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เฒ่าหื่น จับหน้าอกนร.หญิง 14 กลางรถเมล์ ชาวบ้านถ่ายคลิปทัน โดนคุก 4 เดือน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 03:30 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 03:31 น.

ศาลฮ่องกงสั่งจำคุก 4 เดือน ชายวัย 65 ปี ลวนลามนักเรียนหญิงบนรถเมล์ เผยมีประวัติคดีลักษณะเดียวกัน 3 ครั้ง

ศาลแขวงเกาลูนตะวันตก เขตบริหารพิเศษฮ่องกง มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 สั่งจำคุก นายหู อิ้วเซ็ง ชายวัย 65 อาชีพพนักงานขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ปี เป็นเวลา 4 เดือน ในความผิดฐานอนาจาร หลังก่อเหตุกับนักเรียนหญิงบนรถโดยสารประจำทางในย่านมงก๊ก

เหตุเกิดบนชั้นบนของรถโดยสารประจำทางสาย 16 บริเวณถนนมงก๊กใกล้แยกถนนไซหยางฉอยใต้ ขณะที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กำลังเดินทางกลับบ้านหลังเลิกเรียน จำเลยใช้มือซ้ายเอื้อมจากด้านหลังไปสัมผัสบริเวณหลัง รักแร้ และหน้าอกของผู้เสียหาย เป็นเวลาไม่กี่วินาที

ประชาชนที่อยู่บนทางเท้าเห็นเหตุการณ์ผ่านหน้าต่างรถ จึงบันทึกคลิปไว้และเผยแพร่ลงโซเชียลมีเดีย

ตำรวจเขตมงก๊กพบคลิปดังกล่าวในช่วงบ่ายวันเดียวกัน จึงประสานเจ้าหน้าที่ประสานงานโรงเรียนจนติดต่อผู้เสียหายได้ ตำรวจระบุว่าผู้เสียหายตกใจกลัวจึงไม่ได้แจ้งความทันที

ผู้เสียหายให้การว่าขณะเกิดเหตุรู้สึกว่ามีคนไม่ทราบว่าเป็นใครสัมผัสบริเวณรักแร้ของตนเป็นเวลาไม่กี่วินาที รู้สึกกลัวมาก

จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจำนวนมาก ประกอบกับความร่วมมือจากบริษัทเดินรถ จนระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้ และจับกุมได้ในคืนวันเดียวกันที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊า ขณะเดินทางกลับเข้าฮ่องกง

ผู้ถูกจับกุมให้การรับสารภาพในชั้นเตือน และไม่รู้จักผู้เสียหายมาก่อน

จำเลยถูกตั้งข้อหาอนาจาร 1 กระทง และถูกปฏิเสธการประกันตัวตั้งแต่ชั้นแรก ต่อมายื่นขอประกันตัวต่อศาลสูงด้วยตัวเองโดยไม่มีทนายความ แต่ถูกปฏิเสธเช่นกัน จึงถูกควบคุมตัวระหว่างพิจารณาคดีมาโดยตลอด

วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 จำเลยรับสารภาพ ในชั้นศาลเปิดเผยว่าเคยมีประวัติคดีอนาจารมาแล้ว 3 ครั้ง ศาลจึงเลื่อนการพิพากษาเพื่อขอรายงานภูมิหลังและรายงานทางจิตวิทยา

ในชั้นขอความปรานี ทนายเวรระบุว่าจำเลยสมรสแล้วและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับภรรยา แต่ไม่ได้พักอาศัยด้วยกันเพราะเหตุผลด้านการทำงาน วันเกิดเหตุกำลังเดินทางไปทำงาน จึงไม่ใช่การกระทำที่วางแผนไว้ล่วงหน้า

ทนายยังระบุว่าจำเลยตกงานเพราะคดีนี้ และเมื่อพิจารณาจากอายุ ก็ยากที่จะหางานใหม่ได้

ในการเพิ่มเติมคำขอความปรานีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ทนายระบุว่าจำเลยยินดีเข้ารับการบำบัดทางจิตวิทยา และถูกควบคุมตัวมาแล้วกว่า 2 เดือน ซึ่งถือว่าได้รับบทเรียนอย่างมากแล้ว

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 03:30 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 03:31 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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