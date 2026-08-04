รวบพนักงานแสบ สลับคิวอาร์โค้ด รับเงินเข้าบช.ส่วนตัว ลักรองเท้า เสียหายครึ่งล้าน
รวบพนักงานขายแสบ สลับคิวอาร์โค้ด รับเงินลูกค้าโอนเข้าบัญชีส่วนตัว ลักรองเท้าแบรนด์ดังกว่า 200 คู่ เสียหายรวมกว่าครึ่งล้าน
4 ส.ค. 2569 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ร่วมกันจับกุม นายธนวัฒน์ฯ อายุ 52 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่ ที่ จ.1336/2569 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2569 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันลักทรัพย์นายจ้าง” โดยจับกุมได้ที่บริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่ ม.3 ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
สืบเนื่องจาก บริษัท รอซโซ่ จำกัด ผู้เสียหาย ได้เปิดกิจการร้านจำหน่ายรองเท้าสนีกเกอร์ชื่อดัง “SNEAKER DOCK” ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มอบหมายให้หัวหน้าพนักงานขายควบคุมการจัดเก็บสินค้าเพื่อส่งคืนคลังของบริษัท ซึ่งมีพนักงานขายในร้านคือ น.ส.ธัญสินีฯ และนายธนวัฒน์ฯ (ผู้ต้องหา) ซึ่งเป็นบิดาและบุตรสาวร่วมกันทำหน้าที่จัดเก็บสินค้า
ต่อมาเมื่อสินค้าส่งไปถึงคลังส่วนกลาง แผนกบัญชีได้ตรวจสอบพบว่ามีรองเท้าสูญหายไปจำนวนมากถึง 201 คู่ รวมมูลค่าความเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้น 501,840 บาท อีกทั้งจากการสอบถามลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าพบว่า ในช่วงที่ร้านเปิดให้บริการ กลุ่มผู้ต้องหาได้นำแผ่นกระดาษเคลือบพลาสติกที่เป็น QR Code ส่วนตัวมาให้ลูกค้าสแกนจ่ายเงินค่าสินค้าแทนการสแกนผ่านเครื่อง POS ของทางร้าน ทำให้เงินค่าสินค้าถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวโดยตรง
ต่อมาภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุม น.ส.ธัญสินีฯ ได้ก่อนหน้านี้ และได้สืบสวนขยายผลจนพบว่า นายธนวัฒน์ฯ ผู้เป็นบิดา ได้หลบหนีมากบดานอยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงลงพื้นที่ตรวจสอบและเข้าทำการจับกุมตัว ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนต่อไป เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธในชั้นจับกุม
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