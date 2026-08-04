อัปเดตอาการ ยายแต๋ว หลานม่า หลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง

อัปเดตอาการ ยายแต๋ว หลานม่า หลังผ่าตัดใส่หมุดที่กระดูกสันหลัง หมอสั่งห้ามก้ม-ห้ามล้ม-ห้ามยกของหนัก ท่ามกลางหลาน ๆ แฟนคลับร่วมส่งกำลังใจ
หลังจากเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ยายแต๋ว หรือ อาม่าเหม้งจู จากภาพยนตร์เรื่อง หลานม่า ได้เข้ารับการผ่าตัดหลังเพื่อใส่หมุดรักษาอาการเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด ยายแต๋ว อุษา ได้ออกมาอัปเดตสุขภาพร่างกายหลังผ่าเข้ารับการผ่าตัด โดยเผยว่า “ตอนนี้ผ่าตัดกระดูกสันหลังครบเดือนพอดีวันนี้ สุขภาพยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควร หมอบอกว่าถ้าจะหายเต็มที่ คือ 3 เดือน ห้ามก้ม ห้ามยกของหนัก และสำคัญที่สุดห้ามล้ม แต่ต้องฉีดยาเข้าพุงตัวเองทุกวันวันละ 1 เข็ม จนครบ 6 เดือน ช่วยกระดูกที่พรุนให้แข็งแรงขึ้น ต้องฉีดเองทุกวัน แต่กว่าจะฉีดได้ก็ต้องทำใจอยู่นาน”
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