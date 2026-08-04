ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีเหนือ แนะประชาชนกิน ซุปเนื้อหมา ป้องกันฮีสโตรก ท่ามกลางอากาศร้อนจัด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 14:18 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 14:18 น.
เกาหลีเหนือ แนะประชาชนกิน ซุปเนื้อหมา ป้องกันฮีสโตรก ท่ามกลางอากาศร้อนจัด

เกาหลีเหนือ แนะนำประชาชนกิน “ซุปเนื้อหมา” เพื่อบรรเทาความร้อน ป้องกันฮีสโตรก ท่ามกลางอากาศร้อนจัด ในช่วงฤดูร้อน

สื่อของรัฐบาลเกาหลีเหนือเผยคำแนะนำด้านสุขภาพให้ประชาชนรับประทานซุปเนื้อสุนัขเพื่อบรรเทาความร้อน หลังจากที่รัฐบาลพยายามรื้อฟื้นนโยบายส่งเสริมเมนูอาหารดั้งเดิม ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดเป็นประวัติการณ์ที่กำลังปกคลุมพื้นที่คาบสมุทรเกาหลี

หนังสือพิมพ์โรดงชิมมุน สื่อของพรรคแรงงานเกาหลีเหนือ นำเสนอเคล็ดลับการรับมือกับคลื่นความร้อน สื่อรัฐบาลระบุแนวทางการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน

แพทย์อาวุโสประจำโรงพยาบาลกลางเปียงยาง เตือนประชาชนถึงอันตรายจากสภาพอากาศ ภาวะเพลียแดดและโรคลมแดดอาจทำให้อาการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน และภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษมีความรุนแรงมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ประชาชนคลายร้อนด้วยการรับประทานแตงโม ถั่วเขียว และแตงกวา สื่อของรัฐยังสนับสนุนให้รับประทานอาหารที่มีโภชนาการสูงควบคู่กันไป อาหารแนะนำกลุ่มนี้รวมถึงซุปเนื้อสุนัข โจ๊กปลา และโจ๊กถั่วแดง

เกาหลีเหนือกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดอย่างต่อเนื่อง กรุงเปียงยางมีรายงานสภาพอากาศร้อนอบอ้าวช่วงกลางคืนด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 25 องศาเซลเซียสตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม สถานีวิทยุกระจายเสียงกลางแห่งเกาหลีออกประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนจัด อุณหภูมิช่วงกลางวันในพื้นที่ตอนใต้ของภาคกลางและบางส่วนของภาคเหนือคาดว่าจะสูงถึง 33-35 องศาเซลเซียส

ทางการเกาหลีเหนือยังออกประกาศเตือนภัยอุณหภูมิสูงครอบคลุมพื้นที่กรุงเปียงยาง จังหวัดพย็องอันเหนือ บางส่วนของจังหวัดชากัง ภาคกลาง และภาคใต้ พื้นที่ดังกล่าวคาดว่าจะมีอุณหภูมิพุ่งสูงถึง 35-40 องศาเซลเซียส

ที่มา: SCMP , SRI LANKA GUARDIAN

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูบอลสด ฟิลิปปินส์ พบ ไทย ชิงแชมป์อาเซียน 2026 ลิงก์ดูออนไลน์ ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ฟิลิปปินส์ พบ ไทย ชิงแชมป์อาเซียน 2026 ลิงก์ดูออนไลน์

3 นาที ที่แล้ว
รวบพนักงานแสบ สลับคิวอาร์โค้ด รับเงินเข้าบช.ส่วนตัว ลักรองเท้า เสียหายกว่าครึ่งล้าน ข่าว

รวบพนักงานแสบ สลับคิวอาร์โค้ด รับเงินเข้าบช.ส่วนตัว ลักรองเท้า เสียหายครึ่งล้าน

25 นาที ที่แล้ว
&quot;บอย เอนเตอร์เทน&quot; ยืนยัน &quot;โค้ชชิน&quot; ยังอยู่ช่วยทีม ทัพตบสาวไทย จนถึง ส.ค.นี้ ข่าวกีฬา

“บอย เอนเตอร์เทน” ยืนยัน “โค้ชชิน” ยังอยู่ช่วยทีม ทัพตบสาวไทย จนถึงสิงหาคมนี้

52 นาที ที่แล้ว
หนุ่มโชว์ ไม้กวาด Nimbus 2000 อ้างเป็นของแท้จากกองถ่ายแฮร์รี่ พอตเตอร์ ภาคแรก เผยด้ามเหล็กหนักกว่า 16 กิโลฯ ข่าว

หนุ่มโชว์ ไม้กวาด Nimbus 2000 อ้างเป็นของแท้จากกองถ่ายแฮร์รี่ พอตเตอร์ ภาคแรก เผยด้ามเหล็กหนักกว่า 16 กิโลฯ

54 นาที ที่แล้ว
ไชยชนก ชิดชอบ ส่งทีม ThaiCERT ตรวจสอบปมข้อมูลทะเบียนรถหลุด ข่าว

ไชยชนก สั่งเข้ม ThaiCERT แกะรอยทะเบียนรถ-ข้อมูลส่วนตัวว่อนเน็ต เร่งหาต้นตอ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ สรณัฐ ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งคู่ โอ๋ ภัคจีรา อวดซีนหวาน ออร่าบ่าวสาวพุ่งมาก บันเทิง

เบียร์ สรณัฐ ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งคู่ โอ๋ ภัคจีรา อวดซีนหวาน ออร่าบ่าวสาวพุ่งมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งฟุตบอลวันนี้ 4-9 สิงหาคม 69 ไทยลุยอาเซียนคัพ ยุโรปเริ่มอุ่นเครื่อง เปิดฤดูกาล ข่าวกีฬา

ตารางแข่งบอลวันนี้ 4-9 สิงหาคม 69 ไทยลุยอาเซียนคัพ ยุโรปเริ่มอุ่นเครื่อง เปิดฤดูกาล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเผย มิน พีชญา ใช้สิทธิสืบพยานลับหลังคดีดิไอคอนฯ บันเทิง

มิน พีชญา ไม่เครียด-รับงานปกติ ใช้สิทธิสืบพยานลับหลัง คดีดิไอคอนฯ ยันเป็นพรีเซนเตอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจอแล้ว! &quot;บุหลัน&quot; หลังหายตัวปริศนา ใกล้เขาชีจรรย์ จ.ชลบุรี หวั่นเอี่ยวคดี ไอ้ป๋อง ข่าว

เจอแล้ว! “บุหลัน” หลังหายตัวปริศนา ใกล้เขาชีจรรย์ จ.ชลบุรี หวั่นเอี่ยวคดี ไอ้ป๋อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตอาการ ยายแต๋ว หลานม่า หลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง บันเทิง

อัปเดตอาการ ยายแต๋ว หลานม่า หลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อนอกตีแผ่ไทย ใช้กำลังทหารรุกกัมพูชา ทำชาวบ้านไร้ที่ซุกหัวนอน ข่าว

สื่อนอกตีแผ่ไทย ใช้กำลังทหารรุกกัมพูชา? ทำชาวบ้านไร้ที่ซุกหัวนอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอแทน สานฝันต่อให้ นาซาตาลา ส่งเรียนหมอตามสัญญา ฮลุน โซโล่ เคยให้ไว้ก่อนเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีเหนือ แนะประชาชนกิน ซุปเนื้อหมา ป้องกันฮีสโตรก ท่ามกลางอากาศร้อนจัด ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีเหนือ แนะประชาชนกิน ซุปเนื้อหมา ป้องกันฮีสโตรก ท่ามกลางอากาศร้อนจัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนร้ายขี่จักรยานยนต์บุกยิงสำนักงานสรรพสามิตปัตตานี ข่าว

เร่งล่า 2 มือปืนบุกยิงสรรพสามิตมายอ เจ็บ 1 ราย คาดปมแค้นบุหรี่ไม่เสียภาษี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พบอดีตปลัดเชียงของเสียชีวิตในห้องพัก เคยถูกกล่าวหาคดีปลอมใบ ป.3 ข่าว

พบอดีตปลัดเชียงของเสียชีวิตในห้องพัก เคยถูกกล่าวหาคดีปลอมใบ ป.3

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดปาก 2 ไอ้หื่นฉุดหญิงหวังขืนใจกลางดึก สารภาพสิ้น เมาแล้วมีอารมณ์ ข่าว

เปิดปาก 2 ไอ้หื่นฉุดหญิงหวังขืนใจกลางดึก สารภาพสิ้น เมาแล้วมีอารมณ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อแม่ต้องรู้! ผู้ประกันตน รับเงินอุดหนุนเด็ก สูงสุด 1,600 บาท/เดือน เช็กวิธีรับสิทธิที่นี่ เศรษฐกิจ

พ่อแม่ต้องรู้! ผู้ประกันตน รับเงินอุดหนุนเด็ก สูงสุด 1,600 บาท/เดือน เช็กวิธีรับสิทธิที่นี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังย้ำ &quot;ไอ้เกมส์&quot; ยังไม่พ้นคุก เหลือโทษอีก 30 ปี ข่าวอาชญากรรม

เพจดังย้ำ “ไอ้เกมส์” ยังไม่พ้นคุก เหลือโทษอีก 30 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จิน จรินทร์ เปิดใจน้องณิรินไม่อยากหน้าเหมือนพ่อ บันเทิง

จิน จรินทร์ เสียใจ ณิริน ไม่อยากหน้าเหมือนพ่อ ยันไม่เคยทอดทิ้ง ภูมิใจในตัวลูกมาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

10 โรคฮิต ราชการป่วยมากสุด เบิกค่ารักษากว่า 4 หมื่นล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสถิติ นักโทษประหารชีวิต ในประเทศไทย ปี 69 ทั้งหมด 480 คน คดียาเสพติดมากสุด ข่าว

เปิดสถิติ นักโทษประหาร ในประเทศไทย ปี 69 ทั้งหมด 480 คน คดียาเสพติดมากสุด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งยกฟ้อง แอม ไซยาไนด์ คดีที่ 6 ปมวางยาสังหารเพื่อนสนิท ศาลชี้หลักฐานไม่ชัด ข่าว

สั่งยกฟ้อง แอม ไซยาไนด์ คดีที่ 6 ปมวางยาสังหารเพื่อนสนิท ศาลชี้หลักฐานไม่ชัด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปิดตำนาน คุณยายเน็ด Spider-Man เสียชีวิตวัย 82 ปี ด้วยโรคหลอดเลือดสมอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
จั๊กจั่น หลั่งน้ำตา เปิดใจครั้งแรกเบื้องหลังร่วมงานเรียลลิตี้ดัง ประสาทเสียจนต้องพบ &#039;จิตแพทย์&#039; บันเทิง

จั๊กจั่น หลั่งน้ำตา เปิดใจครั้งแรกเบื้องหลังร่วมงานเรียลลิตี้ดัง ประสาทเสียจนต้องพบ ‘จิตแพทย์’

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.สารภี งัดไทม์ไลน์วงจรปิดโต้ใช้เวลาเตรียมเปลไม่ถึง 2 นาที ข่าว

รพ.สารภี แจงดราม่า ปล่อยคนไข้ฉุกเฉินชักเกร็ง กางไทม์ไลน์ ใช้เวลาไม่ถึง 2 นาที

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 14:18 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 14:18 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูบอลสด ฟิลิปปินส์ พบ ไทย ชิงแชมป์อาเซียน 2026 ลิงก์ดูออนไลน์

ดูบอลสด ฟิลิปปินส์ พบ ไทย ชิงแชมป์อาเซียน 2026 ลิงก์ดูออนไลน์

เผยแพร่: 4 สิงหาคม 2569
รวบพนักงานแสบ สลับคิวอาร์โค้ด รับเงินเข้าบช.ส่วนตัว ลักรองเท้า เสียหายกว่าครึ่งล้าน

รวบพนักงานแสบ สลับคิวอาร์โค้ด รับเงินเข้าบช.ส่วนตัว ลักรองเท้า เสียหายครึ่งล้าน

เผยแพร่: 4 สิงหาคม 2569
&quot;บอย เอนเตอร์เทน&quot; ยืนยัน &quot;โค้ชชิน&quot; ยังอยู่ช่วยทีม ทัพตบสาวไทย จนถึง ส.ค.นี้

“บอย เอนเตอร์เทน” ยืนยัน “โค้ชชิน” ยังอยู่ช่วยทีม ทัพตบสาวไทย จนถึงสิงหาคมนี้

เผยแพร่: 4 สิงหาคม 2569
หนุ่มโชว์ ไม้กวาด Nimbus 2000 อ้างเป็นของแท้จากกองถ่ายแฮร์รี่ พอตเตอร์ ภาคแรก เผยด้ามเหล็กหนักกว่า 16 กิโลฯ

หนุ่มโชว์ ไม้กวาด Nimbus 2000 อ้างเป็นของแท้จากกองถ่ายแฮร์รี่ พอตเตอร์ ภาคแรก เผยด้ามเหล็กหนักกว่า 16 กิโลฯ

เผยแพร่: 4 สิงหาคม 2569
Back to top button