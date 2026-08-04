11 ตัวจริง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ แอสตัน วิลล่า พร้อมช่องถ่ายทอดสด

บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เปิดบ้านรับ แอสตัน วิลล่า จากพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ในเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่น 2026 คืนวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2569 เวลา 19.30 น. ที่สนามทรู บีจี สเตเดียม จังหวัดปทุมธานี
นี่คือครั้งแรกที่เดอะ แรบบิท ได้พบทีมจากพรีเมียร์ลีก แถมบัตรเข้าชมขายหมดไปตั้งแต่ก่อนวันแข่ง
ดูถ่ายทอดสดที่ไหน
ถ่ายทอดสดฟรีทาง ยูทูบ ช่อง BG SPORTS เริ่มเวลา 19.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ส่วนแฟนบอลในอังกฤษรับชมผ่าน VillaTV ซึ่งเป็นบริการของสโมสรเอง
11 ตัวจริง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
[รอการประกาศอย่างเป็นทางการจากสโมสร ราว 18.30 น.]
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11 ตัวจริง แอสตัน วิลล่า
[รอการประกาศอย่างเป็นทางการจากสโมสร ราว 18.30 น.]
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ผู้รักษาประตู:
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ตัวสำรอง:
26 ขุนพลวิลล่าที่เดินทางมาไทย
สโมสรประกาศรายชื่อชุดลุย Asia Tour อย่างเป็นทางการ 26 ราย
- ผู้รักษาประตู : มาร์โก บิโซต์, เจมส์ ไรท์, โอเวน อาเซโมตา
- กองหลัง : แมตตี้ แคช, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ, ไทโรน มิงส์, เปา ตอร์เรส, เอียน มาตเซ่น, คอสต้า เนเดลโควิช, ทริสตัน โรว์, ทีเจ แคร์รอลล์, โมดู ซิสเซ่
- กองกลาง : รอสส์ บาร์คลี่ย์, จอห์น แม็คกินน์, เอมิเลียโน่ บวนเดีย, ชูเอา โกเมส, ลามาเร่ โบการ์ด, บูบาการ์ กามาร่า, จอร์จ เฮมมิงส์
- กองหน้า : อเลฮานโดร การ์นาโช่, แทมมี่ อับราฮัม, เอวานน์ เกสซองด์, ไบรอัน มัดโจ, อลิสซง เอ็ดเวิร์ด, ลูก้า ลินช์, แบรด เบอร์โรวส์
รายชื่อชุดนี้ไม่ปรากฏชื่อ โอลลี่ วัตกินส์ และ เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ ขณะที่กองหลังมาถึง 9 คน สะท้อนว่า อูไน เอเมรี่ ตั้งใจหมุนเวียนผู้เล่นเต็มที่เพื่อกระจายนาทีลงสนาม
ชื่อที่แฟนบอลไทยรอดูมากที่สุดคือ การ์นาโช่ ปีกที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีม กับ ชูเอา โกเมส มิดฟิลด์ตัวรับคนใหม่ ส่วน แม็คกินน์ กัปตันทีม, มิงส์, ลินเดอเลิฟ, ตอร์เรส และ กามาร่า คือแกนหลักที่คุ้นหน้าจากพรีเมียร์ลีก
ทัพสิงห์ผงาดมาในสถานะทีมขาขึ้น
ขบวนของเอเมรี่เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองเมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม เวลา 19.32 น. ด้วยเที่ยวบิน Garuda Indonesia GA8240
วิลล่าคว้าแชมป์ยูฟ่า ยูโรปา ลีก ฤดูกาลล่าสุด และจบอันดับ 4 พรีเมียร์ลีกด้วย 65 คะแนน แต่ฟอร์มปรีซีซั่นยังปนเป ชนะวอลซอลล์ แพ้ปอร์โต้ แพ้เรอัล โซเซียดัด แล้วกลับมาชนะอินโดนีเซีย ออลสตาร์ส ในเกมแรกของทัวร์อาเซียน
เกมกับบีจี ปทุมฯ คือนัดที่ 5 ของปรีซีซั่น จากนั้นทีมจะบินต่อไปฮ่องกงเพื่อพบบาเยิร์น มิวนิค ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม
เจ้าบ้านกับโจทย์หนักหน่วง
บีจี ปทุมฯ อยู่ภายใต้การคุมทีมของ วลาดิเมียร์ วูโจวิช เพิ่งเสร็จสิ้นการเก็บตัวที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมประกาศรายชื่อ 29 นักเตะสำหรับเลกแรกของฤดูกาล 2026/27
แนวรุกน่าจะนำโดย โทโมยูกิ โดอิ กองหน้าชาวญี่ปุ่นที่ยิงไป 44 ประตูในสิงคโปร์ พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2024/25 ก่อนย้ายมาเล่นในไทย ส่วน แอชลีย์ คอฟฟีย์ กองหน้าตัวเป้าชาวอังกฤษ เป็นอีกทางเลือก โดยมี สารัช อยู่เย็น ทำหน้าที่กัปตันทีมคุมเกมกลางสนาม เสริมด้วย ชนาธิป สรงกระสินธ์ และ พาตริก กุสตาฟส์สัน
สัญญาณเตือนคือฟอร์มล่าสุด เจ้าบ้านเพิ่งแพ้บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 0-3 ในเกมอุ่นเครื่องนัดก่อนเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
ไทยลีก 1 ยังไม่เปิดฤดูกาล เพราะปีนี้เลื่อนไปเริ่มวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2569 บีจี ปทุมฯ จึงมีเวลาอีกเดือนเต็มในการปรับจูนทีม
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