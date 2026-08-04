ตรวจหวยลาว 4/8/69 ลุ้นผลรางวัลเลข 6 ตัว งวดวันอังคาร เปิดสถิติออกซ้ำ
ถ่ายทอดสดหวยลาว 4 สิงหาคม 2569 รู้ผลพร้อมกัน 20.00 น. เป็นต้นไป ตรวจเลข 6 ตัว เปิดสถิติหวยออกวันอังคาร เช็กเลขออกซ้ำ แจกเลขเด็ดงวดนี้
เตรียมติดตามผลหวยลาววันนี้ งวดวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2569 หรือผลการออกรางวัลสลากพัฒนาแห่ง สปป.ลาว โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและรอลุ้นตัวเลขพร้อมกันได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ทั้งเลข 6 ตัว รวมถึงเลขท้าย 5 ตัว เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว และเลข 2 ตัวได้ที่นี่ โดยจะอัปเดตตัวเลขทันทีเมื่อมีประกาศผลอย่างเป็นทางการ
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 4 ส.ค. 69
การถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากพัฒนา งวดประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2569 เริ่มตั้งแต่เวลา 20.00 น. คอหวยลาวควรตรวจสอบตัวเลขอีกครั้งจากประกาศอย่างเป็นทางการก่อนนำไปขึ้นเงินรางวัล
ตรวจผลหวยลาว งวด 4/8/69
- เลข 6 ตัว : 437886
- เลข 5 ตัว : 37886
- เลข 4 ตัว : 7886
- เลข 3 ตัว : 886
- เลข 2 ตัว : 86
ย้อนสถิติหวยลาวออกวันอังคาร
ก่อนรอลุ้นผลคืนนี้ ลองย้อนดูสถิติหวยลาวที่ออกรางวัลตรงกับวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ถึง 28 กรกฎาคม 2569 รวมทั้งหมด 16 งวด
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|28/7/69
|0480
|480
|80
|0
|21/7/69
|6592
|592
|92
|2
|14/7/69
|1546
|546
|46
|6
|7/7/69
|9659
|659
|59
|9
|30/6/69
|8383
|383
|83
|3
|23/6/69
|5721
|721
|21
|1
|16/6/69
|5883
|883
|83
|3
|9/6/69
|5245
|245
|45
|5
|2/6/69
|3211
|211
|11
|1
|26/5/69
|2679
|679
|79
|9
|19/5/69
|0470
|470
|70
|0
|12/5/69
|4931
|931
|31
|1
|5/5/69
|7032
|032
|32
|2
|28/4/69
|0947
|947
|47
|7
|21/4/69
|1907
|907
|07
|7
|7/4/69
|5211
|211
|11
|1
หวยลาววันอังคาร เลขท้ายชุดไหนเคยออกซ้ำ
จากสถิติย้อนหลัง 16 งวด พบว่าเลขท้าย 2 ตัวที่เคยออกซ้ำมีอยู่ 2 ชุด ได้แก่ 83 และ 11
เลข 83 ออกมาแล้ว 2 ครั้ง ในงวดวันที่ 16 มิถุนายน และ 30 มิถุนายน 2569 ส่วนเลข 11 ออก 2 ครั้งเช่นกัน ในงวดวันที่ 7 เมษายน และ 2 มิถุนายน 2569
ส่วนเลขท้าย 3 ตัว พบชุด 211 ออกซ้ำ 2 ครั้ง ได้แก่ งวดวันที่ 7 เมษายน และ 2 มิถุนายน 2569 ขณะที่เลข 3 ตัวชุดอื่นปรากฏเพียงชุดละหนึ่งครั้ง
เมื่อพิจารณาเลขหลักเดียว พบว่า เลข 1 เป็นเลขท้ายที่ออกบ่อยที่สุด จำนวน 4 งวด ส่วนเลข 0, 2, 3, 7 และ 9 ออกเท่ากันตัวละ 2 งวด
วิเคราะห์ตัวเลขออกบ่อยจากสถิติ 16 งวด
เมื่อนำเลข 4 ตัวของทั้ง 16 งวดมานับรวมกัน พบว่าเลข 1 และ 5 ปรากฏมากที่สุดเท่ากัน ตัวละ 8 ครั้ง ตามมาด้วยเลข 0, 2 และ 9 ซึ่งปรากฏตัวละ 7 ครั้ง ลำดับตัวเลขที่ปรากฏบ่อยมีดังนี้
- เลข 1 และ 5 ปรากฏตัวละ 8 ครั้ง
- เลข 0, 2 และ 9 ปรากฏตัวละ 7 ครั้ง
- เลข 3, 4 และ 7 ปรากฏตัวละ 6 ครั้ง
- เลข 8 ปรากฏ 5 ครั้ง
- เลข 6 ปรากฏ 4 ครั้ง
จากสถิติดังกล่าว ตัวเลขที่น่าจับตาในเชิงข้อมูลย้อนหลัง ได้แก่ 1, 5, 0, 2 และ 9 โดยเลข 1 มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นเลขหลักเดียวที่เคยออกท้ายมากที่สุดในช่วงที่นำมาวิเคราะห์
เลขเด็ดหวยลาว งวด 4 ส.ค. 2569
เมื่อนำเลขที่ปรากฏบ่อย รวมกับชุดเลขท้ายที่เคยออกซ้ำ มาจับคู่เป็นแนวทางสำหรับงวดวันที่ 4 สิงหาคม 2569 ได้ดังนี้
- เลขเด่น : 1 – 5
- เลขรอง : 0 – 2 – 9
- เลขน่าจับตาจากชุดออกซ้ำ : 3 – 8
- เลขท้าย 2 ตัว : 10 – 12 – 15 – 19 – 21 – 25 – 29 – 50 – 51 – 52
- เลขท้าย 3 ตัว : 105 – 109 – 125 – 129 – 211 – 383 – 583 – 815
ทั้งนี้ ชุด 11, 83 และ 211 ถูกหยิบมาพิจารณาเป็นพิเศษ เพราะเคยออกซ้ำจากสถิติวันอังคารที่ผ่านมา ส่วนชุดอื่นเป็นการจับคู่จากเลขที่ปรากฏบ่อยในผลย้อนหลัง 16 งวด
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