ไชยชนก สั่งเข้ม ThaiCERT แกะรอยทะเบียนรถ-ข้อมูลส่วนตัวว่อนเน็ต เร่งหาต้นตอ
ไชยชนก ชิดชอบ ส่ง ThaiCERT ตรวจสอบปมข้อมูลทะเบียนรถรั่ว เตรียมงัดหลักนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลแกะรอยหาต้นตอ ยกระดับความปลอดภัย ลดความเสี่ยงภัยไซเบอร์
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กกม.) สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ส่งทีม ThaiCERT ลงพื้นที่
ทีมผู้เชี่ยวชาญจะทำงานร่วมกับกรมการขนส่งทางบกในฐานะเจ้าของระบบ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้นำข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลไปเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงตรวจสอบเว็บไซต์ที่อ้างว่าสามารถค้นหาข้อมูลบุคคลจากหมายเลขทะเบียนรถได้
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์หลักฐานทางเทคนิคอย่างเป็นระบบ กระบวนการนี้ใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล (Digital Forensics) เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อค้นหาแหล่งที่มาของข้อมูล ประเมินขอบเขตผลกระทบ โดยยึดหลักความถูกต้องและโปร่งใส
ขั้นตอนปัจจุบันยังอยู่ในช่วงการพิสูจน์ข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่จึงยังไม่สามารถระบุสาเหตุหรือต้นตอของข้อมูลได้ สกมช. และกรมการขนส่งทางบกจะเร่งตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและครบถ้วน
หลังจากได้ผลการตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะนำข้อมูลมาจัดทำข้อเสนอแนะ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันปัญหา เป้าหมายเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของระบบ สร้างความเชื่อมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในอนาคต
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