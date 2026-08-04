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เจอแล้ว! “บุหลัน” หลังหายตัวปริศนา ใกล้เขาชีจรรย์ จ.ชลบุรี หวั่นเอี่ยวคดี ไอ้ป๋อง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 15:11 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 15:11 น.
เจอแล้ว! "บุหลัน" หลังหายตัวปริศนา ใกล้เขาชีจรรย์ จ.ชลบุรี หวั่นเอี่ยวคดี ไอ้ป๋อง

เจอแล้ว! “บุหลัน” หลังหายตัวปริศนา ใกล้เขาชีจรรย์ จ.ชลบุรี ขาดการติดต่อนานนับเดือน ครอบครัวผวา หวั่นเอี่ยวคดี “ไอ้ป๋อง”

สืบเนื่องจากนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กตามหา น.ส.บุหลัน สลาจเนส อายุ 35 ปี โดยระบุว่า “ใครพบเห็นคุณ บุหลัน สลาจเนส รบกวนแจ้งกลับมาด่วน น้องชายออกตามหาและแจ้งว่าคุณบุหลันหายตัวไปที่ ชลบุรี

จุดที่พี่สาวอยู่ห่างจากเขาชีจรรย์ 10 กว่านาที โดยเริ่มต้นจากแจ้งน้องว่ามอไซค์หาย หลังจากนั้นหายตัวไปขาดการติดต่อไปเป็นเดือนๆ ถ้าคุณบุหลันยังมีชีวิตอยู่ หรือ ใครพบเห็นโปรดแจ้งช่วยกันหาครับ”

FB/ กันจอมพลัง ช่วยสู้

น้องชายของ น.ส.บุหลัน เข้าพบนายกัณฐัศว์ พร้อมพนักงานสอบสวน เพื่อให้ข้อมูลและขอให้เร่งติดตามตัวผู้สูญหาย รวมทั้งตรวจสอบว่ากรณีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับคดีอุกฉกรรจ์ที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้หรือไม่

นายกัณฐัศว์ เผยว่า ครอบครัวผู้สูญหายติดต่อขอความช่วยเหลือหลังติดตามข่าวคดีของ “นายป๋อง” และพบว่าพื้นที่ที่พบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ใกล้กับบริเวณที่ น.ส.บุหลัน เคยพักอาศัยและเดินทางไปมาเป็นประจำ โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองพัทยาและบริเวณเขาชีจรรย์ จึงเกิดความกังวลและต้องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด

ล่าสุด (3 ส.ค. 2569) เพจเฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้ ไลฟ์สดตามหา น.ส.บุหลัน นำโดยนายกัณฐัศว์ ออกตระเวนสอบถามบุคคลในพื้นที่เมืองพัทยา กระทั่งพบ น.ส.บุหลัน อาศัยอยู่ที่ห้องเช่าร้างแห่งหนึ่ง น้องชายวิ่งเข้าไปสวมกอดทั้งน้ำตาทันที

กัน จอมพลัง พาน้องชายลงพื้นที่ตามหาบุหลันที่เมืองพัทยา
FB/ กันจอมพลัง ช่วยสู้

น.ส.บุหลัน เล่าว่าเดินทางมาหางานทำในพื้นที่เมืองพัทยา สาเหตุที่มอเตอร์ไซค์หายเนื่องจากพารุ่นน้องไปหาเพื่อนที่อยู่อีกที่ โดยขอยืมรถไปแต่ไม่นำมาคืน จึงได้มาอาศัยอยู่กับเพื่อน ทรัพย์สินหายไปทั้งหมด ทั้งโทรศัพท์มือถือ เอกสารต่าง ๆ และไม่กล้าบอกครอบครัว

น.ส.บุหลัน เผยว่าไม่ทราบว่ามีการประกาศตามหา ส่วนเรื่องที่ถูกทุบหัวจนบาดเจ็บนั้น เป็นฝีมือของคนเร่ร่อนที่อาศัยอยู่ด้วยกัน เนื่องจากเกิดการทะเลาะกัน หลังจากนี้จะกลับไปอยู่กับน้องชายและครอบครัว

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 15:11 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 15:11 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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