ตารางแข่งบอลวันนี้ 4-9 สิงหาคม 69 ไทยลุยอาเซียนคัพ ยุโรปเริ่มอุ่นเครื่อง เปิดฤดูกาล

สัปดาห์นี้คือช่วงที่ฟุตบอลกลับมาเต็มปฏิทินพร้อมกันทั่วโลก ฝั่งไทยมีเกมชี้ชะตารอบแบ่งกลุ่มอาเซียนคัพ 2026 สองนัด บวกกับแมตช์ประวัติศาสตร์ แอสตัน วิลลา พบ บีจี ปทุมธานี ส่วนยุโรปเริ่มเปิดฤดูกาลจริงในหลายลีก และรอบคัดเลือกสโมสรยุโรปทั้งสามรายการเตะเลกแรกพร้อมกัน
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย
ฟุตบอลไทย-อาเซียน
ทีมชาติไทย ทัพช้างศึกของ แอนโธนี่ ฮัดสัน อยู่กลุ่มบีร่วมกับมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา และลาว ในศึก ASEAN Championship Hyundai Cup 2026
รอบแบ่งกลุ่มปิดฉากวันที่ 8 สิงหาคม โดยแชมป์และรองแชมป์ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ซึ่งแข่งแบบเหย้าเยือนระหว่างวันที่ 15 ถึง 19 สิงหาคม ก่อนชิงชนะเลิศวันที่ 22 และ 26 สิงหาคม
|วัน
|คู่แข่งขัน
|รายการ
|เวลา
|อังคาร 4 ส.ค.
|เมียนมา พบ ลาว
|อาเซียนคัพ กลุ่มบี
|15.30 น.
|อังคาร 4 ส.ค.
|ฟิลิปปินส์ พบ ไทย
|อาเซียนคัพ กลุ่มบี
|20.00 น.
|อังคาร 4 ส.ค.
|บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ แอสตัน วิลล่า
|อุ่นเครื่อง ทรู บีจี สเตเดียม
|19.30 น.
|ศุกร์ 7 ส.ค.
|เวียดนาม พบ กัมพูชา
|อาเซียนคัพ กลุ่มเอ
|20.00 น.
|ศุกร์ 7 ส.ค.
|สิงคโปร์ พบ อินโดนีเซีย
|อาเซียนคัพ กลุ่มเอ
|20.00 น.
|เสาร์ 8 ส.ค.
|ไทย พบ เมียนมา
|อาเซียนคัพ กลุ่มบี ราชมังคลาฯ
|20.00 น.
|เสาร์ 8 ส.ค.
|มาเลเซีย พบ ฟิลิปปินส์
|อาเซียนคัพ กลุ่มบี
|รอยืนยัน
ไทยลีก 1 ยังไม่เปิดฤดูกาล เพราะปีนี้เลื่อนไปเริ่มวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2569 ช้ากว่าฤดูกาลก่อน 3 สัปดาห์ เพื่อให้นักเตะได้พักฟื้นหลังฟุตบอลโลก และจะปิดฤดูกาลวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2570
ทัวร์เอเชียของทีมใหญ่
สามสโมสรยักษ์ใหญ่จากยุโรปยังปักหลักอยู่ในภูมิภาคนี้ ทำให้แฟนบอลไทยดูสดได้ในเวลาที่สะดวก
|วัน
|คู่แข่งขัน
|สนาม
|เวลา
|พุธ 5 ส.ค.
|เชลซี พบ ยูเวนตุส
|ไค ตั๊ก สปอร์ตส์ พาร์ค ฮ่องกง
|18.30 น.
|พฤหัส 6 ส.ค.
|โมนาโก พบ เคตาเฟ่
|อุ่นเครื่อง
|รอยืนยัน
|ศุกร์ 7 ส.ค.
|บาเยิร์น มิวนิค พบ แอสตัน วิลล่า
|ฮ่องกง
|รอยืนยัน
|เสาร์ 8 ส.ค.
|อินเตอร์ มิลาน พบ ยูเวนตุส
|เพิร์ธ ออสเตรเลีย
|รอยืนยัน
|อาทิตย์ 9 ส.ค.
|ลิเวอร์พูล พบ โมนาโก
|แอนฟิลด์ อังกฤษ
|20.30 น.
รอบคัดเลือกสโมสรยุโรป เตะเลกแรกพร้อมกันทั้งสามรายการ
สัปดาห์นี้คือช่วงที่เส้นทางสู่รอบลีกเฟสเริ่มตัดสินกันจริง ทุกคู่แข่งแบบเหย้าเยือน โดยเลกสองแข่งวันที่ 11 และ 13 สิงหาคม
|รายการ
|รอบ
|เลกแรก
|เลกสอง
|ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
|รอบคัดเลือกรอบสาม
|4 และ 5 ส.ค.
|11 ส.ค.
|ยูฟ่า ยูโรปา ลีก
|รอบคัดเลือกรอบสาม
|6 ส.ค.
|13 ส.ค.
|ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก
|รอบคัดเลือกรอบสาม
|6 ส.ค.
|13 ส.ค.
เกมยุโรปส่วนใหญ่เตะช่วงหัวค่ำตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งตรงกับราวตีหนึ่งถึงตีสองของวันถัดไปในบ้านเรา ทีมที่แพ้ในรอบคัดเลือกแชมเปียนส์ลีกจะไหลลงไปเล่นยูโรปา ลีก ส่วนทีมที่แพ้ในยูโรปา ลีก จะไหลลงคอนเฟอเรนซ์ ลีก
ลีกยุโรปที่เปิดฤดูกาลสัปดาห์นี้
หลายลีกในยุโรปเริ่มต้นฤดูกาล 2026/27 กันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ขณะที่ลีกใหญ่ยังต้องรออีกสองถึงสามสัปดาห์
|ลีก
|วันเปิดฤดูกาล
|หมายเหตุ
|เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
|7 ส.ค.
|นัดเปิดคือ คัมบัวร์ พบ เอ็กเซลซิเออร์ ส่วน พีเอสวี แชมป์เก่า เปิดบ้านพบ ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด 8 ส.ค.
|พรีไมรา ลีกา โปรตุเกส
|7 ถึง 9 ส.ค.
|ปอร์โต้ ป้องกันแชมป์
|อีเอฟแอล ลีกวัน อังกฤษ
|7 ถึง 9 ส.ค.
|ลีกอาชีพระดับสามของอังกฤษเริ่มก่อนพรีเมียร์ลีก
|3. ลีกา เยอรมนี
|7 ส.ค.
|บุนเดสลีกาเริ่มปลายเดือน
|ลีกเอิง 2 ฝรั่งเศส
|8 ส.ค.
|ลีกเอิง 1 เริ่ม 23 ส.ค.
|สกอตติช พรีเมียร์ชิพ
|แมตช์เดย์ 2
|เปิดฤดูกาลไปแล้ว 1 ถึง 2 ส.ค.
ลีกใหญ่ที่ยังไม่เริ่ม
พรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลวันที่ 21 สิงหาคม ด้วยเกมอาร์เซนอลพบโคเวนทรี ซิตี้ ที่เอมิเรตส์ ตามด้วยแชมเปียนชิพ 14 สิงหาคม เอฟเอ คอมมูนิตี้ ชิลด์ ระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ วันที่ 16 สิงหาคม ที่สนามพรินซิพาลิตี้ เมืองคาร์ดิฟฟ์ และลีกเอิง 23 สิงหาคม ทั้งหมดเลื่อนช้ากว่าปกติหนึ่งสัปดาห์เพราะฟุตบอลโลก 2026
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