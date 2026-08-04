หวยลาว

ตรวจหวยลาว 4/8/69 ลุ้นผลรางวัลเลข 6 ตัว งวดวันอังคาร เปิดสถิติออกซ้ำ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 20:28 น.
หวยลาว 4 8 69

ถ่ายทอดสดหวยลาว 4 สิงหาคม 2569 รู้ผลพร้อมกัน 20.00 น. เป็นต้นไป ตรวจเลข 6 ตัว เปิดสถิติหวยออกวันอังคาร เช็กเลขออกซ้ำ แจกเลขเด็ดงวดนี้

เตรียมติดตามผลหวยลาววันนี้ งวดวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2569 หรือผลการออกรางวัลสลากพัฒนาแห่ง สปป.ลาว โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและรอลุ้นตัวเลขพร้อมกันได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ทั้งเลข 6 ตัว รวมถึงเลขท้าย 5 ตัว เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว และเลข 2 ตัวได้ที่นี่ โดยจะอัปเดตตัวเลขทันทีเมื่อมีประกาศผลอย่างเป็นทางการ

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 4 ส.ค. 69

การถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากพัฒนา งวดประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2569 เริ่มตั้งแต่เวลา 20.00 น. คอหวยลาวควรตรวจสอบตัวเลขอีกครั้งจากประกาศอย่างเป็นทางการก่อนนำไปขึ้นเงินรางวัล

ตรวจผลหวยลาว งวด 4/8/69

  • เลข 6 ตัว : 437886
  • เลข 5 ตัว : 37886
  • เลข 4 ตัว : 7886
  • เลข 3 ตัว : 886
  • เลข 2 ตัว : 86

ย้อนสถิติหวยลาวออกวันอังคาร

ก่อนรอลุ้นผลคืนนี้ ลองย้อนดูสถิติหวยลาวที่ออกรางวัลตรงกับวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ถึง 28 กรกฎาคม 2569 รวมทั้งหมด 16 งวด

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
28/7/69 0480 480 80 0
21/7/69 6592 592 92 2
14/7/69 1546 546 46 6
7/7/69 9659 659 59 9
30/6/69 8383 383 83 3
23/6/69 5721 721 21 1
16/6/69 5883 883 83 3
9/6/69 5245 245 45 5
2/6/69 3211 211 11 1
26/5/69 2679 679 79 9
19/5/69 0470 470 70 0
12/5/69 4931 931 31 1
5/5/69 7032 032 32 2
28/4/69 0947 947 47 7
21/4/69 1907 907 07 7
7/4/69 5211 211 11 1

หวยลาววันอังคาร เลขท้ายชุดไหนเคยออกซ้ำ

จากสถิติย้อนหลัง 16 งวด พบว่าเลขท้าย 2 ตัวที่เคยออกซ้ำมีอยู่ 2 ชุด ได้แก่ 83 และ 11

เลข 83 ออกมาแล้ว 2 ครั้ง ในงวดวันที่ 16 มิถุนายน และ 30 มิถุนายน 2569 ส่วนเลข 11 ออก 2 ครั้งเช่นกัน ในงวดวันที่ 7 เมษายน และ 2 มิถุนายน 2569

ส่วนเลขท้าย 3 ตัว พบชุด 211 ออกซ้ำ 2 ครั้ง ได้แก่ งวดวันที่ 7 เมษายน และ 2 มิถุนายน 2569 ขณะที่เลข 3 ตัวชุดอื่นปรากฏเพียงชุดละหนึ่งครั้ง

เมื่อพิจารณาเลขหลักเดียว พบว่า เลข 1 เป็นเลขท้ายที่ออกบ่อยที่สุด จำนวน 4 งวด ส่วนเลข 0, 2, 3, 7 และ 9 ออกเท่ากันตัวละ 2 งวด

วิเคราะห์ตัวเลขออกบ่อยจากสถิติ 16 งวด

เมื่อนำเลข 4 ตัวของทั้ง 16 งวดมานับรวมกัน พบว่าเลข 1 และ 5 ปรากฏมากที่สุดเท่ากัน ตัวละ 8 ครั้ง ตามมาด้วยเลข 0, 2 และ 9 ซึ่งปรากฏตัวละ 7 ครั้ง ลำดับตัวเลขที่ปรากฏบ่อยมีดังนี้

  • เลข 1 และ 5 ปรากฏตัวละ 8 ครั้ง
  • เลข 0, 2 และ 9 ปรากฏตัวละ 7 ครั้ง
  • เลข 3, 4 และ 7 ปรากฏตัวละ 6 ครั้ง
  • เลข 8 ปรากฏ 5 ครั้ง
  • เลข 6 ปรากฏ 4 ครั้ง

จากสถิติดังกล่าว ตัวเลขที่น่าจับตาในเชิงข้อมูลย้อนหลัง ได้แก่ 1, 5, 0, 2 และ 9 โดยเลข 1 มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นเลขหลักเดียวที่เคยออกท้ายมากที่สุดในช่วงที่นำมาวิเคราะห์

เลขเด็ดหวยลาว งวด 4 ส.ค. 2569

เมื่อนำเลขที่ปรากฏบ่อย รวมกับชุดเลขท้ายที่เคยออกซ้ำ มาจับคู่เป็นแนวทางสำหรับงวดวันที่ 4 สิงหาคม 2569 ได้ดังนี้

  • เลขเด่น : 1 – 5
  • เลขรอง : 0 – 2 – 9
  • เลขน่าจับตาจากชุดออกซ้ำ : 3 – 8
  • เลขท้าย 2 ตัว : 10 – 12 – 15 – 19 – 21 – 25 – 29 – 50 – 51 – 52
  • เลขท้าย 3 ตัว : 105 – 109 – 125 – 129 – 211 – 383 – 583 – 815

ทั้งนี้ ชุด 11, 83 และ 211 ถูกหยิบมาพิจารณาเป็นพิเศษ เพราะเคยออกซ้ำจากสถิติวันอังคารที่ผ่านมา ส่วนชุดอื่นเป็นการจับคู่จากเลขที่ปรากฏบ่อยในผลย้อนหลัง 16 งวด

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 20:28 น.
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sukanlaya s.

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