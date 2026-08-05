Live เชลซี พบ ยูเวนตุส นัดอุ่นเครื่อง 5 ส.ค. 69 ช่องถ่ายทอดสด คาด 11 ตัวจริง

- เชลซี พบ ยูเวนตุส
- วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2569 เวลา 18.30 น. (เวลาไทย)
- ณ สนามไค ตั๊ก สปอร์ตส์ พาร์ค ฮ่องกง
- ช่องถ่ายทอดสด: รออัปเดต
รายงานผล เชลซีจะพบยูเวนตุสในเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่ฮ่องกง คิกออฟ 12.30 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับ 18.30 น. บ้านเรา ที่สนามไค ตั๊ก สปอร์ตส์ พาร์ค โดยแข่งในรายการพิเศษชื่อ The Herbalgy Trophy
นี่คือการเจอกันครั้งแรกในรอบเกือบ 5 ปี ทั้งสองทีมพบกันมาแล้ว 6 นัด ทั้งหมดอยู่ในเวทีแชมเปียนส์ลีก และผลัดกันชนะทีมละ 2 นัด เสมอ 2 นัด ครั้งสุดท้ายเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2564 เชลซีถล่มยูเว 4-0 ที่สแตมฟอร์ด บริดจ์
แต่ชื่อชั้นในอดีตกับสถานะปัจจุบันเป็นคนละเรื่องกัน เพราะทั้งคู่ต่างผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาเหมือนกัน
เชลซียุค ชาบี อลอนโซ่
เชลซีแต่งตั้ง ชาบี อลอนโซ่ เป็นผู้จัดการทีมด้วยสัญญา 4 ปี เริ่มงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 กุนซือชาวสเปนคือคนที่ 5 ที่ได้งานถาวรภายใต้กลุ่มทุน BlueCo ต่อจาก เกรแฮม พอตเตอร์, เมาริซิโอ โปเช็ตติโน, เอนโซ มาเรสก้า และ เลียม โรเซเนียร์
โจทย์ที่รับมาไม่ง่าย เชลซีจบอันดับ 10 พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 และปลดโค้ชถึงสองคนระหว่างทาง สโมสรไม่เคยจบสูงกว่าอันดับ 3 เลยนับตั้งแต่คว้าแชมป์ลีกยุค อันโตนิโอ คอนเต้ ปี 2016/17
ฝ่ายบริหารทุ่มเงินหนักให้อลอนโซ่ ปิดดีลไปแล้ว 9 ราย รวมถึง มอร์แกน โรเจอร์ส ด้วยค่าตัว 117 ล้านปอนด์ ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษ เสริมด้วย มักซองส์ ลาครัวซ์ และการดึงตัวเก๋าอย่าง แดนนี่ เวลเบ็ค เข้ามาแล้ว ส่วน จอร์แดน เฮนเดอร์สัน วัย 36 ปี ใกล้ตามมาสมทบ ขณะที่ มาร์ค คูคูเรยา ย้ายไปเรอัล มาดริด
การเติมผู้เล่นประสบการณ์สูงมีเหตุผลชัดเจน เพราะเชลซีคือทีมที่อายุเฉลี่ยน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีก
ฟอร์มปรีซีซั่นยังไม่นิ่ง ทีมใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ซิดนีย์ ชนะเวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอเรอร์ส ในเกมที่ยิงกันรวม 10 ประตู ก่อนแพ้ท็อตแนม โดยประตูเดียวในเกมที่แพ้มาจาก เอสเตวาว ดาวรุ่งชาวบราซิล
ยูเวนตุสมาแบบไม่เสียประตู
ฝั่ง “ม้าลาย” อยู่ภายใต้การคุมทีมของ ลูเซียโน่ สปัลเล็ตติ ที่เข้ามารับงานตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2568 หลังยูเวนตุสปลด อิกอร์ ตูดอร์ ฤดูกาลที่แล้วจบอันดับ 6 เซเรีย อา ตกรอบก่อนรองชนะเลิศโคปปา อิตาเลีย และหยุดแค่รอบเพลย์ออฟน็อกเอาต์แชมเปียนส์ลีก โดยมี เคนัน ยิลดิซ เป็นดาวซัลโวด้วย 11 ประตูทุกรายการ
ตัวเลขปรีซีซั่นดูดีกว่าเชลซีชัดเจน ลงเล่นมา 3 นัด ยังไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียว เสมอบาเซิ่ล 0-0 แล้วชนะสตองดาร์ด ลีแอช 1-0 และชนะนีซ 2-0
สองนัดแรกสปัลเล็ตติยังขาดแกนหลักเกือบยกชุด ทั้ง เกลย์ซง เบรแมร์, เวสตัน แม็คเคนนี่, ฟรานซิสโก คอนเซเซา และ โจนาธาน เดวิด ที่ยังพักร้อนหลังจบฟุตบอลโลก 2026 ขณะที่ เคฟเรน ตูราม กับ ยิลดิซ ยังไต่ระดับความฟิตอยู่
คาดการณ์ 11 ตัวจริง เชลซี พบ ยูเวนตุส
เชลซี (4-2-3-1)
เท็ดดี้ ชาร์แมน โลว์ / ไมค์ เพนเดอร์ส
มาร์โก ปาเลสตร้า, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, เลวี่ โคลวิลล์, ยอร์เรล ฮาโต้
โมอิเซส ไคเซโด้, โรมิโอ ลาเวีย
เอสเตวาว, โคล พาลเมอร์, เจมี่ กิตเทนส์
ชูเอา เปโดร
แนวรับสี่คนกับแนวรุกสี่คนตรงกันเกือบทุกสำนัก ส่วนที่ยังไม่นิ่งคือผู้รักษาประตูและคู่มิดฟิลด์ตัวรับ
เสาประตูคือปัญหา โรเบิร์ต ซานเชซ มีปัญหาบาดเจ็บเล็กน้อยและถือเป็นตัวก้ำกึ่ง ทำให้ ชาร์แมน โลว์ อาจได้เฝ้าเสาอีกครั้ง หรืออาจเป็น เท็ด เคิร์ด ขณะที่ ไมค์ เพนเดอร์ส กับ กาเบรียล สโลนิน่า เพิ่งบินมาสมทบที่ฮ่องกง
กลางรับยังเลือกได้สองทาง บางสำนักมอง คาร์ลอส เอสซูโก้ ยืนคู่ ลาเวีย แต่ ไคเซโด้ กลับมาพร้อมลงสนามแล้ว จึงมีโอกาสสูงที่จะได้ออกสตาร์ท
ยูเวนตุส (3-4-3)
มิเคเล่ ดิ เกรโกริโอ
เกลย์ซง เบรแมร์, ปิแอร์ กาลูลู, ลอยด์ เคลลี
อันเดรีย คัมเบียโซ่, มานูเอล โลกาเตลลี, เตอึน โคปไมเนอร์ส, ฮวน กาบัล
ฟรานซิสโก คอนเซเซา, โจนาธาน เดวิด, เคนัน ยิลดิซ
ดิ เกรโกริโอ ลงเป็นตัวจริงมาแล้วสองนัดแรกของปรีซีซั่น และน่าจะได้ต่อเนื่อง เพราะยูเวนตุสไม่ได้เสริมนายทวารใหม่เลยในตลาดนี้
จุดที่ต่างจากสองนัดก่อนคือแกนหลักกลับมาครบ ทั้ง เบรแมร์, เวสตัน แม็คเคนนี่, คอนเซเซา และ เดวิด ที่พักร้อนยาวหลังฟุตบอลโลก 2026 โดย แม็คเคนนี่, ยิลดิซ และ ดักลาส หลุยส์ น่าจะได้ลงสนามในเกมนี้แน่นอน
ใครไม่ได้เล่น
ฝั่งเชลซี มอร์แกน โรเจอร์ส กับ มักซองส์ ลาครัวซ์ ยังไม่พร้อม เพราะไปได้ลึกในฟุตบอลโลก ส่วน จอร์แดน เฮนเดอร์สัน ที่เพิ่งตกลงเงื่อนไขสัญญา และ วาเลนติน บาร์โก้ ยังพักร้อนอยู่ ขณะที่ แดนนี่ เวลเบ็ค, มิไคโล มูดริก, เปโดร เนโต้ และ เจโอวานี่ เกวนด้า เริ่มซ้อมกับทีมแล้วแต่ยังไม่ชัดว่าจะได้ลงหรือไม่
มูดริกคือชื่อที่น่าจับตาเป็นพิเศษ เพราะเพิ่งได้รับอนุญาตให้กลับมาเล่นฟุตบอลหลังคดีสารต้องห้ามยุติลงเมื่อสัปดาห์ก่อน
ฝั่งยูเวนตุส เคฟเรน ตูราม เจ็บ เช่นเดียวกับ เจฟฟ์ เอคาตอร์ ที่เพิ่งย้ายมาจากเจนัวแล้วบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ส่วน ดูซาน วลาโฮวิช และ ลัวส์ โอเปนด้า ไม่มีชื่อในทีมชุดเดินทาง
หลังจบเกมกับเชลซี ยูเวนตุสจะบินต่อไปเพิร์ธเพื่อพบอินเตอร์ มิลาน วันที่ 8 สิงหาคม แล้วเจอปาแลร์โม่ วันที่ 11 สิงหาคม
เกมนี้วัดกันที่ระบบมากกว่าผลการแข่งขัน อลอนโซ่ต้องหาคำตอบว่านักเตะใหม่ 9 คนจะเข้ากับโครงสร้างทีมได้เร็วแค่ไหน ก่อนเปิดฤดูกาลด้วยเกมดาร์บี้เยือนฟูแล่ม ส่วนสปัลเล็ตติต้องพิสูจน์ว่าแนวรับที่ยังไม่เสียประตูจะรับมือทีมระดับพรีเมียร์ลีกที่ส่งตัวหลักลงสนามได้หรือไม่
ดูบอลสด เชลซี พบ ยูเวนตุส ที่ไหน
ในอังกฤษถ่ายทอดสดผ่าน CFC ซึ่งเป็นบริการสตรีมมิงของเชลซีเอง ส่วนในอินเดียรับชมผ่านแอปและเว็บไซต์ FanCode
สำหรับช่องทางรับชมในประเทศไทยยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม เกมอุ่นเครื่องนัดก่อนของเชลซีที่พบเวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอเรอร์ส ถ่ายทอดสดผ่านยูทูบ BG SPORTS ในไทย จึงเป็นช่องทางที่แฟนบอลควรติดตามไว้
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