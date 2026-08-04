หมอแทน สานฝันต่อให้ นาซาตาลา ส่งเรียนหมอตามสัญญา ฮลุน โซโล่ เคยให้ไว้ก่อนเสียชีวิต
หมอแทน ประกาศสานฝันต่อให้ นาซาตาลา เด็กหนุ่มชาวอัฟกานิสถาน ส่งเรียนหมอตามสัญญาที่ ฮลุน โซโล่ เคยให้ไว้ก่อนเสียชีวิตที่จอร์เจีย
โลกออนไลน์แห่ชื่นชมเรื่องราวน่าประทับใจ หลังจาก คุณหมอแทน หรือ นพ.ธนีย์ ธนียวัน อาจารย์แพทย์จาก Harvard Medical School และยูทูบเบอร์ชื่อดัง ได้โพสต์คลิปลงในหน้าเพจเฟซบุ๊ก Doctor Tany เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา เพื่อส่งสารถึง “นาซาตาลา” เด็กหนุ่มชาวอัฟกานิสถาน ที่เคยพบปะและพา “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์ชาวไทยผู้ล่วงลับท่องเที่ยวในอัฟกานิสถาน
โดยก่อนจากกันในทริปวันนั้น ฮลุน ทราบว่า น้องนาซาตาลา ต้องการเรียนหมอต่อ ฮลุน จึงบอกให้น้องตั้งใจเรียนและหลังจากนี้ 3 ปีจะต้องไปเรียนต่อมหาวิทยาลัย ให้ติดต่อมาหา เพราะฮลุนจะมอบทุนการศึกษาให้น้องนาซาตาลาเรียนหมอตามที่ปรารถนา แต่ฮลุนกลับด่วนจากไปก่อนจะได้ทำตามคำสัญญาที่ให้กับน้องไว้
หมอแทน จึงออกมาโพสต์คลิปพูดเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารไปถึง น้องนาซาตาลา เด็กหนุ่มชาวอัฟกานิสถาน ซึ่งสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “ก่อนที่ฮลุนจะเสียชีวิต ได้รับปากกับนาซาตาลาไว้ว่าหากสอบเข้าเรียนแพทย์ได้จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษา ในฐานะคนไทยและคนเป็นหมอจึงขออาสานำคำสัญญานั้นมาสานต่อให้เป็นจริง หากนาซาตาลาตั้งใจเรียนจนสามารถสอบเข้าโรงเรียนแพทย์และได้รับการยืนยันสิทธิ์ ตัวเขาจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาทั้งหมดด้วยตนเอง เนื่องจากเชื่อมั่นในตัวเด็กหนุ่มตามที่ฮลุนเคยไว้วางใจ”
นอกจากนี้ หมอแทน ยังได้ระบุ ช่องทางการติดต่อส่วนตัวอย่างชัดเจน และย้ำเตือนชาวเน็ตอย่างหนักแน่นว่า ไม่มีการเปิดรับบริจาคเงินใด ๆ ทั้งสิ้น ขอให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างเป็นตัวแทนเพื่อหลอกลวงโอนเงิน ท่ามกลางเสียตอบรับของชาวเน็ตที่ติดตามข่าวการเสียชีวิตของ ฮลุน โซโล่ ที่เข้ามาชื่นชมคุณหมอแทนกับการประกาศสานต่อปณิธานของฮลุน
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อ้างอิงจาก : FB Doctor Tany
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