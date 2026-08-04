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ตารางแข่งบอลวันนี้ 4-9 สิงหาคม 69 ไทยลุยอาเซียนคัพ ยุโรปเริ่มอุ่นเครื่อง เปิดฤดูกาล

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 15:54 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 15:57 น.
ตารางแข่งฟุตบอลวันนี้ 4-9 สิงหาคม 69 ไทยลุยอาเซียนคัพ ยุโรปเริ่มอุ่นเครื่อง เปิดฤดูกาล
(AP Photo/Dave Shopland, File)

สัปดาห์นี้คือช่วงที่ฟุตบอลกลับมาเต็มปฏิทินพร้อมกันทั่วโลก ฝั่งไทยมีเกมชี้ชะตารอบแบ่งกลุ่มอาเซียนคัพ 2026 สองนัด บวกกับแมตช์ประวัติศาสตร์ แอสตัน วิลลา พบ บีจี ปทุมธานี ส่วนยุโรปเริ่มเปิดฤดูกาลจริงในหลายลีก และรอบคัดเลือกสโมสรยุโรปทั้งสามรายการเตะเลกแรกพร้อมกัน

เวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย

ฟุตบอลไทย-อาเซียน

ทีมชาติไทย ทัพช้างศึกของ แอนโธนี่ ฮัดสัน อยู่กลุ่มบีร่วมกับมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา และลาว ในศึก ASEAN Championship Hyundai Cup 2026

รอบแบ่งกลุ่มปิดฉากวันที่ 8 สิงหาคม โดยแชมป์และรองแชมป์ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ซึ่งแข่งแบบเหย้าเยือนระหว่างวันที่ 15 ถึง 19 สิงหาคม ก่อนชิงชนะเลิศวันที่ 22 และ 26 สิงหาคม

วัน คู่แข่งขัน รายการ เวลา
อังคาร 4 ส.ค. เมียนมา พบ ลาว อาเซียนคัพ กลุ่มบี 15.30 น.
อังคาร 4 ส.ค. ฟิลิปปินส์ พบ ไทย อาเซียนคัพ กลุ่มบี 20.00 น.
อังคาร 4 ส.ค. บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ แอสตัน วิลล่า อุ่นเครื่อง ทรู บีจี สเตเดียม 19.30 น.
ศุกร์ 7 ส.ค. เวียดนาม พบ กัมพูชา อาเซียนคัพ กลุ่มเอ 20.00 น.
ศุกร์ 7 ส.ค. สิงคโปร์ พบ อินโดนีเซีย อาเซียนคัพ กลุ่มเอ 20.00 น.
เสาร์ 8 ส.ค. ไทย พบ เมียนมา อาเซียนคัพ กลุ่มบี ราชมังคลาฯ 20.00 น.
เสาร์ 8 ส.ค. มาเลเซีย พบ ฟิลิปปินส์ อาเซียนคัพ กลุ่มบี รอยืนยัน

ไทยลีก 1 ยังไม่เปิดฤดูกาล เพราะปีนี้เลื่อนไปเริ่มวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2569 ช้ากว่าฤดูกาลก่อน 3 สัปดาห์ เพื่อให้นักเตะได้พักฟื้นหลังฟุตบอลโลก และจะปิดฤดูกาลวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2570

ทัวร์เอเชียของทีมใหญ่

สามสโมสรยักษ์ใหญ่จากยุโรปยังปักหลักอยู่ในภูมิภาคนี้ ทำให้แฟนบอลไทยดูสดได้ในเวลาที่สะดวก

วัน คู่แข่งขัน สนาม เวลา
พุธ 5 ส.ค. เชลซี พบ ยูเวนตุส ไค ตั๊ก สปอร์ตส์ พาร์ค ฮ่องกง 18.30 น.
พฤหัส 6 ส.ค. โมนาโก พบ เคตาเฟ่ อุ่นเครื่อง รอยืนยัน
ศุกร์ 7 ส.ค. บาเยิร์น มิวนิค พบ แอสตัน วิลล่า ฮ่องกง รอยืนยัน
เสาร์ 8 ส.ค. อินเตอร์ มิลาน พบ ยูเวนตุส เพิร์ธ ออสเตรเลีย รอยืนยัน
อาทิตย์ 9 ส.ค. ลิเวอร์พูล พบ โมนาโก แอนฟิลด์ อังกฤษ 20.30 น.

รอบคัดเลือกสโมสรยุโรป เตะเลกแรกพร้อมกันทั้งสามรายการ

สัปดาห์นี้คือช่วงที่เส้นทางสู่รอบลีกเฟสเริ่มตัดสินกันจริง ทุกคู่แข่งแบบเหย้าเยือน โดยเลกสองแข่งวันที่ 11 และ 13 สิงหาคม

รายการ รอบ เลกแรก เลกสอง
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก รอบคัดเลือกรอบสาม 4 และ 5 ส.ค. 11 ส.ค.
ยูฟ่า ยูโรปา ลีก รอบคัดเลือกรอบสาม 6 ส.ค. 13 ส.ค.
ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบคัดเลือกรอบสาม 6 ส.ค. 13 ส.ค.

เกมยุโรปส่วนใหญ่เตะช่วงหัวค่ำตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งตรงกับราวตีหนึ่งถึงตีสองของวันถัดไปในบ้านเรา ทีมที่แพ้ในรอบคัดเลือกแชมเปียนส์ลีกจะไหลลงไปเล่นยูโรปา ลีก ส่วนทีมที่แพ้ในยูโรปา ลีก จะไหลลงคอนเฟอเรนซ์ ลีก

ลีกยุโรปที่เปิดฤดูกาลสัปดาห์นี้

หลายลีกในยุโรปเริ่มต้นฤดูกาล 2026/27 กันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ขณะที่ลีกใหญ่ยังต้องรออีกสองถึงสามสัปดาห์

ลีก วันเปิดฤดูกาล หมายเหตุ
เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ 7 ส.ค. นัดเปิดคือ คัมบัวร์ พบ เอ็กเซลซิเออร์ ส่วน พีเอสวี แชมป์เก่า เปิดบ้านพบ ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด 8 ส.ค.
พรีไมรา ลีกา โปรตุเกส 7 ถึง 9 ส.ค. ปอร์โต้ ป้องกันแชมป์
อีเอฟแอล ลีกวัน อังกฤษ 7 ถึง 9 ส.ค. ลีกอาชีพระดับสามของอังกฤษเริ่มก่อนพรีเมียร์ลีก
3. ลีกา เยอรมนี 7 ส.ค. บุนเดสลีกาเริ่มปลายเดือน
ลีกเอิง 2 ฝรั่งเศส 8 ส.ค. ลีกเอิง 1 เริ่ม 23 ส.ค.
สกอตติช พรีเมียร์ชิพ แมตช์เดย์ 2 เปิดฤดูกาลไปแล้ว 1 ถึง 2 ส.ค.

ลีกใหญ่ที่ยังไม่เริ่ม

พรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลวันที่ 21 สิงหาคม ด้วยเกมอาร์เซนอลพบโคเวนทรี ซิตี้ ที่เอมิเรตส์ ตามด้วยแชมเปียนชิพ 14 สิงหาคม เอฟเอ คอมมูนิตี้ ชิลด์ ระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ วันที่ 16 สิงหาคม ที่สนามพรินซิพาลิตี้ เมืองคาร์ดิฟฟ์ และลีกเอิง 23 สิงหาคม ทั้งหมดเลื่อนช้ากว่าปกติหนึ่งสัปดาห์เพราะฟุตบอลโลก 2026

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 15:54 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 15:57 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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