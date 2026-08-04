เก็ท ราชสิทธิ์ หายซ่า มอบตัวคดีทุบเบนซ์ลิมิเต็ด ขอโทษสังคม ยอมรับโมโห ยันพร้อมจ่ายค่าเสียหาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พุทธมณฑล ควบคุมตัว เก็ท ราชสิทธิ์ คดีทุบทำลายรถยนต์เบนซ์รุ่นลิมิเต็ด ส่งศาลแขวงจังหวัดนครปฐม ลั่นผมขอโทษ
ระหว่างถูกควบคุมตัวส่งศาล นายเก็ท กล่าวขอโทษสังคมที่ทำตัวแบบนั้น พร้อมระบุว่าก่อเหตุเพราะความโมโหเท่านั้น และเมื่อตนเป็นคนทำก็ต้องจ่ายค่าเสียหาย ส่วนผู้ต้องหาอีกรายไม่ให้ความเห็นใด ๆ
พ.ต.อ.พรชัย อริยานนท์ ผู้กำกับการ สภ.พุทธมณฑล เปิดเผยว่าผู้ต้องหาทั้ง 2 รายติดต่อเข้ามาเพื่อขอมอบตัว จากนั้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์
จากการสอบปากคำ ทั้งสองให้การรับสารภาพ โดยอ้างว่าสาเหตุเกิดจากความโมโหหลังมีการโต้เถียงและต่อว่ากันไปมา จึงก่อเหตุทุบทำลายรถของผู้เสียหาย
ภายหลังการสอบสวน พนักงานสอบสวนส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมสำนวนฟ้องต่อศาลแขวงจังหวัดนครปฐมตามขั้นตอนกฎหมาย
เหตุการณ์เริ่มจากคลิปที่แพร่ในโซเชียลมีเดีย โดยผู้เสียหายระบุว่ามีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขับในลักษณะส่ายไปมาและขวางช่องจราจร เมื่อบีบแตรเตือน อีกฝ่ายแสดงความไม่พอใจ หันมาด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย จากนั้นขับตีคู่ ถ่มน้ำลายใส่รถ และทุบทำลายกระจกจนได้รับความเสียหาย
รถที่ถูกทุบเป็น Mercedes-AMG C43 4MATIC Coupe Special Edition ซึ่งเป็นรุ่นลิมิเต็ด และสีดังกล่าวมีในประเทศไทยเพียง 18 คัน ทำให้เกิดการคาดการณ์เรื่องค่าซ่อมกันอย่างกว้างขวาง
ก่อนเข้ามอบตัว ผู้ก่อเหตุโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดีย โดยขอโทษวิทยาลัยเทคนิคนครนายกที่นำชื่อสถาบันไปอ้างอิง เนื่องจากเคยศึกษาที่นั่นในอดีต พร้อมยอมรับว่าทำเกินกว่าเหตุจริง และพร้อมเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
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