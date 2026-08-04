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ผบ.ตร. เผยตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ หลังถูกแฉเป็นลูกพี่ “ไอ้ป๋อง” เกษียณตั้งแต่ปี 57

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 17:09 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 17:09 น.
ผบ.ตร. เผยตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ หลังถูกแฉเป็นลูกพี่ "ไอป๋อง" เกษียณตั้งแต่ปี 57

ผบ.ตร. เผยตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ หลังถูกแฉเป็นลูกพี่ “ไอ้ป๋อง” ผู้ต้องหาคดีฆ่า 5 ศพ พบเกษียณตั้งแต่ปี 2557 แต่ยังไม่ทราบยศสุดท้าย

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหยื่อของ “ไอ้ป๋อง” ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม 5 ศพ เปิดเผยในรายการโหนกระแส ว่า ไอ้ป๋อง เป็นเด็กเดินยาเสพติดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุรี

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ มอบหมายให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 เร่งตรวจสอบประเด็นดังกล่าว ล่าสุดพบว่าตำรวจนายที่ถูกพาดพิงเกษียณอายุราชการไปตั้งแต่ปี 2557 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่ายังไม่แน่ชัดเรื่องตำแหน่งและยศสุดท้ายก่อนเกษียณเนื่องจากผ่านมาหลายปี

ก่อนหน้านี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเร่งรัดติดตามข้อเท็จจริงดังกล่าว พร้อมกับกำชับให้ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยและอาญาหากพบว่ามีมูล

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ผู้บังคับบัญชานำโทรศัพท์มือถือของตำรวจนายที่ถูกกล่าวหามาตรวจสอบเพื่อหาพยานหลักฐานโดยด่วน สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดหากพบว่ามีตำรวจนายอื่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันจุดยืนว่าจะไม่ปกป้องตำรวจที่กระทำความผิดอย่างเด็ดขาด โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมรายงานความคืบหน้าให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและประชาชนรับทราบต่อไป

ที่มา: ไทยโพสต์

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 17:09 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 17:09 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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