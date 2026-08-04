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เก็ท ราชสิทธิ์ หายซ่า มอบตัวคดีทุบเบนซ์ลิมิเต็ด ขอโทษสังคม ยอมรับโมโห ยันพร้อมจ่ายค่าเสียหาย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 17:14 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 17:14 น.
เก็ท ราชสิทธิ์ มอบตัวคดีทุบเบนซ์ลิมิเต็ด ทำเพราะโมโห ยันพร้อมจ่ายค่าเสียหาย
ภาพจาก : FB ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ﻿

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พุทธมณฑล ควบคุมตัว เก็ท ราชสิทธิ์ คดีทุบทำลายรถยนต์เบนซ์รุ่นลิมิเต็ด ส่งศาลแขวงจังหวัดนครปฐม ลั่นผมขอโทษ

ระหว่างถูกควบคุมตัวส่งศาล นายเก็ท กล่าวขอโทษสังคมที่ทำตัวแบบนั้น พร้อมระบุว่าก่อเหตุเพราะความโมโหเท่านั้น และเมื่อตนเป็นคนทำก็ต้องจ่ายค่าเสียหาย ส่วนผู้ต้องหาอีกรายไม่ให้ความเห็นใด ๆ

พ.ต.อ.พรชัย อริยานนท์ ผู้กำกับการ สภ.พุทธมณฑล เปิดเผยว่าผู้ต้องหาทั้ง 2 รายติดต่อเข้ามาเพื่อขอมอบตัว จากนั้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์

จากการสอบปากคำ ทั้งสองให้การรับสารภาพ โดยอ้างว่าสาเหตุเกิดจากความโมโหหลังมีการโต้เถียงและต่อว่ากันไปมา จึงก่อเหตุทุบทำลายรถของผู้เสียหาย

ภายหลังการสอบสวน พนักงานสอบสวนส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมสำนวนฟ้องต่อศาลแขวงจังหวัดนครปฐมตามขั้นตอนกฎหมาย

เหตุการณ์เริ่มจากคลิปที่แพร่ในโซเชียลมีเดีย โดยผู้เสียหายระบุว่ามีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขับในลักษณะส่ายไปมาและขวางช่องจราจร เมื่อบีบแตรเตือน อีกฝ่ายแสดงความไม่พอใจ หันมาด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย จากนั้นขับตีคู่ ถ่มน้ำลายใส่รถ และทุบทำลายกระจกจนได้รับความเสียหาย

รถที่ถูกทุบเป็น Mercedes-AMG C43 4MATIC Coupe Special Edition ซึ่งเป็นรุ่นลิมิเต็ด และสีดังกล่าวมีในประเทศไทยเพียง 18 คัน ทำให้เกิดการคาดการณ์เรื่องค่าซ่อมกันอย่างกว้างขวาง

ก่อนเข้ามอบตัว ผู้ก่อเหตุโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดีย โดยขอโทษวิทยาลัยเทคนิคนครนายกที่นำชื่อสถาบันไปอ้างอิง เนื่องจากเคยศึกษาที่นั่นในอดีต พร้อมยอมรับว่าทำเกินกว่าเหตุจริง และพร้อมเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 17:14 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 17:14 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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