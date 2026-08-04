พยากรณ์อากาศวันนี้ 4 ส.ค. 69 ไทยยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ กทม. ฝนฟ้าคะนอง เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลัน
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 4 ส.ค. 69 หลายภูมิภาคยังเผชิญฝนตกหนักจากอิทธิพลมรสุมและร่องมรสุม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำ เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน
ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายในหลายพื้นที่ โดยบางจังหวัดมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของประเทศ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้หลายพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนสะสมต่อเนื่อง
กรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มต่ำ ติดตามประกาศเตือนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก หรือระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงได้หากมีฝนตกต่อเนื่องหลายชั่วโมง
ภาพรวมสภาพอากาศรายภูมิภาค วันนี้ 4 ส.ค. 69
- ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนค่อนข้างมาก หลายจังหวัดมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก
- ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองกระจาย พร้อมฝนตกหนักบางพื้นที่
- ภาคตะวันออก ยังเป็นอีกพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนสะสม
- ภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ โดยเฉพาะฝั่งอันดามัน ขณะเดียวกันทะเลมีคลื่นลมค่อนข้างแรง ชาวเรือควรใช้ความระมัดระวัง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณ 60-70% ของพื้นที่ และอาจมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-35 องศาเซลเซียส ผู้ที่ต้องเดินทางช่วงเย็นควรเตรียมอุปกรณ์กันฝน และเผื่อเวลาเดินทางเป็นพิเศษ เนื่องจากอาจเกิดน้ำท่วมขังบนถนนบางจุด
- ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยง
- หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
- ผู้ใช้รถใช้ถนนควรเพิ่มความระมัดระวัง เนื่องจากทัศนวิสัยอาจลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดฝนตกหนัก
- ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรติดตามประกาศสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดก่อนออกจากฝั่ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พยากรณ์อากาศวันนี้ 27 กรกฎาคม 2569 ตะวันออกฝนหนักมาก เตือนน้ำป่าไหลหลาก
- พยากรณ์อากาศวันนี้ 24 กรกฎาคม 2569 ตะวันออก ใต้ฝั่งตะวันตก ฝนหนักมาก
- กรมอุตุฯ ตอบแล้ว ภาคไหนสัมผัสลมหนาว-เจอฝนซ้ำ พยากรณ์อากาศ 17-23 ธ.ค.68
ติดตาม The Thaiger บน Google News: