหน้าตนด้วยสายตาเคียดแค้น แต่เมื่อจำได้ว่าตนเป็นใครก็ก้มหน้าลงและขอโทษ โดยตนได้บอกกับนายป๋องไปว่าอย่างไรก็ต้องโดนโทษประหารชีวิตอย่างแน่นอน
ตนเชื่อว่าหากนายป๋องรู้ว่าเป็นครอบครัวของตนก็อาจจะไม่ลงมือ แต่อาจเป็นเพราะบ้านของตนตั้งอยู่ในจุดที่เปลี่ยวและทางเข้าลึกมาก
เมื่อย้อนถามถึงพฤติกรรมในอดีตของนายป๋อง ญาติระบุว่าในช่วงวัยรุ่น นายป๋องมักมีพฤติกรรมเกเร เวลาขี่รถผ่านเพื่อนหรือรุ่นน้องมักจะชอบชักอาวุธปืนออกมาจ่อขู่เป็นประจำโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ไม่ได้ลั่นไกยิง คาดว่าน่าจะมีเรื่องของอาการมึนเมายาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
นอกจากนี้ นายป๋องยังมีพฤติกรรมชอบสวมใส่เสื้อกั๊กหรือเสื้อคลุมที่มีลักษณะคล้ายชุดตำรวจมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ไม่ใช่ชุดตำรวจสีกากี (สีน้ำตาล)
ประเด็นญาติผู้สูญเสียติดใจ คือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตัดพ้อว่าตำรวจไม่ใส่ใจความเดือดร้อนของประชาชนและไม่มีการติดตามเรื่องอย่างที่ควรจะเป็น เพราะหลังจากคนในครอบครัวหายตัวไป ตนไปดูที่บ้านเกือบทุกวัน พยายามไปบีบแตรเรียกแต่บ้านกลับปิดเงียบและมีรถจอดอยู่ตามปกติ
ขณะที่ทางตำรวจอ้างว่าเหตุที่ไม่ได้เข้าไปตรวจสอบในทันทีเนื่องจากเห็นว่าไฟในบ้านเปิดอยู่ แต่ญาติโต้แย้งว่านั่นเป็นเพราะที่บ้านติดตั้งโคมไฟระบบโซล่าเซลล์ ซึ่งไฟจะเปิดสว่างขึ้นเองโดยอัตโนมัติเมื่อมืดอยู่แล้ว
ญาติทิ้งท้ายด้วยความอัดอั้นว่า หากเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามคดีตั้งแต่ที่พ่อ แม่ และลูกหายตัวไป มีการลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบและเก็บกู้ข้อมูล เคสของเด็กรัสเซียทั้งสองคนอาจไม่ต้องมีการสูญเสีย
“ทำใจไม่ได้หรอก มันเกินที่จะให้อภัยพวกมันครับ มันไม่สำนึกหรอกครับ อย่างไอ้ป๋องมันสมควรโดนประหารอยู่แล้ว เพิ่งออกมาแค่ 2 เดือน ฆ่าไปตั้ง 5 ศพ เผลอ ๆ ยังมีเกินกว่านั้นอีก ถ้าเกิดมันรู้ว่าเป็นครอบครัวผม มันก็ไม่ทำหรอกพี่เพราะมันรู้จักครับ ผมคือคนที่ตะโกนคุยกับป๋องตอนฝากขัง บอกว่าโดนประหารแน่ มันก็หันมาขอโทษครับ ที่ป๋องมันมองหน้าผมแค้น ๆ แต่พอมันจำได้ก็ก้มหน้า ทั้งสองรู้จักกันเพราะเป็นคนแถวบ้าน แต่ไม่สนิทและไม่เคยคุยกัน
ส่วนพฤติกรรมของนายป๋องเกเร เวลาขี่รถผ่านจะชอบชักปืนจ่อหน้า แต่ไม่ยิง ซึ่งตนไม่ทราบว่าทำไปเพราะอะไร
สำหรับเรื่องการเอี่ยวกับตำรวจนั้น นายป๋องชอบสวมชุดเอี๊ยม เสื้อกั๊ก หรือเสื้อคลุมของตำรวจ ตนและคนแถวบ้านทราบดีว่าอีกฝ่ายไม่ใช่ตำรวจ แต่คนอื่น ๆ ถ้าเห็นบุคคลนี้ใส่ชุดตำรวจอาจคิดว่าเป็นตำรวจจริง ๆ”
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