เฒ่าหื่น จับหน้าอกนร.หญิง 14 กลางรถเมล์ ชาวบ้านถ่ายคลิปทัน โดนคุก 4 เดือน
ศาลฮ่องกงสั่งจำคุก 4 เดือน ชายวัย 65 ปี ลวนลามนักเรียนหญิงบนรถเมล์ เผยมีประวัติคดีลักษณะเดียวกัน 3 ครั้ง
ศาลแขวงเกาลูนตะวันตก เขตบริหารพิเศษฮ่องกง มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 สั่งจำคุก นายหู อิ้วเซ็ง ชายวัย 65 อาชีพพนักงานขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ปี เป็นเวลา 4 เดือน ในความผิดฐานอนาจาร หลังก่อเหตุกับนักเรียนหญิงบนรถโดยสารประจำทางในย่านมงก๊ก
เหตุเกิดบนชั้นบนของรถโดยสารประจำทางสาย 16 บริเวณถนนมงก๊กใกล้แยกถนนไซหยางฉอยใต้ ขณะที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กำลังเดินทางกลับบ้านหลังเลิกเรียน จำเลยใช้มือซ้ายเอื้อมจากด้านหลังไปสัมผัสบริเวณหลัง รักแร้ และหน้าอกของผู้เสียหาย เป็นเวลาไม่กี่วินาที
ประชาชนที่อยู่บนทางเท้าเห็นเหตุการณ์ผ่านหน้าต่างรถ จึงบันทึกคลิปไว้และเผยแพร่ลงโซเชียลมีเดีย
ตำรวจเขตมงก๊กพบคลิปดังกล่าวในช่วงบ่ายวันเดียวกัน จึงประสานเจ้าหน้าที่ประสานงานโรงเรียนจนติดต่อผู้เสียหายได้ ตำรวจระบุว่าผู้เสียหายตกใจกลัวจึงไม่ได้แจ้งความทันที
ผู้เสียหายให้การว่าขณะเกิดเหตุรู้สึกว่ามีคนไม่ทราบว่าเป็นใครสัมผัสบริเวณรักแร้ของตนเป็นเวลาไม่กี่วินาที รู้สึกกลัวมาก
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจำนวนมาก ประกอบกับความร่วมมือจากบริษัทเดินรถ จนระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้ และจับกุมได้ในคืนวันเดียวกันที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊า ขณะเดินทางกลับเข้าฮ่องกง
ผู้ถูกจับกุมให้การรับสารภาพในชั้นเตือน และไม่รู้จักผู้เสียหายมาก่อน
จำเลยถูกตั้งข้อหาอนาจาร 1 กระทง และถูกปฏิเสธการประกันตัวตั้งแต่ชั้นแรก ต่อมายื่นขอประกันตัวต่อศาลสูงด้วยตัวเองโดยไม่มีทนายความ แต่ถูกปฏิเสธเช่นกัน จึงถูกควบคุมตัวระหว่างพิจารณาคดีมาโดยตลอด
วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 จำเลยรับสารภาพ ในชั้นศาลเปิดเผยว่าเคยมีประวัติคดีอนาจารมาแล้ว 3 ครั้ง ศาลจึงเลื่อนการพิพากษาเพื่อขอรายงานภูมิหลังและรายงานทางจิตวิทยา
ในชั้นขอความปรานี ทนายเวรระบุว่าจำเลยสมรสแล้วและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับภรรยา แต่ไม่ได้พักอาศัยด้วยกันเพราะเหตุผลด้านการทำงาน วันเกิดเหตุกำลังเดินทางไปทำงาน จึงไม่ใช่การกระทำที่วางแผนไว้ล่วงหน้า
ทนายยังระบุว่าจำเลยตกงานเพราะคดีนี้ และเมื่อพิจารณาจากอายุ ก็ยากที่จะหางานใหม่ได้
ในการเพิ่มเติมคำขอความปรานีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ทนายระบุว่าจำเลยยินดีเข้ารับการบำบัดทางจิตวิทยา และถูกควบคุมตัวมาแล้วกว่า 2 เดือน ซึ่งถือว่าได้รับบทเรียนอย่างมากแล้ว
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