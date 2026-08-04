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สื่อนอกตีแผ่ไทย ใช้กำลังทหารรุกกัมพูชา? ทำชาวบ้านไร้ที่ซุกหัวนอน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 14:33 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 14:49 น.
สื่อนอกตีแผ่ไทย ใช้กำลังทหารรุกกัมพูชา ทำชาวบ้านไร้ที่ซุกหัวนอน

สื่อต่างประเทศตีแผ่ ข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชาที่ยังไม่จบ กับมุมมอง “การรุกราน” ในสายตาฝ่ายกัมพูชา

ขณะนี้สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทยและกัมพูชากำลังกลับมาเป็นที่สนใจของสื่อต่างชาติอีกครั้ง โดยเฉพาะสำนักข่าว DW News ที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษให้เข้าไปทำข่าวจากฝั่งกัมพูชา ซึ่งรายงานล่าสุดได้นำเสนอข้อมูลที่มีทิศทางไปในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายไทยอย่างรุนแรง

ในรายงานข่าว ทหารกัมพูชาในพื้นที่อ้างว่าฝ่ายไทยกำลัง “ยึดครองแผ่นดินกัมพูชาอย่างผิดกฎหมาย” พร้อมแสดงหลักฐานว่าฐานปฏิบัติการของทหารไทยได้ขยับล้ำเข้ามาในเขตที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นของตนถึง 400 เมตร นับตั้งแต่เหตุการณ์ปะทะกันครั้งล่าสุด นอกจากนี้ มู ซกฮัว (Mu Sochua) นักการเมืองและนักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชา ยังได้ให้สัมภาษณ์โดยระบุว่าฝ่ายไทยกระทำการที่ถือเป็นการ “รุกราน (Invasion)” อย่างชัดเจน โดยอ้างว่ากัมพูชาต้องสูญเสียพื้นที่ให้กับไทยไปแล้วไม่ต่ำกว่า 60 จุด รวมถึงพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร

สื่อต่างประเทศตีแผ่ ข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชาที่ยังไม่จบ

สื่อต่างประเทศได้มุ่งเน้นไปที่ผลกระทบทางมนุษยธรรม โดยนำเสนอภาพที่พักพิงชั่วคราวของชาวกัมพูชากว่า 20,000 คนที่ไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยเดิมได้ รายงานระบุว่าชาวบ้านเหล่านี้ต้องสูญเสียบ้านเรือนและที่ดินทำกินจากการยิงปืนใหญ่ของฝ่ายไทย และต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในพื้นที่ที่ห่างไกลจากแหล่งงานและสาธารณูปโภค

DW รายงานว่า ไทยเป็นประเทศที่แข็งแกร่งกว่าทั้งในทางทหารและเศรษฐกิจ และกำลังใช้ความได้เปรียบนี้ในการกดดันกัมพูชา มู ซกฮัว ยังได้กล่าวโทษว่าไทยใช้ประเด็นอาชญากรรมทางไซเบอร์ในกัมพูชาเป็นข้ออ้างเพื่อหาผลประโยชน์ทางการเมืองและกดดันกัมพูชาในเวทีโลก

ในประเด็นเรื่องการแก้ปัญหา มู ซกฮัว มองว่ากลไกของอาเซียน (ASEAN) ล้มเหลวเนื่องจากหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน เธอจึงเรียกร้องให้กัมพูชาใช้กลไกระหว่างประเทศภายใต้ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) หรือ ศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) เพื่อสอบสวนและตัดสินกรณีที่เธอเรียกว่าเป็นการรุกรานจากฝ่ายไทย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 14:33 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 14:49 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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