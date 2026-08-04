เกาหลีเหนือ แนะประชาชนกิน ซุปเนื้อหมา ป้องกันฮีสโตรก ท่ามกลางอากาศร้อนจัด
เกาหลีเหนือ แนะนำประชาชนกิน “ซุปเนื้อหมา” เพื่อบรรเทาความร้อน ป้องกันฮีสโตรก ท่ามกลางอากาศร้อนจัด ในช่วงฤดูร้อน
สื่อของรัฐบาลเกาหลีเหนือเผยคำแนะนำด้านสุขภาพให้ประชาชนรับประทานซุปเนื้อสุนัขเพื่อบรรเทาความร้อน หลังจากที่รัฐบาลพยายามรื้อฟื้นนโยบายส่งเสริมเมนูอาหารดั้งเดิม ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดเป็นประวัติการณ์ที่กำลังปกคลุมพื้นที่คาบสมุทรเกาหลี
หนังสือพิมพ์โรดงชิมมุน สื่อของพรรคแรงงานเกาหลีเหนือ นำเสนอเคล็ดลับการรับมือกับคลื่นความร้อน สื่อรัฐบาลระบุแนวทางการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน
แพทย์อาวุโสประจำโรงพยาบาลกลางเปียงยาง เตือนประชาชนถึงอันตรายจากสภาพอากาศ ภาวะเพลียแดดและโรคลมแดดอาจทำให้อาการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน และภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษมีความรุนแรงมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ประชาชนคลายร้อนด้วยการรับประทานแตงโม ถั่วเขียว และแตงกวา สื่อของรัฐยังสนับสนุนให้รับประทานอาหารที่มีโภชนาการสูงควบคู่กันไป อาหารแนะนำกลุ่มนี้รวมถึงซุปเนื้อสุนัข โจ๊กปลา และโจ๊กถั่วแดง
เกาหลีเหนือกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดอย่างต่อเนื่อง กรุงเปียงยางมีรายงานสภาพอากาศร้อนอบอ้าวช่วงกลางคืนด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 25 องศาเซลเซียสตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม สถานีวิทยุกระจายเสียงกลางแห่งเกาหลีออกประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนจัด อุณหภูมิช่วงกลางวันในพื้นที่ตอนใต้ของภาคกลางและบางส่วนของภาคเหนือคาดว่าจะสูงถึง 33-35 องศาเซลเซียส
ทางการเกาหลีเหนือยังออกประกาศเตือนภัยอุณหภูมิสูงครอบคลุมพื้นที่กรุงเปียงยาง จังหวัดพย็องอันเหนือ บางส่วนของจังหวัดชากัง ภาคกลาง และภาคใต้ พื้นที่ดังกล่าวคาดว่าจะมีอุณหภูมิพุ่งสูงถึง 35-40 องศาเซลเซียส
ที่มา: SCMP , SRI LANKA GUARDIAN
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