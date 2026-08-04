เบียร์ สรณัฐ ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งคู่ โอ๋ ภัคจีรา อวดซีนหวาน ออร่าบ่าวสาวพุ่งมาก

สวยหล่อเหมาะสม! เบียร์ สรณัฐ ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งเซ็ตแรกคู่ โอ๋ ภัคจีรา อวดซีนหวาน ออร่าเจ้าบ่าว-เจ้าสาวพุ่งมาก
เริ่มนับถอยหลังเข้าใกล้สู่วันวิวาห์แล้ว สำหรับคู่รักสุดโรแมนติกอย่าง นักแสดงและพิธีกรสาวมากความสามารถ โอ๋ ภัคจีรา และว่าที่เจ้าบ่าวสุดหล่อนอกวงการ เบียร์ สรณัฐ ที่ถือฤกษ์ดีจัดงานแต่งในช่วงปลายปี 2569 ที่กำลังจะถึงในอีกไม่กี่เดือนนี้
ล่าสุด เบียร์ สรณัฐ ว่าที่เจ้าบ่าวโพสต์ภาพพรีเวดดิ้งเซ็ตแรกออกมาให้แฟนคลับได้ชมกันแล้ว นอกจากนั้นทางหน้าอินสตาแกรมของร้านถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง 4lovewedding ก็ได้โพสต์ภาพส่วนหนึ่งของพรีเวดดิ้ง เบียร์-โอ๋ ด้วยเช่นกัน
ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่ออร่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวพุ่งมาก แถมเคมีแห่งความสุขยังอบอวลไปทั่วทุกอณูของภาพพรีเวดดิ้งเซ็ตนี้เป็นอย่างมาก โอ๋ ภัคจีรา สวยจนเกินบรรยาย แถมฝั่งของ เบียร์ สรณัฐ เองก็หล่อถอดแบบพระเอกเกาหลีเลยทีเดียว ทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ร่วมยินดีกันยกใหญ่
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อ้างอิงจาก : IG bier_s, 4lovewedding
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