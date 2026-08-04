มิน พีชญา ไม่เครียด-รับงานปกติ ใช้สิทธิสืบพยานลับหลัง คดีดิไอคอนฯ ยันเป็นพรีเซนเตอร์

มิน พีชญา และ แซม ยุรนันท์ ใช้สิทธิสืบพยานลับหลังคดีดิไอคอนฯ ย้ำชัดเป็นแค่พรีเซนเตอร์ ทนายมินเผยไม่เครียด-รับงานปกติ เตรียมนำข้อเท็จจริงมาพิสูจน์
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก นายธนากร แหวกวารี ทนายความของ มิน หรือ น.ส.พีชญา วัฒนามนตรี เผยว่า ยื่นขอพิจารณาคดีลับหลัง ถือเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมตามกฎหมายของตัวจำเลยส่งผลให้ในวันนี้ทั้งมินไม่ได้เดินทางมาที่ศาล รวมทั้งกรณีของ แซม ยุรนันท์ เนื่องจากใช้สิทธิ์ยื่นขอพิจารณาคดีลับหลังเช่นเดียวกัน
ทนายความระบุว่า ขณะนี้มินไม่มีอาการเครียดแต่อย่างใด และได้กลับไปใช้ชีวิต รวมถึงกลับไปรับงานตามปกติแล้ว เนื่องจากที่ผ่านมาได้พูดคุยทำความเข้าใจในเนื้อหาคดีและทำงานร่วมกันกับทีมทนายความอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด เธอยังฝากความคิดถึงมายังสื่อมวลชนทุกคน และเผยความรู้สึกคิดถึงงานกลับมาทำได้ตามปกติ
สำหรับประเด็นการรวมคดีนั้น ทนายความอธิบายว่า คดีของ มิน พีชญา และ แซม ยุรนันท์ เป็นคดีที่ถูกฟ้องร้องภายหลัง ขณะที่คดีดิไอคอนคดีใหญ่ ศาลได้เริ่มพิจารณาคดีไปก่อนหน้าแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2569 แต่เนื่องจากพยานหลักฐานในคดีเป็นชุดเดียวกัน ศาลจึงมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาคดีเข้าด้วยกันกับคดีใหญ่ ซึ่งฝ่ายจำเลยก็ได้ให้ความร่วมมือกับศาลเป็นอย่างดี
ก่อนหน้านี้คดีเคยถูกแยกการพิจารณาออกไปเป็นอีกกลุ่มหรืออีกยุคหนึ่ง แต่การรวมคดีในครั้งนี้จะช่วยสร้างความสะดวกให้กับทั้งฝ่ายโจทก์ จำเลย ศาล รวมถึงตัวความเอง เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาพิจารณาคดีซ้ำสองรอบเนื่องจากเนื้อหาคดีเป็นเรื่องเดียวกัน
ทนายความย้ำว่า การรวมคดีไม่ได้สร้างความหนักใจหรือความเครียดให้แก่ทีมงานแต่อย่างใด เพราะความจริงก็คือความจริงว่าเราทำงานและรับผิดชอบแค่ไหน และไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้องของโจทก์
ส่วนของแนวทางการต่อสู้คดี มิน พีชญา ยังคงให้การยืนยันคำเดิมอย่างมั่นคงมาตลอดว่า ตนเองทำหน้าที่ในฐานะพรีเซนเตอร์เท่านั้น และมีระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องกับบริษัทเพียงประมาณ 1 ปีครึ่ง
ในขณะที่เนื้อหาคดีหลักที่สืบพยานกันไปก่อนหน้านี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ทางอัยการเคยมีคำสั่งไม่ฟ้องในส่วนนี้มาก่อน ทำให้ทีมทนายความจะยังคงเลือกต่อสู้คดีตามแนวทางการต่อสู้เดิม
กรณีที่ข้อหาถูกเปลี่ยนเป็นข้อหาหนักรวมทั้งยวงนั้น ทนายความชี้แจงว่า ในคดีอาญานั้นใครมีส่วนเกี่ยวข้องแค่ไหนก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริง ซึ่งข้อเท็จจริงในอดีตที่เกิดขึ้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สิ่งที่ทำได้ในตอนนี้คือการนำข้อเท็จจริงมาพิสูจน์ให้ผู้พิพากษาหรือศาลเห็นว่าที่ผ่านมาจำเลยได้กระทำสิ่งใดไปบ้างเพื่อให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน
ในส่วนความเกี่ยวข้องกับฝ่ายของ แซม ยุรนันท์ นั้น ทางทนายความระบุว่ายังคงมีการติดต่อพูดคุยกับทีมงานของแซมอยู่เรื่อย ๆ โดยแนวทางการสู้คดีของแซมก็มีความคล้ายคลึงกันเนื่องจากเป็นกลุ่มเดียวกัน
สำหรับขั้นตอนกระบวนการของศาลหลังจากนี้จะเป็นการสืบพยานโจทก์ไปเรื่อย ๆ ซึ่งในเดือนนี้มีกำหนดนัดหมายไปจนถึงวันที่ 21 สิงหาคมนี้ จากนั้นคาดว่าจะมีการนัดหมายอีกครั้งในช่วงมกราคม ปี 2570 อีกประมาณ 90 นัด ซึ่งรวมนัดหมายทั้งหมดที่ศาลกำหนดไว้ก่อนหน้านี้จะอยู่ที่เกือบ 100 นัด และคาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะไปเสร็จสิ้นจริงในช่วงปลายปี 2570 เนื่องจากคดีนี้ใช้เวลาในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงค่อนข้างนาน
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