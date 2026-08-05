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หมอช้าง ฟันธง 5 ราศีดวงดีสิงหาคม ใครมีโอกาสเลื่อนขั้น-สละโสด เช็กเลย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 08:01 น.
หมอช้าง ฟันธง 5 ราศีดวงดีสิงหาคม 2569

หมอช้าง เผย 5 ราศีดวงดีสิงหาคม 2569 พร้อมแจกฤกษ์มงคล 3 วันดีเหมาะจัดงานสำคัญและเคล็ดลับทำบุญรับทรัพย์

เข้าสู่เดือนสิงหาคม 2569 หลายคนเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยการตรวจดวงชะตา วางแผนเรื่องงาน การเงิน และความรัก ล่าสุด หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา นักพยากรณ์ชื่อดัง เปิด 5 อันดับราศีดวงดีประจำเดือนสิงหาคม พร้อมตั้งคำถามถึงแฟน ๆ ว่า 5 อันดับราศีดวงดี เดือนสิงหาคมมาแล้วครับ มีราศีของคุณติดอันดับหรือไม่?

ผลการจัดอันดับครั้งนี้ ราศีเมถุน ขึ้นแท่นเป็นราศีดวงดีที่สุดประจำเดือน ตามมาด้วย ราศีพฤษภ ราศีกรกฎ ราศีพิจิก และราศีสิงห์ ผู้ที่มีราศีติดอันดับอาจใช้ช่วงจังหวะขาขึ้นนี้เดินหน้าทำสิ่งที่วางแผนไว้ โดยเฉพาะเรื่องที่ต้องอาศัยการเจรจา การตัดสินใจ หรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่

5 อันดับราศีดวงดี เดือนสิงหาคม 2569

อันดับ 1 ราศีเมถุน

เดือนนี้ชาวราศีเมถุนมาแรงเป็นอันดับหนึ่ง มีโอกาสพบความก้าวหน้าในเรื่องงาน การติดต่อสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง เรื่องที่เคยติดขัดอาจเริ่มเห็นทางออก รวมถึงมีโอกาสได้รับข่าวดีหรือความช่วยเหลือจากคนรอบตัว

การเสริมดวงของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ ควรหมั่นทำบุญเกี่ยวกับการศึกษา บริจาคหนังสือ อุปกรณ์การเรียน หรือมอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่ขาดโอกาส พร้อมใช้คำพูดอย่างระมัดระวัง เพราะการสื่อสารที่ดีจะช่วยเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ ๆ

อันดับ 2 ราศีพฤษภ

ชาวราศีพฤษภมีแนวโน้มได้รับผลตอบแทนจากความพยายามที่ผ่านมา ทั้งด้านการงานและการเงิน อาจมีรายได้เข้ามาหลายช่องทาง หรือได้รับโอกาสให้แสดงฝีมือมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรวางแผนค่าใช้จ่ายให้รอบคอบ ไม่ซื้อของตามอารมณ์จนกระเป๋าเบาก่อนสิ้นเดือน

แนวทางเสริมดวง แนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับอาหาร น้ำดื่ม หรือบริจาคของใช้จำเป็นแก่ผู้ยากไร้ รวมถึงจัดระเบียบกระเป๋าสตางค์และโต๊ะทำงานให้สะอาด เพื่อเปิดรับพลังงานและโอกาสทางการเงิน

อันดับ 3 ราศีกรกฎ

ชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ได้รับโอกาสใหม่จากผู้ใหญ่หรือคนใกล้ตัว การงานเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น สิ่งที่เคยกังวลอาจคลี่คลายไปในทางที่ดี ขณะที่เรื่องความรักมีโอกาสพัฒนา คนโสดอาจได้พบคนถูกใจผ่านงานหรือวงสังคมใหม่

การเสริมดวงควรทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาล ผู้ป่วย หรือช่วยเหลือผู้สูงอายุ รวมทั้งหาเวลาอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้น เพราะแรงสนับสนุนจากคนในบ้านจะช่วยให้ตัดสินใจเรื่องสำคัญได้มั่นใจ

อันดับ 4 ราศีพิจิก

เดือนสิงหาคมเป็นช่วงที่ชาวราศีพิจิกเริ่มมองเห็นผลลัพธ์จากสิ่งที่ลงแรงมานาน มีโอกาสได้รับมอบหมายงานสำคัญ เลื่อนตำแหน่ง หรือได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ แต่ควรระวังความเครียดและการทำงานหนักจนพักผ่อนไม่เพียงพอ

วิธีเสริมดวงที่เหมาะคือการบริจาคโลหิต ทำบุญช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ หรือร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ควรฝึกปล่อยวางเรื่องเล็กน้อย และหลีกเลี่ยงการตัดสินใจขณะมีอารมณ์ร้อน

อันดับ 5 ราศีสิงห์

ชาวราศีสิงห์มีพลังในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ เหมาะกับการนำเสนอผลงาน สมัครงาน เปิดกิจการ หรือวางแผนโครงการที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีโอกาสได้รับการยอมรับมากขึ้น แต่ต้องระวังความมั่นใจที่มากเกินไปจนมองข้ามคำแนะนำจากผู้อื่น

การเสริมดวงควรทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่าง เช่น ถวายหลอดไฟ ค่าไฟ หรือเทียน รวมถึงช่วยเหลือหน่วยงานสาธารณประโยชน์ การรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างจะช่วยลดความผิดพลาดและทำให้การงานเดินหน้าได้ราบรื่น

ส่วนผู้ที่ไม่มีราศีติด 5 อันดับแรก ไม่ได้หมายความว่าตลอดทั้งเดือนจะพบแต่เรื่องติดขัด การดูแลสติ วางแผนการเงิน ทำงานอย่างรอบคอบ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว เป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้ทุกเรื่องเดินหน้าได้ดี คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ควรใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล

หมอช้าง 5 อันดับราศีดวงดี เดือนสิงหาคม
ภาพจาก Facebook : หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา

เช็ก 3 ฤกษ์มงคล เดือนสิงหาคม 2569

นอกจากการจัดอันดับราศีดวงดีแล้ว หมอช้างยังเปิดเผยฤกษ์มงคลประจำเดือนสิงหาคมจำนวน 3 วัน เหมาะสำหรับประกอบพิธีมงคล เริ่มต้นกิจการ ติดต่อเจรจา เปิดร้าน ย้ายบ้าน ออกรถ หรือทำเรื่องสำคัญ ได้แก่

  • วันที่ 14 สิงหาคม 2569
  • วันที่ 21 สิงหาคม 2569
  • วันที่ 26 สิงหาคม 2569

ผู้ที่กำลังวางแผนเริ่มต้นงานใหม่ สามารถนำวันดังกล่าวไปประกอบการตัดสินใจได้

อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาความพร้อมส่วนตัว เวลาเกิด และรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมร่วมด้วย เพราะฤกษ์ที่เหมาะสมของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

ฤกษ์มงคลเดือนสิงหาคมหมอช้าง
ภาพจาก Facebook : หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา

ข้อมูลจาก : หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา

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sukanlaya s.

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