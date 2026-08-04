หนุ่มโชว์ ไม้กวาด Nimbus 2000 อ้างเป็นของแท้จากกองถ่ายแฮร์รี่ พอตเตอร์ ภาคแรก เผยด้ามเหล็กหนักกว่า 16 กิโลฯ
ฮือฮา! หนุ่มไทยอวด ไม้กวาด Nimbus 2000 อ้างเป็นของแท้จากกองถ่ายแฮร์รี่ พอตเตอร์ ภาคแรก เผยด้ามเหล็กหนักกว่า 16 กิโลกรัม
เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 69 ในกลุ่มเฟซบุ๊ก แฮร์รี่ พอตเตอร์ Harry potter (ซื้อขายสินค้าของสะสม พูดคุยแลกเปลี่ยน) ได้มีการแชร์ภาพไม้กวาดเวทมนตร์ระดับตำนานอย่าง Nimbus 2000 ซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับเหล่าแฟนคลับเป็นอย่างมาก โดยผู้โพสต์ที่ใช้บัญชีชื่อว่า Mister Champ ระบุว่าไม้กวาดเล่มนี้คือของจริงที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ หรือภาคแรกของซีรีส์
รายละเอียดจากโพสต์ระบุว่า ความพิเศษของไม้กวาดเล่มนี้คือด้ามที่ทำจากเหล็ก เพื่อให้มีความทนทานเพียงพอสำหรับให้สตันแมนขึ้นไปขี่หรือโหนเพื่อถ่ายทำฉากบิน ส่งผลให้ตัวไม้กวาดมีน้ำหนักรวมสูงถึงประมาณ 16 กิโลกรัม
นอกจากนี้ ผู้โพสต์ยังเล่าว่าตนเองต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการติดต่อขอซื้อจากเจ้าของเดิมนานหลายปี กว่าที่จะได้รับความยินยอมให้ครอบครองของชิ้นนี้
ไม้กวาดดังกล่าวถูกจัดแสดงไว้อย่างดีข้างตู้โชว์กระจก ร่วมกับของสะสมหายากชิ้นอื่น ๆ เช่น กระเป๋าเดินทางลายฮอกวอตส์ สร้างบรรยากาศคล้ายพิพิธภัณฑ์ส่วนตัว
หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป มียอดผู้กดถูกใจแล้วกว่า 31,100 ครั้ง และมีการแชร์ต่อมากกว่า 5,300 ครั้ง ภายในเวลาอันรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเพียง คำกล่าวอ้างจากผู้โพสต์เพียงฝ่ายเดียว และยังไม่มีการยืนยันความถูกต้องอย่างเป็นทางการจากทางค่ายภาพยนตร์ Warner Bros. หรือบริษัทที่ดูแลอุปกรณ์ประกอบฉากแต่อย่างใด
ทั้งนี้ สำหรับนักสะสมที่สนใจครอบครองสิ่งของจากภาพยนตร์ในลักษณะนี้ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรมีการตรวจสอบ ใบรับรองความถูกต้อง (Certificate of Authenticity) จากบริษัทประมูลหรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันการสับสนระหว่างของจริงจากกองถ่ายและของจำลองที่ทำเลียนแบบ
ย้อนตำนาน Nimbus 2000 จากไม้กวาดที่เร็วที่สุด สู่สัญลักษณ์คู่ใจแฮร์รี่ พอตเตอร์
หากพูดถึงอุปกรณ์เวทมนตร์ที่เป็นความทรงจำแรก ๆ ของแฟนพ่อมดน้อย คงหนีไม่พ้น Nimbus 2000 ไม้กวาดแข่งระดับสูงที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่อุปกรณ์กีฬา แต่ยังเป็นเสมือนสัญลักษณ์เริ่มต้นการผจญภัยของแฮร์รี่ พอตเตอร์
จุดกำเนิดและวิวัฒนาการของตระกูล Nimbus
ตระกูลไม้กวาด Nimbus มีต้นกำเนิดมาจากบริษัท Nimbus Racing Broom Company ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1967 โดย เดฟลิน ไวต์ฮอร์น ในยุคนั้น Nimbus ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้วงการด้วยรุ่นบุกเบิกอย่าง Nimbus 1000 ที่มาพร้อมกับความเร็วสูงสุดถึง 100 ไมล์ต่อชั่วโมง และความสามารถในการหมุนกลับตัวกลางอากาศแบบ 360 องศาได้ในจุดเดิม ซึ่งถือเป็นมาตรฐานใหม่ของไม้กวาดแข่งในยุคนั้น หลังจากนั้นบริษัทก็ได้พัฒนาต่อยอดออกมาอีกหลายรุ่น ทั้ง Nimbus 1001, 1500 และ 1700 เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาด
Nimbus 2000 เรือธงแห่งยุค 90s
จนกระทั่งในปี 1991 Nimbus 2000 ก็ได้เปิดตัวขึ้นและถูกยกย่องว่าเป็นไม้กวาดที่เร็วที่สุดในขณะนั้น รูปลักษณ์ของมันช่างน่าหลงใหลด้วยด้ามไม้เนื้อเข้มผิวมันวาว สลักชื่อรุ่นด้วยตัวอักษรสีทองอร่าม นอกเหนือจากความสวยงามแล้ว คุณสมบัติทางเทคนิคยังโดดเด่นด้วยน้ำหนักที่เบา การเร่งความเร็วที่ฉับไว และการควบคุมทิศทางที่แม่นยำ ทำให้มันกลายเป็นไม้กวาดในอุดมคติของตำแหน่ง “ซีกเกอร์” ที่ต้องอาศัยความไวเพื่อไล่จับลูกสนิช
ในด้านราคา แม้จะมีการคาดเดากันมากมายในโลกอินเทอร์เน็ต แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่เคยมีการเปิดเผยราคาอย่างเป็นทางการ ในนิยายต้นฉบับเลย
เส้นทางสู่มือแฮร์รี่ พอตเตอร์ และจุดจบที่น่าเสียดาย
แฮร์รี่เห็นไม้กวาดรุ่นนี้ครั้งแรกที่ร้านอุปกรณ์ควิดดิชคุณภาพในตรอกไดแอกอน แต่เขาได้รับมันมาครองจริงๆ ในช่วงเดือนกันยายน ปี 1991 จากความเมตตา (และการดำเนินการลับๆ) ของศาสตราจารย์มักกอนนากัล ที่เห็นพรสวรรค์ในการบินของเขา แม้ในนิยายจะไม่ระบุชัดเจนว่าใครเป็นคนจ่ายเงินซื้อให้ แต่ไม้กวาดคันนี้ก็ได้ช่วยให้แฮร์รี่สร้างผลงานที่น่าจดจำมากมาย
อย่างไรก็ตาม ทุกตำนานย่อมมีจุดจบ ในปีที่ 3 ของการเรียนที่ฮอกวอตส์ ระหว่างการแข่งขันที่ดุเดือดท่ามกลางพายุและผู้คุมวิญญาณ แฮร์รี่ได้พลัดตกจากไม้กวาด และโชคร้ายที่ Nimbus 2000 ของเขาลอยไปปะทะกับ ต้นวิลโลว์จอมหวด จนแตกละเอียดเป็นชิ้นๆ หลังจากนั้นแฮร์รี่จึงได้รับไม้กวาด Firebolt มาเป็นคู่ใจคันใหม่ ซึ่งมีความเร็วและสมรรถนะที่เหนือกว่ารุ่นเดิมไปอีกขั้น
ความหมายที่ซ่อนอยู่และการกลับมาในปี 2026
ชื่อ Nimbus มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินที่หมายถึง “เมฆ” หรือ “พายุฝน” และยังสื่อถึง “รัศมีแห่งแสง” ที่ล้อมรอบศีรษะในงานศิลปะ สะท้อนถึงความเร็วและความสง่างามยามพุ่งทะยานบนท้องฟ้า
ตำนานของไม้กวาดรุ่นนี้กำลังจะถูกปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งใน Harry Potter ฉบับซีรีส์ของ HBO ที่มีกำหนดฉายช่วงคริสต์มาสปี 2026 ซึ่งได้มีการเผยโฉม Nimbus 2000 ดีไซน์ใหม่ที่ปรับปรุงปลายกิ่งให้ดูแผ่กว้างและทันสมัยขึ้น นับเป็นการส่งต่อจิตวิญญาณของไม้กวาดในตำนานสู่ผู้ชมรุ่นใหม่ได้อย่างน่าติดตาม
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