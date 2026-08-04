ทัวร์ลงยับ! หนุ่มลาว หน้าคล้าย ฮลุน โซโล่ ขอโทษคนไทย หลังตั้งชื่อช่อง ฮลุน2
ทัวร์ลง! หนุ่มลาว หน้าคล้าย ฮลุน โซโล่ อัดคลิปขอโทษคนไทย หลังตั้งชื่อช่อง “ฮลุน2” จนดราม่าข้ามประเทศ เตรียมเปลี่ยนชื่อกลับหลังครบกำหนดแพลตฟอร์ม
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างเมื่อมีการแชร์คลิปจากช่องติ๊กต็อกของหนุ่มชาวลาวรายหนึ่งที่มีใบหน้าละม้ายคล้ายคลึงกับยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวผู้ล่วงลับ ฮลุน โซโล่ ทั้งหนุ่มลาวคนดังกล่าวยังเปลี่ยนชื่อช่องเป็น ฮลุน 2 จนกลายเป็นจุดก่อให้เกิดดราม่าร้อนของชาวเน็ตบางส่วนที่มองว่าเป็นการกระทำที่ไม่ให้เกียรติฮลุนเลย ควรสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมา การนำชื่อฮลุนมาตั้งเป็นชื่อช่องของตัวเองดูเหมือนเป็นการนำชื่อผู้ล่วงลับมาหากิน
ล่าสุด หนุ่มลาว เจ้าของช่อง ฮลุน 2 ได้ออกมาอัดคลิปขอโทษแฟนคลับของ ฮลุน โซโล่ และคนไทยทุก ๆ คน โดยเขาอ้างว่า มีหลายคนทักว่าตนหน้าเหมือนยูทูบเบอร์ดังผู้ล่วงลับจนไม่กล้าออกจากบ้าน ก่อนจะตัดสินใจเปลี่ยนชื่อช่องเป็น “ฮลุน 2” ต่อมาเกิดเป็นดราม่าขึ้น ตนรับทราบเรื่องทั้งหมด และรอเวลาของแพลตฟอร์มที่จะให้เปลี่ยนชื่อช่องใหม่อีกครั้งในอีก 7 วันข้างหน้า เมื่อครบกำหนดแล้วจะรีบเปลี่ยนในทันที
@van.xay477
@van.xay477
ເບີດຄຳຊິເວົ້າ😆 ฮลุนโซโล่
@van.xay477
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อ้างอิงจาก : TikTok ฮลุน2, FB World Forum ข่าวสารต่างประเทศ
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