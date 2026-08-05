หมอช้าง ฟันธง 5 ราศีดวงดีสิงหาคม ใครมีโอกาสเลื่อนขั้น-สละโสด เช็กเลย
หมอช้าง เผย 5 ราศีดวงดีสิงหาคม 2569 พร้อมแจกฤกษ์มงคล 3 วันดีเหมาะจัดงานสำคัญและเคล็ดลับทำบุญรับทรัพย์
เข้าสู่เดือนสิงหาคม 2569 หลายคนเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยการตรวจดวงชะตา วางแผนเรื่องงาน การเงิน และความรัก ล่าสุด หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา นักพยากรณ์ชื่อดัง เปิด 5 อันดับราศีดวงดีประจำเดือนสิงหาคม พร้อมตั้งคำถามถึงแฟน ๆ ว่า 5 อันดับราศีดวงดี เดือนสิงหาคมมาแล้วครับ มีราศีของคุณติดอันดับหรือไม่?
ผลการจัดอันดับครั้งนี้ ราศีเมถุน ขึ้นแท่นเป็นราศีดวงดีที่สุดประจำเดือน ตามมาด้วย ราศีพฤษภ ราศีกรกฎ ราศีพิจิก และราศีสิงห์ ผู้ที่มีราศีติดอันดับอาจใช้ช่วงจังหวะขาขึ้นนี้เดินหน้าทำสิ่งที่วางแผนไว้ โดยเฉพาะเรื่องที่ต้องอาศัยการเจรจา การตัดสินใจ หรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่
5 อันดับราศีดวงดี เดือนสิงหาคม 2569
อันดับ 1 ราศีเมถุน
เดือนนี้ชาวราศีเมถุนมาแรงเป็นอันดับหนึ่ง มีโอกาสพบความก้าวหน้าในเรื่องงาน การติดต่อสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง เรื่องที่เคยติดขัดอาจเริ่มเห็นทางออก รวมถึงมีโอกาสได้รับข่าวดีหรือความช่วยเหลือจากคนรอบตัว
การเสริมดวงของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ ควรหมั่นทำบุญเกี่ยวกับการศึกษา บริจาคหนังสือ อุปกรณ์การเรียน หรือมอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่ขาดโอกาส พร้อมใช้คำพูดอย่างระมัดระวัง เพราะการสื่อสารที่ดีจะช่วยเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ ๆ
อันดับ 2 ราศีพฤษภ
ชาวราศีพฤษภมีแนวโน้มได้รับผลตอบแทนจากความพยายามที่ผ่านมา ทั้งด้านการงานและการเงิน อาจมีรายได้เข้ามาหลายช่องทาง หรือได้รับโอกาสให้แสดงฝีมือมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรวางแผนค่าใช้จ่ายให้รอบคอบ ไม่ซื้อของตามอารมณ์จนกระเป๋าเบาก่อนสิ้นเดือน
แนวทางเสริมดวง แนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับอาหาร น้ำดื่ม หรือบริจาคของใช้จำเป็นแก่ผู้ยากไร้ รวมถึงจัดระเบียบกระเป๋าสตางค์และโต๊ะทำงานให้สะอาด เพื่อเปิดรับพลังงานและโอกาสทางการเงิน
อันดับ 3 ราศีกรกฎ
ชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ได้รับโอกาสใหม่จากผู้ใหญ่หรือคนใกล้ตัว การงานเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น สิ่งที่เคยกังวลอาจคลี่คลายไปในทางที่ดี ขณะที่เรื่องความรักมีโอกาสพัฒนา คนโสดอาจได้พบคนถูกใจผ่านงานหรือวงสังคมใหม่
การเสริมดวงควรทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาล ผู้ป่วย หรือช่วยเหลือผู้สูงอายุ รวมทั้งหาเวลาอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้น เพราะแรงสนับสนุนจากคนในบ้านจะช่วยให้ตัดสินใจเรื่องสำคัญได้มั่นใจ
อันดับ 4 ราศีพิจิก
เดือนสิงหาคมเป็นช่วงที่ชาวราศีพิจิกเริ่มมองเห็นผลลัพธ์จากสิ่งที่ลงแรงมานาน มีโอกาสได้รับมอบหมายงานสำคัญ เลื่อนตำแหน่ง หรือได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ แต่ควรระวังความเครียดและการทำงานหนักจนพักผ่อนไม่เพียงพอ
วิธีเสริมดวงที่เหมาะคือการบริจาคโลหิต ทำบุญช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ หรือร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ควรฝึกปล่อยวางเรื่องเล็กน้อย และหลีกเลี่ยงการตัดสินใจขณะมีอารมณ์ร้อน
อันดับ 5 ราศีสิงห์
ชาวราศีสิงห์มีพลังในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ เหมาะกับการนำเสนอผลงาน สมัครงาน เปิดกิจการ หรือวางแผนโครงการที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีโอกาสได้รับการยอมรับมากขึ้น แต่ต้องระวังความมั่นใจที่มากเกินไปจนมองข้ามคำแนะนำจากผู้อื่น
การเสริมดวงควรทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่าง เช่น ถวายหลอดไฟ ค่าไฟ หรือเทียน รวมถึงช่วยเหลือหน่วยงานสาธารณประโยชน์ การรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างจะช่วยลดความผิดพลาดและทำให้การงานเดินหน้าได้ราบรื่น
ส่วนผู้ที่ไม่มีราศีติด 5 อันดับแรก ไม่ได้หมายความว่าตลอดทั้งเดือนจะพบแต่เรื่องติดขัด การดูแลสติ วางแผนการเงิน ทำงานอย่างรอบคอบ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว เป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้ทุกเรื่องเดินหน้าได้ดี คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ควรใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล
เช็ก 3 ฤกษ์มงคล เดือนสิงหาคม 2569
นอกจากการจัดอันดับราศีดวงดีแล้ว หมอช้างยังเปิดเผยฤกษ์มงคลประจำเดือนสิงหาคมจำนวน 3 วัน เหมาะสำหรับประกอบพิธีมงคล เริ่มต้นกิจการ ติดต่อเจรจา เปิดร้าน ย้ายบ้าน ออกรถ หรือทำเรื่องสำคัญ ได้แก่
- วันที่ 14 สิงหาคม 2569
- วันที่ 21 สิงหาคม 2569
- วันที่ 26 สิงหาคม 2569
ผู้ที่กำลังวางแผนเริ่มต้นงานใหม่ สามารถนำวันดังกล่าวไปประกอบการตัดสินใจได้
อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาความพร้อมส่วนตัว เวลาเกิด และรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมร่วมด้วย เพราะฤกษ์ที่เหมาะสมของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน
ข้อมูลจาก : หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา
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