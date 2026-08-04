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“บอย เอนเตอร์เทน” ยืนยัน “โค้ชชิน” ยังอยู่ช่วยทีม ทัพตบสาวไทย จนถึงสิงหาคมนี้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 16:11 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 16:11 น.
"บอย เอนเตอร์เทน" ยืนยัน "โค้ชชิน" ยังอยู่ช่วยทีม ทัพตบสาวไทย จนถึง ส.ค.นี้

“บอย เอนเตอร์เทน” ยืนยัน “โค้ชชิน” ยังอยู่ช่วยทีม วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย จนถึงเดือนสิงหาคมนี้ หลังลือยุติบทบาทช่วยทีมชาติ

จากกรณีกระแสข่าวในวงการวอลเลย์บอล หลังมีการเผยว่า “โค้ชชิน” หรือ ชิน โยชิดะ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชาวญี่ปุ่น จะยุติบทบาทกับทีมชาติไทยภายหลังจากการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิง ซี วี คัพ 2026 สนามที่ 2 ซึ่งจัดที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2569 นั้น

“บอย ธิติพร” หรือ “บอย เอนเตอร์เทน” อินฟลูเอนเซอร์และพิธีกรดัง ได้เปิดเผยกรณีดังกล่าว โดยยืนยันว่ากระแสข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเผยว่า โค้ชชิน ยังคงอยู่ให้กับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย และจะเดินทางไปร่วมทีมในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย ที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน

โค้ชชิน โยชิดะ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
FB/ Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

บอย เอนเตอร์เทน เผยต่อว่า โค้ชชิน จะอยู่กับทีมมชาติไทยจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 และหลังจากนั้นจะเริ่มต้นสัญญาการเป็นสตาฟฟ์โค้ชให้กับสโมสร UYBA Volley ในการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกประเทศอิตาลี ซึ่งจะเริ่มต้นการแข่งขันในช่วงเดือนตุลาคม โดยหลังจากการแข่งขันวอลเลย์บอล ซี วี คัพ 2026 สนามที่ 2 จะกลับมาฝึกซ้อมที่กรุงเทพฯ ประมาณ 1-2 สัปดาห์ จากนั้นเดินทางไปที่ประเทศจีนเพื่อแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย

ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย จะยังมีโค้ชชินช่วยดูแลให้กับทีมชาติไทย แต่จะไม่มี “เฝิง คุน” ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและภรรยาโค้ชอ๊อตช่วยคุมทีม เนื่องจากเป็นหนึ่งในคณะผู้บริหารผู้จัดการแข่งขันโดยเป็นตัวแทนของ FIVB ในการควบคุมดูแลด้านเทคนิคในการจัดการแข่งขันที่ประเทศจีน ซึ่งโค้ชชินจะช่วยดูแลให้กับทีมชาติไทยเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้าย

FB/ Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

สำหรับ โค้ชชิน ก่อนหน้านี้เป็นผู้ช่วยโค้ชและนักสถิติของทีม Vandœuvre Nancy Volley-Ball (น็องซี่ วอลเลย์บอล) และยังเป็นผู้วิเคราะห์สถิติของทีมชาติญี่ปุ่น โดยเริ่มปรากฏตัวในช่วงปี 2567 ในฐานะนักวิเคราะห์และสถิติ โดยมาช่วยในเรื่องของการเก็บข้อมูลการแข่งขันให้กับสตาฟฟ์โค้ช ก่อนที่จะปรากฏตัวในฐานะผู้ช่วยผู้ฝึกสอนให้กับทีมชาติไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 สนามที่ 2 และ 3 รวมทั้งล่าสุดในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ซี วี คัพ 2026

FB/ Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 16:11 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 16:11 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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