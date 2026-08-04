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พบอดีตปลัดเชียงของเสียชีวิตในห้องพัก เคยถูกกล่าวหาคดีปลอมใบ ป.3

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 13:47 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 13:47 น.
พบอดีตปลัดเชียงของเสียชีวิตในห้องพัก เคยถูกกล่าวหาคดีปลอมใบ ป.3

ตำรวจเชียงคำพบอดีตปลัดอำเภอวัย 43 ปีเสียชีวิตในห้องพัก เบื้องต้นไม่พบร่องรอยถูกทำร้าย เร่งสอบสาเหตุและปมความเครียดจากคดีใบ ป.3 จำนวน 467 กระบอก

พบอดีตปลัดอำเภอเชียงของเสียชีวิตภายในห้องพักแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ตำรวจตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้าย ขณะเดียวกันยังไม่สรุปสาเหตุที่แน่ชัด โดยเตรียมสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2569 ร.ต.อ.ธนชัย ใจแก้ว พนักงานสอบสวน สภ.เชียงคำ รับแจ้งพบผู้เสียชีวิตภายในห้องพัก จึงเข้าตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.ถนัด ชุ่มมะโน ผู้กำกับการ สภ.เชียงคำ แพทย์โรงพยาบาลเชียงคำ และเจ้าหน้าที่กู้ภัย

เจ้าหน้าที่พบว่าห้องถูกปิดจากด้านใน ก่อนเข้าตรวจสอบและพบร่างชายอายุ 43 ปี ทราบว่าเป็นอดีตปลัดอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย การตรวจสอบรอบห้องไม่พบร่องรอยบุคคลอื่นเข้าทำร้าย หรือหลักฐานการต่อสู้

ก่อนเกิดเหตุ ผู้เสียชีวิตมีรายงานว่าโทรศัพท์พูดคุยกับแม่ ต่อมาครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้ จึงประสานเจ้าของห้องพักให้ช่วยตรวจสอบ กระทั่งพบว่าเสียชีวิตแล้ว อย่างไรก็ตาม ตำรวจยังต้องสอบสวนบุคคลใกล้ชิดและรอผลตรวจทางการแพทย์ก่อนสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการ

ย้อนคดีปลอมใบ ป.3 จำนวน 467 กระบอก

อดีตปลัดอำเภอคนดังกล่าวเคยถูกจับกุมในคดีปลอมแปลงเอกสารราชการ หลังกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการ “ขจัดเหลือบราชสีห์” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

การสอบสวนพบความผิดปกติในการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน หรือใบ ป.3 โดยมีการนำชื่อบุคคลอื่นมาใช้จัดทำเอกสาร เจ้าหน้าที่ระบุว่าพบเอกสารเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนประมาณ 467 กระบอก และเชื่อว่าปืนบางส่วนอาจถูกนำออกจากระบบไปขายต่อ

ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่า ความกดดันจากคดีและการถูกให้ออกจากราชการอาจเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต แต่ยังเป็นเพียงแนวทางการสอบสวน ไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้าย เจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำให้การของครอบครัว บุคคลใกล้ชิด และผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ประกอบกันต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ที่กำลังเผชิญความเครียด ความเศร้า หรือมีความคิดทำร้ายตัวเอง สามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 13:47 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 13:47 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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