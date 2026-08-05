ข่าวกีฬาฟุตบอล

Live เชลซี พบ ยูเวนตุส นัดอุ่นเครื่อง 5 ส.ค. 69 ช่องถ่ายทอดสด คาด 11 ตัวจริง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 12:58 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 12:59 น.
Live เชลซี พบ ยูเวนตุส นัดอุ่นเครื่อง ที่ฮ่องกง ช่องทางถ่ายทอดสด คาด 11 ตัวจริง
  • เชลซี พบ ยูเวนตุส
  • วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2569 เวลา 18.30 น. (เวลาไทย)
  • ณ สนามไค ตั๊ก สปอร์ตส์ พาร์ค ฮ่องกง
  • ช่องถ่ายทอดสด: รออัปเดต

รายงานผล เชลซีจะพบยูเวนตุสในเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่ฮ่องกง คิกออฟ 12.30 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับ 18.30 น. บ้านเรา ที่สนามไค ตั๊ก สปอร์ตส์ พาร์ค โดยแข่งในรายการพิเศษชื่อ The Herbalgy Trophy

นี่คือการเจอกันครั้งแรกในรอบเกือบ 5 ปี ทั้งสองทีมพบกันมาแล้ว 6 นัด ทั้งหมดอยู่ในเวทีแชมเปียนส์ลีก และผลัดกันชนะทีมละ 2 นัด เสมอ 2 นัด ครั้งสุดท้ายเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2564 เชลซีถล่มยูเว 4-0 ที่สแตมฟอร์ด บริดจ์

แต่ชื่อชั้นในอดีตกับสถานะปัจจุบันเป็นคนละเรื่องกัน เพราะทั้งคู่ต่างผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาเหมือนกัน

FILE – England’s Jordan Henderson celebrates his team’s victory over Panama in the World Cup Group L soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II, File)

เชลซียุค ชาบี อลอนโซ่

เชลซีแต่งตั้ง ชาบี อลอนโซ่ เป็นผู้จัดการทีมด้วยสัญญา 4 ปี เริ่มงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 กุนซือชาวสเปนคือคนที่ 5 ที่ได้งานถาวรภายใต้กลุ่มทุน BlueCo ต่อจาก เกรแฮม พอตเตอร์, เมาริซิโอ โปเช็ตติโน, เอนโซ มาเรสก้า และ เลียม โรเซเนียร์

โจทย์ที่รับมาไม่ง่าย เชลซีจบอันดับ 10 พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 และปลดโค้ชถึงสองคนระหว่างทาง สโมสรไม่เคยจบสูงกว่าอันดับ 3 เลยนับตั้งแต่คว้าแชมป์ลีกยุค อันโตนิโอ คอนเต้ ปี 2016/17

ฝ่ายบริหารทุ่มเงินหนักให้อลอนโซ่ ปิดดีลไปแล้ว 9 ราย รวมถึง มอร์แกน โรเจอร์ส ด้วยค่าตัว 117 ล้านปอนด์ ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษ เสริมด้วย มักซองส์ ลาครัวซ์ และการดึงตัวเก๋าอย่าง แดนนี่ เวลเบ็ค เข้ามาแล้ว ส่วน จอร์แดน เฮนเดอร์สัน วัย 36 ปี ใกล้ตามมาสมทบ ขณะที่ มาร์ค คูคูเรยา ย้ายไปเรอัล มาดริด

การเติมผู้เล่นประสบการณ์สูงมีเหตุผลชัดเจน เพราะเชลซีคือทีมที่อายุเฉลี่ยน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีก

ฟอร์มปรีซีซั่นยังไม่นิ่ง ทีมใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ซิดนีย์ ชนะเวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอเรอร์ส ในเกมที่ยิงกันรวม 10 ประตู ก่อนแพ้ท็อตแนม โดยประตูเดียวในเกมที่แพ้มาจาก เอสเตวาว ดาวรุ่งชาวบราซิล

Tottenham’s Archie Gray and Chelsea’s Jamie Gittens, left, compete for the ball during a friendly soccer match between Tottenham Hotspur and Chelsea in Sydney, Saturday, Aug. 1, 2026. (AP Photo/Rick Rycroft)

ยูเวนตุสมาแบบไม่เสียประตู

ฝั่ง “ม้าลาย” อยู่ภายใต้การคุมทีมของ ลูเซียโน่ สปัลเล็ตติ ที่เข้ามารับงานตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2568 หลังยูเวนตุสปลด อิกอร์ ตูดอร์ ฤดูกาลที่แล้วจบอันดับ 6 เซเรีย อา ตกรอบก่อนรองชนะเลิศโคปปา อิตาเลีย และหยุดแค่รอบเพลย์ออฟน็อกเอาต์แชมเปียนส์ลีก โดยมี เคนัน ยิลดิซ เป็นดาวซัลโวด้วย 11 ประตูทุกรายการ

ตัวเลขปรีซีซั่นดูดีกว่าเชลซีชัดเจน ลงเล่นมา 3 นัด ยังไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียว เสมอบาเซิ่ล 0-0 แล้วชนะสตองดาร์ด ลีแอช 1-0 และชนะนีซ 2-0

สองนัดแรกสปัลเล็ตติยังขาดแกนหลักเกือบยกชุด ทั้ง เกลย์ซง เบรแมร์, เวสตัน แม็คเคนนี่, ฟรานซิสโก คอนเซเซา และ โจนาธาน เดวิด ที่ยังพักร้อนหลังจบฟุตบอลโลก 2026 ขณะที่ เคฟเรน ตูราม กับ ยิลดิซ ยังไต่ระดับความฟิตอยู่

คาดการณ์ 11 ตัวจริง เชลซี พบ ยูเวนตุส

เชลซี (4-2-3-1)

เท็ดดี้ ชาร์แมน โลว์ / ไมค์ เพนเดอร์ส
มาร์โก ปาเลสตร้า, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, เลวี่ โคลวิลล์, ยอร์เรล ฮาโต้
โมอิเซส ไคเซโด้, โรมิโอ ลาเวีย
เอสเตวาว, โคล พาลเมอร์, เจมี่ กิตเทนส์
ชูเอา เปโดร

แนวรับสี่คนกับแนวรุกสี่คนตรงกันเกือบทุกสำนัก ส่วนที่ยังไม่นิ่งคือผู้รักษาประตูและคู่มิดฟิลด์ตัวรับ

เสาประตูคือปัญหา โรเบิร์ต ซานเชซ มีปัญหาบาดเจ็บเล็กน้อยและถือเป็นตัวก้ำกึ่ง ทำให้ ชาร์แมน โลว์ อาจได้เฝ้าเสาอีกครั้ง หรืออาจเป็น เท็ด เคิร์ด ขณะที่ ไมค์ เพนเดอร์ส กับ กาเบรียล สโลนิน่า เพิ่งบินมาสมทบที่ฮ่องกง

กลางรับยังเลือกได้สองทาง บางสำนักมอง คาร์ลอส เอสซูโก้ ยืนคู่ ลาเวีย แต่ ไคเซโด้ กลับมาพร้อมลงสนามแล้ว จึงมีโอกาสสูงที่จะได้ออกสตาร์ท

Chelsea’s Marco Palestra, left, and Tottenham’s Mathys Tel battle for the ball during a friendly soccer match between Tottenham Hotspur and Chelsea in Sydney, Saturday, Aug. 1, 2026. (AP Photo/Rick Rycroft)

ยูเวนตุส (3-4-3)

มิเคเล่ ดิ เกรโกริโอ
เกลย์ซง เบรแมร์, ปิแอร์ กาลูลู, ลอยด์ เคลลี
อันเดรีย คัมเบียโซ่, มานูเอล โลกาเตลลี, เตอึน โคปไมเนอร์ส, ฮวน กาบัล
ฟรานซิสโก คอนเซเซา, โจนาธาน เดวิด, เคนัน ยิลดิซ

ดิ เกรโกริโอ ลงเป็นตัวจริงมาแล้วสองนัดแรกของปรีซีซั่น และน่าจะได้ต่อเนื่อง เพราะยูเวนตุสไม่ได้เสริมนายทวารใหม่เลยในตลาดนี้

จุดที่ต่างจากสองนัดก่อนคือแกนหลักกลับมาครบ ทั้ง เบรแมร์, เวสตัน แม็คเคนนี่, คอนเซเซา และ เดวิด ที่พักร้อนยาวหลังฟุตบอลโลก 2026 โดย แม็คเคนนี่, ยิลดิซ และ ดักลาส หลุยส์ น่าจะได้ลงสนามในเกมนี้แน่นอน

ใครไม่ได้เล่น

ฝั่งเชลซี มอร์แกน โรเจอร์ส กับ มักซองส์ ลาครัวซ์ ยังไม่พร้อม เพราะไปได้ลึกในฟุตบอลโลก ส่วน จอร์แดน เฮนเดอร์สัน ที่เพิ่งตกลงเงื่อนไขสัญญา และ วาเลนติน บาร์โก้ ยังพักร้อนอยู่ ขณะที่ แดนนี่ เวลเบ็ค, มิไคโล มูดริก, เปโดร เนโต้ และ เจโอวานี่ เกวนด้า เริ่มซ้อมกับทีมแล้วแต่ยังไม่ชัดว่าจะได้ลงหรือไม่

มูดริกคือชื่อที่น่าจับตาเป็นพิเศษ เพราะเพิ่งได้รับอนุญาตให้กลับมาเล่นฟุตบอลหลังคดีสารต้องห้ามยุติลงเมื่อสัปดาห์ก่อน

ฝั่งยูเวนตุส เคฟเรน ตูราม เจ็บ เช่นเดียวกับ เจฟฟ์ เอคาตอร์ ที่เพิ่งย้ายมาจากเจนัวแล้วบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ส่วน ดูซาน วลาโฮวิช และ ลัวส์ โอเปนด้า ไม่มีชื่อในทีมชุดเดินทาง

หลังจบเกมกับเชลซี ยูเวนตุสจะบินต่อไปเพิร์ธเพื่อพบอินเตอร์ มิลาน วันที่ 8 สิงหาคม แล้วเจอปาแลร์โม่ วันที่ 11 สิงหาคม

เกมนี้วัดกันที่ระบบมากกว่าผลการแข่งขัน อลอนโซ่ต้องหาคำตอบว่านักเตะใหม่ 9 คนจะเข้ากับโครงสร้างทีมได้เร็วแค่ไหน ก่อนเปิดฤดูกาลด้วยเกมดาร์บี้เยือนฟูแล่ม ส่วนสปัลเล็ตติต้องพิสูจน์ว่าแนวรับที่ยังไม่เสียประตูจะรับมือทีมระดับพรีเมียร์ลีกที่ส่งตัวหลักลงสนามได้หรือไม่

ดูบอลสด เชลซี พบ ยูเวนตุส ที่ไหน

ในอังกฤษถ่ายทอดสดผ่าน CFC ซึ่งเป็นบริการสตรีมมิงของเชลซีเอง ส่วนในอินเดียรับชมผ่านแอปและเว็บไซต์ FanCode

สำหรับช่องทางรับชมในประเทศไทยยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม เกมอุ่นเครื่องนัดก่อนของเชลซีที่พบเวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอเรอร์ส ถ่ายทอดสดผ่านยูทูบ BG SPORTS ในไทย จึงเป็นช่องทางที่แฟนบอลควรติดตามไว้

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Tags
ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด &quot;วันเกิดฮุน เซน&quot; รับงวด 16 ส.ค. 69 ฉลองอายุครบ 74 ปี เลขเด็ด

เลขเด็ด “วันเกิดฮุน เซน” รับงวด 16 ส.ค. 69 ฉลองอายุครบ 74 ปี

4 นาที ที่แล้ว
หลี่รุ่นรุ่น ครูสอนดำน้ำเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

อาลัย อินฟลูฯ ดำน้ำจากไปกะทันหัน โพสต์สุดท้ายเศร้า แชร์รูปเก่ากับเพื่อน

10 นาที ที่แล้ว
ไวรัลสนั่น! ภาพข้าราชการสาว ชาวเน็ตแห่แซวแต่งหน้า เจ้าตัวลั่น ไม่ชอบก็ไม่ต้องดู ข่าว

ไวรัลสนั่น! ภาพข้าราชการสาว ชาวเน็ตแห่แซวแต่งหน้า เจ้าตัวลั่น ไม่ชอบก็ไม่ต้องดู

16 นาที ที่แล้ว
ดาบตำรวจฉาวจนมุม! ขับรถชนสกัดเหยื่อ-บุกขู่ทำลายหลักฐาน ผิดซ้ำหลายกระทง ข่าวอาชญากรรม

ดาบตำรวจฉาวจนมุม! ขับรถชนสกัดเหยื่อ-บุกขู่ทำลายหลักฐาน ผิดซ้ำหลายกระทง

18 นาที ที่แล้ว
คนสนิท อู๋จุน HI-END ออกโรงป้องยูทูบเบอร์ดัง เป็นผู้ให้ แต่โดนหักหลังนับไม่ถ้วน บันเทิง

คนสนิท อู๋จุน HI-END ออกโรงป้องยูทูบเบอร์ดัง เป็นผู้ให้ แต่โดนหักหลังนับไม่ถ้วน

28 นาที ที่แล้ว
แฉพฤติกรรมฉาว ดาบตำรวจหื่น ซุกยาปลุกเซ็กส์-มอมสาว คารถ ข่าว

เปิดพฤติกรรมฉาว ดาบตำรวจหื่น ซุกยาปลุกเซ็กส์-มอมสาว คารถ

58 นาที ที่แล้ว
ศาลอาญา สั่งจำคุก &quot;ประสิทธิ์ เจียวก๊ก&quot; 343 ปี ชดใช้ 102 ล้าน คดีทัวร์ทิพย์ ข่าว

ศาลอาญา สั่งจำคุก “ประสิทธิ์ เจียวก๊ก” 343 ปี ชดใช้ 102 ล้าน คดีขายทัวร์ทิพย์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออย ธนา แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณพ่อ จากไปกะทันหัน คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมอาลัย บันเทิง

ออย ธนา แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณพ่อ จากไปกะทันหัน คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมอาลัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาบตำรวจสงขลาข่มขู่ถ่ายคลิปลับขายกลุ่มมืด ข่าว

แฉดาบตำรวจสงขลา บังคับถ่ายคลิปขายกลุ่มลับ ซ้ำขู่ยัดยา ช็อกเด็ก 4 ขวบโดนด้วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! จนท.วิสามัญ ผู้ก่อเหตุรุนแรงดับ 2 ราย จ.นราธิวาส เร่งล่าตัวเครือข่ายที่เหลือ ข่าว

ด่วน! จนท.วิสามัญ ผู้ก่อเหตุรุนแรงดับ 2 ราย จ.นราธิวาส เร่งล่าตัวเครือข่ายที่เหลือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายจ้างช็อก! จ้าง พี่เลี้ยง ตัวขึ้นผื่น-ปกปิดอาการ สุดท้ายตรวจเจอ HIV ระยะ 3 พ่วงวัณโรค ข่าว

นายจ้างช็อก! จ้าง พี่เลี้ยง ตัวขึ้นผื่น-ปกปิดอาการ สุดท้ายตรวจเจอ HIV ระยะ 3 พ่วงวัณโรค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Live เชลซี พบ ยูเวนตุส นัดอุ่นเครื่อง ที่ฮ่องกง ช่องทางถ่ายทอดสด คาด 11 ตัวจริง ข่าวกีฬา

Live เชลซี พบ ยูเวนตุส นัดอุ่นเครื่อง 5 ส.ค. 69 ช่องถ่ายทอดสด คาด 11 ตัวจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่องทาง ขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง ที่บ้าน ตรวจฟรีปีละ 2 ครั้ง ทุกสิทธิรักษาใช้ได้ สุขภาพและการแพทย์

ช่องทาง ขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง ที่บ้าน ตรวจฟรีปีละ 2 ครั้ง ทุกสิทธิรักษาใช้ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ยุติธรรมไหม? อันดับโลกวอลเลย์บอลชาย ล่าสุด รัสเซีย พุ่งติดอันดับ 3 ทั้งที่ไม่ได้ลงแข่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า “ซาแซงจีน” ป่วนสุวรรณภูมิ ลามประเด็นเหยียดเชื้อชาติ หลังเจ้าหน้าที่ทำท่าตาชี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชุอร คัมแบ็ก! คืนสู่สนาม ลุยช่วยทัพตบสาวไทยศึก ซี วี คัพ 2026 สนามสอง ข่าวกีฬา

ชัชชุอร คัมแบ็ก! คืนสู่สนาม ลุยช่วยทัพตบสาวไทยศึก ซี วี คัพ 2026 สนามสอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งถูกสัตว์ป่าทำร้ายเสียชีวิต ข่าว

สูญเสีย! เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง สัตว์ทำร้ายดับ สลดพบร่องรอยถูกกัดกิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดภาพ หีบบรรจุร่าง ฮลุน โซโล่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบละเอียด คาดถึงไทยพรุ่งนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยไม่ค่อยรู้ 7-Eleven ไม่ได้เกิดที่ญี่ปุ่น ที่มาจากโรงน้ำแข็งในเท็กซัส เศรษฐกิจ

คนไทยไม่ค่อยรู้ 7-Eleven ไม่ได้เกิดที่ญี่ปุ่น ที่มาจากโรงน้ำแข็งในเท็กซัส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประกาศผลเลือกตั้งท้องถิ่น 2569 เผยโฉมนายกฯ-สมาชิกสภาฯ ชุดใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศตามหา หญิงข้ามเพศชาวซาอุฯ หายตัวปริศนาย่านคลองเตย ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ตามหาหญิงข้ามเพศชาวซาอุฯ หายตัวในไทย ครอบครัวติดต่อไม่ได้-มือถือถูกปิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เตือนระวัง บุคคลสวมชุดอ้างเป็นหมอ ยันไม่ใช่นิสิตแพทย์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอย ปกรณ์ ผ่าตัดต่อมท่อน้ำลายอุดตันรอบสอง บันเทิง

ภาพล่าสุด บอย ปกรณ์ ผ่าตัดต่อมน้ำลายอักเสบรอบ 2 เคลียร์คิวงาน สั่งพักฟื้นยาว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงสาธารณสุข เร่งแก้ข้อมูล &quot;หมอพร้อม&quot; รับแจ้ง 16,350 คำร้อง เผยสาเหตุผิดพลาด ข่าว

สธ. เร่งแก้ข้อมูล “หมอพร้อม” รับแจ้ง 16,350 คำร้อง เผยสาเหตุผิดพลาด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หลุดแชตลับ ยูทูบเบอร์ดัง บุกห้องลวนลาม อดีตเด็กปั้น อายุต่ำกว่า 20 คลิปเสียงโผล่ขอโอกาสแก้ตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 12:58 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 12:59 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com
Back to top button